Napriek žalobe pre Tisovu ulicu sa vo Varíne uskutoční aj referendum

Prokurátor urobil rázny krok potom, ako varínske zastupiteľstvo v júli nevyhovelo jeho protestu, ktorým navrhol zrušiť či zmeniť názov dotknutej ulice. Hlasovala za to jedine poslankyňa Lenka Ticháková, ktorá na tento problém upozorňuje dlhodobo. Jej zvyšní desiati kolegovia sa zdržali. Na ostatnom zastupiteľstve rozhodli, v tejto súvislosti, o referende, ktoré sa uskutoční 29. októbra. Otázka, na ktorú majú obyvatelia odpovedať, znie: „Súhlasíte s premenovaním ulice Dr. Jozefa Tisu?“

Hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Anna Dudová Záborská potvrdila, že žalobu im doručili 13. septembra. „Následne bola pridelená zákonnému senátu, ktorý bude vo veci vykonávať potrebné úkony,“ doplnila s tým, že termín pojednávania zatiaľ vytýčený nie je.

Antifašistická ulica?

Ticháková reagovala, že podanie žaloby očakávala, no referendum podľa nej nemá zmysel. „Je úplne zbytočné, iba čo sa minú obecné peniaze. Súd vôbec nebude prihliadať na jeho výsledok,“ podčiarkla. Zdôraznila, že preskúmavať sa bude zákonnosť či protizákonnosť všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa kontroverzný názov schválil. „Verím, že súd ho zruší a ulica sa nakoniec premenuje,“ podotkla. Je presvedčená, že právne analýzy obce, ktoré si k tomu dalo vedenie vypracovať, boli len snahou celú vec predĺžiť.

„Spomínali napríklad, že zákon nerieši, či sa ulice môžu pomenovať po negatívne či pozitívne vnímaných ľuďoch. Veď ale ktorý normálny človek by navrhol názov s menom človeka, ktorý sa zachoval zle?“ pýta sa Ticháková. „Referendum vypovie jedine to, akí sú vo Varíne ľudia,“ mieni. Reakcie niektorých sú podľa nej zarážajúce. Svedčí o tom aj to, čo spustila nedávna aktivita skupinky mladých ľudí, ktorí do obce prišli v pamätný deň obetí holokaustu. Ulicu Dr. Jozefa Tisu symbolicky premenovali na Antifašistickú – svojpomocne vyrobenú tabuľku v tomto znení inštalovali oproti domu, na ktorého bráne je nastriekaný pôvodný názov.

„Vydržalo to tam možno dve hodiny. Komentáre niektorých ľudí na sociálnych sieťach absolútne nechápem. Obsahovali slová v duchu – konečne je to dole, prestaňte nás s tým už otravovať, až po urážlivé vulgarizmy. Väčšinou ale ide o prívržencov extrémistických strán,“ dodala Ticháková.

zväčšiť Foto: Archív LT Varín, Ulica Dr. Jozefa Tisu, Antifašistická ulica Antifašistická ulica? Symbolické premenovanie inštalovali v obci mladí aktivisti.

Starosta: Nič prekvapujúce

Starosta Varína Michal Cvacho hovorí, že s podaním žaloby počítal. „Nejde o nič prekvapujúce, len sa čakalo na uplynutie lehoty od nevyhovenia protestu prokurátora,“ vraví s tým, že o necelé dva mesiace sa uvidí, ako dopadne referendum. „No a potom bude rozhodovať súd. Ak odklepne premenovanie ulice, poslanci už môžu riešiť jedine to, aký názov jej dať,“ konštatoval.

Cvacho pokračoval, že hodnotiť zmysel referenda mu neprináleží. „Vzhľadom na to, že všetci tí desiati poslanci idú kandidovať ďalej, zrejme s tým prišli preto, aby to nemuseli byť oni, kto rozhodne. Skrátka aby pred voľbami nenaštvali žiadnu skupinu voličov,“ predpokladá.

Nech vraj rozhodne súd akokoľvek, napríklad aj tak, že nejde o porušenie zákonov a občania sa vyjadria, že chcú ten názov zmeniť, tak sa to urobí. „Nerobím si ale ilúzie, že by referendum malo byť úspešné, keďže zúčastniť sa musí nad päťdesiat percent ľudí. Toto číslo nedosahujeme ani pri klasických voľbách. Limity sú nastavené tak, že účasť pravdepodobne nebude postačovať,“ povedal starosta. Zároveň pripomenul, že ide o legitímny prostriedok, ktorý si poslanci odhlasovali, takže referendum sa určite uskutoční.