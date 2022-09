Zobor už aj s adrenalínom, na feraty si brúsia zuby i začiatočníci

Via ferraty sú špecifické turistické cesty v náročnom teréne zaistené oceľovým lanom pripevneným ku skale, sú známe skôr zo zahraničia, no ich čaro objavuje aj Slovensko. Feraty, ktoré vznikli na Zobore, sú prvými v Nitrianskom kraji. Najbližšia ferata je na Skalke pri Kremnici. Alebo sa potom treba vydať na juh, do Maďarska.

„Už desať rokov pravidelne chodíme cez tieto skaly v rámci nášho tréningu. Začali sme sa preto zamýšľať vytvoriť v týchto miestach feratu,“ približuje člen Nitrianskeho horského spolku a autor projektu Peter Michalík. Miestny terén je na to podľa neho mimoriadne vhodný vrátane všakovakých zákutí.

Menej náročné, ale..

Nitrianske feraty patria skôr k tým menej náročným trasám. „Poučili sme sa z Kremnice. Majú tam rôzne obťažnosti vrátane tej najvyššej s označením F. Tam je najviac zásahov horskej služby. Tomu sme sa chceli vyhnúť,“ hovorí Michalík s tým, že pri projekte sa radil práve s autorom myšlienky vybudovania ferát pri Kremnici.

Foto: Archív Via Ferrata Zobor Via ferrata Zobor Nitra Na hlavné trasy ferát nadväzuje aj 15 metrov dlhý lanový most.

„Brezová“ trasa má obťažnosť B, o niečo náročnejšia je „dubová“ s označením B/C. Na ne nadväzuje kratšia béčková trasa „výstupovka“ a tiež lanový most s dĺžkou 15 metrov. „Kto je úplný začiatočník, tomu by som odporúčal feraty v Novej Bani, kde je vybudovaný detský feratový svet. Môže si to prejsť aj dospelý. Ak to bez problémov zvládne, môže skúsiť nitriansku feratu,“ zdôrazňuje člen horského spolku.

Brezová a dubová trasa majú dĺžku približne 60 metrov a sú jednosmerné. Pohodovým tempom by ich mal menej skúsený dospelý človek prejsť približne za 15 až 20 minút. Na feraty sa neodporúča vstup deťom s výškou nižšou ako 1,5 metra. Hrozí, že nedosiahnu na istiace prvky a zaseknú sa v náročnom teréne.

Lezenie na feraty nie je obyčajnou turistikou. Je na to potrebná výbava vrátane helmy, tlmiča pádu a sedacieho úväzu. Záujemcovia si môžu výbavu zapožičať v požičovni, ktorú spolu s nitrianskymi feratami prevádzkuje Zoborský skrášľovací spolok pod vedením Andreja Berkesa. Požičovňa sa nachádza v penzióne ARTin.

Časť zisku aj na kláštor

V prvý deň oficiálneho otvorenia nitrianskych ferát požičali 15 súprav z celkového počtu 30. „V priebehu ďalších dní sa stalo, že sme mali vonku všetky sety,“ približuje Berkes. Ohlasy ľudí, ktoré si feraty prešli, sú podľa neho zatiaľ pozitívne. „Myslím si, že to bola trefa do čierneho,“ dodáva.

Prevádzka ferát zahŕňa najmä profesionálne kontroly a revízie ferát a tiež pravidelnú kontrolu informačných tabúľ. Náklady pokryje spolok z výnosu z požičovne. Zvyšnú časť zisku by chcel využiť na starostlivosť o areál benediktínskeho kláštora na Zobore, ktorý už roky zveľaďuje.

„Máme človeka, ktorý je tam stále prítomný a stará sa o jeho údržbu,“ vysvetľuje Berkes s tým, že ostatné financie tak môžu investovať do projektov na záchranu a rozvoj tejto národnej kultúrnej pamiatky.

Správne použitie feratovej súpravy patrí medzi dôležité zásady bezpečného pohybu po feratách. Podľa Michalíka to ukázal aj prípad úmrtia na ferate pri Kremnici. „Inštruktáž máme nielen v rámci videa na webovej stránke, ale aj na informačnej tabuli priamo pod feratami,“ zdôrazňuje.

Okrem toho je dôležité istenie dvomi karabínami. Tie by mal lezec prepínať medzi istiacimi kotvami po jednom a na vodiacom lane ich zapínať oproti sebe. Lezci by tiež nemali ísť nahusto za sebou. Zásahy na feratách si už podľa Michalíka viackrát natrénovali hasiči. Záchranu vrtuľníkom si tu vyskúšali aj leteckí záchranári.

Dopyt po lezení na feratách cítia aj od začiatočníkov. „Ľudia žiadajú kurzy. Už sme sa o tom bavili a s takouto myšlienkou sa pohrávame. Niektorí členovia nášho spolku majú oprávnenie na vedenie takýchto kurzov. Možno by sme ich otvorili pre verejnosť jeden či dvakrát do roka,“ hovorí.

Dohoda s horolezcami Ešte pred vypracovaním projektu nitrianskych ferát oslovil Michalík miestnych horolezcov, ktorí bralo využívajú tiež. „Dohodli sme sa, kadiaľ feraty trasovať tak, aby sme nenarušili ich horolezecké cesty,“ podotýka.

Až po vytýčení trás sa pustil do vypracovania projektu, ktorý predstavil dotknutej obci Nitrianske Hrnčiarovce, Biskupstvu Nitra, ktoré je vlastníkom tamojších pozemkov či Správe Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. Ochranári feraty na brale povolili, no apelovali na ochranu vtákov v hniezdnom období.

Do sezónnej uzávery ferát preto okrem bezpečnosti vstupuje aj citlivosť k prírode v podobe nerušeného hniezdenia vtáctva v jarnom období. Feraty tak budú zatvorené v období od začiatku decembra do konca mája. Ako Michalík hovorí, vstupu na feraty nie je možné zabrániť. V prípade ignorovania zákazu tak návštevníci porušia prevádzkový poriadok.

Projekt za viac ako 26-tisíc eur zastrešila krajská organizácia cestovného ruchu, ktorá je vlastníkom ferát. Podieľala sa na ňom aj Nitrianska organizácia cestovného ruchu či mesto Nitra.