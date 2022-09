Nocovanie v ruinách kaštieľa spustia už čoskoro. Niektorí tam možno stretnú Coburga

Dve minimalistické bunky z dreva a skla, ktoré trochu pripomínajú výklad obchodu či vitrínu, ponúknu už o pár týždňov zážitkové ubytovanie s kapacitou pre šesť ľudí. Nechýba tiež časť s kuchynským kútom a sprchou. Táto unikátna zážitková expozícia, jediná na Slovensku, sa nachádza priamo v coburgovskom kaštieli v Jelšave, ktorý v ostatných rokoch obnovujú. Novinka, ktorá je už v podstate pripravená a čaká len na skolaudovanie, má slúžiť na oddych po cyklotúrach, ale tiež navnímanie kaštieľa v noci.

Prechádzka stáročiami

S nápadom prišlo občianske združenie Čierne diery, ktoré si od mesta prenajalo schátrané krídlo kaštieľa – na opravu tejto časti samospráva momentálne nemá peniaze. Stála by totiž niekoľko miliónov eur. Spoluzakladateľ združenia Martin Lipták ozrejmil, že zážitkové expozície vytvorili ako ukážku možnosti oživenia tejto historickej budovy aj bez veľkého finančného balíka.

„Na Slovensku máme podľa niektorých odhadov až 250 kaštieľov a kúrií, na ktorých opravu a vrátenie ich pôvodného lesku sa peniaze hľadajú ťažko. Treba sa preto zamyslieť nad inými spôsobmi využívania ich priestorov tak, aby boli pre návštevníkov znova zaujímavé,“ povedal Lipták. Vysvetlil, že práve to ich motivovalo k tomu, aby v tajomných zákutiach tejto jelšavskej pamiatky vznikla možnosť nezvyčajného nocovania. „Človek tam môže vidieť odhalené všetky tie historické vrstvy od ozdobných prvkov z 18. storočia až po surové zásahy z obdobia socializmu, keď bol kaštieľ stredným odborným učilišťom. Po rekonštrukcii, keď je už všetko prekryté, taká možnosť neexistuje,“ hovorí s tým, že takto je to prezentovateľné vo svojej autentickosti.

„My to jednotlivým návštevníkom ukážeme a prevedieme ich pamiatkou aj s brožúrou, ktorú im dáme do ruky. Čiže o histórii kaštieľa, ktorý storočiami prechádzal neustálymi zmenami, si mnohé aj prečítajú,“ poznamenal Lipták. Upozornil, že táto stavba atlasom rôznych štýlov, zásahov a prvkov. „Páve to môže do regiónu, kde až toľko turistov nechodí, pritiahnuť viac ľudí,“ mieni.

Útočisko zadarmo

Bunky poskytnú základný komfort pre tých, ktorí navštívia ďalšie okolité pamiatky či prírodu. „Nájdu tam útočisko a zároveň zážitok, aký inde na Slovensku neexistuje,“ vraví Lipták. Priblížil, že ide o štandard turistickej útulne, kde je potrebné mať karimatku. Zdôraznil, že je to zadarmo – žiadne peniaze za nocľah nechcú, hoci združenie do projektu investovalo desiatky tisíc eur z vlastných zdrojov. Čerpali ich najmä zo svojich publikácií, grafík a podobne. Na projekte sa však podieľalo tiež mesto a Banskobystrický samosprávny kraj – vybudovali tam inžinierske siete. Ak niečím návštevníci dobrovoľne prispejú, pôjde to na obnovu kaštieľa.

„Môžu sa osobne zapojiť aj do prehliadok či ďalších opráv v rámci brigády,“ tvrdí. Podčiarkol, že bunky sú do prostredia zasadené citlivo a v prípade potreby ich vedia premiestniť.

Momentálne prebieha kolaudačné konanie a je predpoklad, že oficiálne túto atrakciu sprístupnia o niekoľko týždňov. Na objednávanie má slúžiť webová stránka, ktorú chcú spustiť hneď po vybavení všetkých formalít. „Je nám ľúto, že letnú sezónu sme nestihli. Mnohé veci sme museli posunúť kvôli pandémii, no veríme, že ľudia tam radi zavítajú aj na jeseň a potom zase od jari,“ doplnil Lipták. Otužilci si však podľa neho možno trúfnu prenocovať tam aj v zime.

Dieťa videlo uja s bradou

Primátor Jelšavy Milan Kolesár tvrdí, že niektorí ľudia sa takéhoto ubytovania nevedia dočkať. Na mestskom úrade sa naň vraj pýtali už viacerí. „Pre mesto je to jedna z ďalších atrakcií, ktoré môže návštevníkom na svojom území ponúknuť. K splavu rieky Muráň, zjazdu na horských kolobežkách v lokalite Hrádok či samotnej pamiatkovej zóne teda pribudnú aj spomínané bunky,“ hovorí primátor.

„Prenocovanie v ruinách kaštieľa, ktorý sa síce sčasti zachraňuje, ale stále pôsobí dojmom opustenej budovy, je lákavým dobrodružstvom. Človek si tam môže kadečo aj domýšľať – od nevysvetliteľných vplyvov po strašenie a rôznych duchov,“ poznamenal s úsmevom Kolesár. Chlapi, ktorí tam niekoľko rokov pracovali, by o tom vedeli rozprávať.

„V pivnici napríklad vraj nášho zamestnanca niekto poklepal po pleci, ale keď sa otočil, nikto za ním nestál,“ podotkol. Spomenul tiež rodinku, ktorá tam dávnejšie prenocovala na vlastnú zodpovednosť. „Ich dieťa ráno vykladalo, že sa tam večer stretlo s nejakým ujom. Opísalo ho presne ako Ferdinanda Coburga, teda bradatého muža v historickom oblečení. Či tomu veriť, musí sa rozhodnúť každý sám,“ poznamenal primátor. Dodal, že pri návšteve Gemera tam skupinka ľudí môže zostať aj viacero nocí.