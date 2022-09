Na Sliači to pred voľbami poriadne iskrí: Predtým surová bitka, teraz „sprcha“ a rozbitý nos

Spočiatku idylický víkendový deň sa v Sliači zmenil na nočnú moru. Začal sa súťažou vo varení guláša a skončil sa krvavým zranením. Slovné potýčky totiž vyvrcholili „oblievačkou“ a zasiahnutím manžela šéfky tamojšej radnice vedrom do nosa. „Neviem, kam táto spoločnosť speje, som z toho znechutená,“ krúti hlavou sliačska primátorka Ľubica Balgová. Tvrdí, že člen tímu jedného z jej protikandidátov, dôchodca Radoslav M., fyzicky napadol jej muža. Šťastím bolo, že tesne predtým zavadil vedrom plným vody o niekoho iného, takže jej manželovi rozbil „len“ nos.

„Tú súťaž sme robili už štvrtý rok. Trikrát predtým sme nemali žiadne ťažkosti. Dotyčný pán tam ale nikdy nebol, prihlásil sa až teraz. Hneď ako to urobil, sa ku mne dostala informácia, aby som čakala problémy, lebo vraj určite niečo vyvedie,“ hovorí primátorka. Sama to nebrala nijako „tragicky“ a reagovala, že veď nech príde – uvarí dobrý guláš a hádam to zostane v norme. „Verila som tomu, aj keď ide o človeka, ktorý večne hľadá chyby, všetko kritizuje a hanobí moju prácu,“ poznamenala. Najskôr ale nič nenasvedčovalo tomu, že by sa podujatie mohlo skončiť konfliktom.

Krvácajúci nos a zničený mobil

„Obišla som stánky všetkých súťažiacich, teda aj ten, v ktorom varil tím môjho protikandidáta. Patril do neho aj človek, ktorý potom útočil. Pri samotnom incidente som však nebola, dostalo sa to ku mne len sprostredkovane,“ povedala Balgová. Ľudia jej vraj hneď potom volali a opisovali, čo sa stalo. „No a keď manžel prišiel za mnou, zostala som zhrozená. Bol celý mokrý a z nosa mu tiekla krv. Okrem toho mal zničený aj mobilný telefón, ktorý stál viac ako tisíc eur,“ priblížila.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Ľubica Balgová, primátorka, Sliač Primátorka mesta Sliač Ľubica Balgová.

Muž jej vraj vysvetlil, že nepríjemnosť sa odohrala počas umývania kotla pri cisterne s vodou, kde práve čupel. Nemohol sa preto ani brániť. „Mal naozaj obrovské šťastie, že útočník ho netrafil vedrom plným vody priamo do hlavy, ako zrejme pôvodne zamýšľal. Keďže predtým zavadil o niekoho iného, zasiahol mu iba nos,“ konštatovala. Očití svedkovia zostali podľa nej poriadne rozrušení. „Boli vyvedení z miery, že veď toto už nie je normálne. No a muž mi povedal, že už v živote so mnou na žiadnu mestskú akciu nepôjde, nemám od neho čakať pomoc,“ vraví. Ešte v ten deň išli na pohotovosť a na polícii podali trestné oznámenie. „Určite nešlo o malý škrabanec, ako sa to snaží zľahčiť útočník,“ podotkla. Ten vraj rozširuje, že jej manžela chcel iba obliať vodou, lebo mu vulgárne nadával, pričom na vedre sa uvoľnila rúčka. Išlo teda o nešťastnú náhodu.

Psychicky na dne

Primátorka zopakovala, že Radoslav je problémový človek, ktorý už viackrát verbálne útočil nielen na ňu, ale nevynechal ani jej rodinných príslušníkov. „Samozrejme, že keď sa stalo toto, išla som za ním a povedala mu, čo si myslím. Ak má niečo proti mne, znesiem to, ale moji príbuzní nie sú verejní činitelia a nemusia znášať žiadne útoky,“ pripomenula. Podčiarkla, že jej muž je bývalý vojak a vie sa ovládať, preto by sa nikdy nepustil do bitky ako prvý. „Nie je to ani žiadny provokatér. Možno má svojské názory, ale to nie je dôvod na fyzický útok,“ mieni. Pokračovala, že keby mal dotyčný pán aspoň štipku charakteru, zazvonil by u nich a ospravedlnil by sa.

„Keď má niekto sedemdesiat rokov, neznamená to, že môže všetko,“ doplnila s tým, že voči nemu necíti žiadnu zášť a keby za ňou prišiel na úrad, porozpráva sa s ním ako s každým iným Sliačanom. To, čo vyviedol, bol podľa nej totiž obyčajný skrat – len si to nevie priznať.

zväčšiť Foto: Archív ĽB Sliač, útok, vedro, pozostatky Pozostatky vedra, ktorým mal Radoslav zasiahnuť nos manžela primátorky.

Našli sme aj útočníka, ktorého sme zastihli u neho doma. Reagoval však podráždene s tým, že z celej situácie je psychicky na dne. „Nechápem, prečo to rieši a v médiách rozmazáva primátorka. Veď sa to stalo medzi mnou a jej mužom. Toto všetko je len jej predvolebná kampaň,“ povedal. Pokračoval, že manžel primátorky mu oplzlo nadával a provokoval ho. Hoci sa to vraj nemalo stať, zaútočil, no nevidí dôvod, prečo by sa Balgovcom išiel osobne ospravedlniť.

Zlomená chrbtica

Banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová uviedla, že prípadom sa zaoberajú. „Polícia na Sliači prijala trestné oznámenie. Vec je v štádiu preverovania pred začatím trestného stíhania,“ ozrejmila Faltániová.

Sliač už v minulosti zažil „aféru“, keď počas volebnej noci napadli bývalý primátor a člen jeho tímu svojho oponenta. „Do dnešného dňa to nie je vyriešené. Zaútočili aj na manželku napadnutého, ktorá mala zlomenú chrbticu a zostali jej trvalé následky. Prešli štyri roky a súd sa stále odkladá,“ povedala Balgová. „Nezniesli prehru, začali sa biť a dopadlo to takto neslávne,“ uzavrela dúfajúc, že nič podobné sa už nezopakuje.