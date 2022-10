Regionálne voľby 2022: V Bratislave bude tradičný súboj ľavice a pravice

O kreslo bratislavského župana zabojuje v nadchádzajúcich župných voľbách osem kandidátov, všetci s podporou politických strán. Pravda sa v ankete pýtala „Ako hodnotíte uplynulé obdobie a čo by ste v meste chceli zmeniť?“ Odpovede kandidátov získate, keď kliknete na ich meno.

O post primátora Bratislavy v komunálnych voľbách 2022 sa uchádza deväť kandidátov, z toho osem mužov a jedna žena. Šiesti sú nominanti politických strán a traja koalície politických strán.

Kraj: Kľúčovou témou je doprava

Zásadnou témou tohtoročných volieb v bratislavskom regióne je opäť doprava. Začiatkom roka prímestskú MHD v hlavnom meste skomplikovala zmena dodávateľa. Červené autobusy domácej firmy Slovak Lines, ktoré sa roky preháňali po uliciach a satelitoch hlavného mesta, po prehratom tendri vystriedala nemecká spoločnosť Arriva, ktorá podliezla cenu o 22 miliónov eur. Autobusy však nejazdili, lebo nemali vodičov.

Doprava je v Bratislave už klasicky jednou z hlavných tém predvolebných kampaní. Dôvodom je aj to, že je jedným z najvýznamnejších znečisťovateľov ovzdušia v kraji, pričom 60 percent emisií z dopravy pripadá na automobilovú dopravu. Automobilová doprava v Bratislavskom kraji pritom tvorí 40 percent z celkovej produkcie emisií v rámci automobilovej dopravy na Slovensku.

Problémové je aj školstvo. V Bratislave je učiteľov pre prvý stupeň ako šafranu. Chýbajú a školy sú nútené ich nahrádzať vysokoškolsky vzdelanými vychovávateľmi, pedagógmi, ktorí nemajú priamu špecializáciu na primárne vzdelávanie, alebo dôchodcami. Dôvodom sú najmä privysoké nájmy, pričom obyčajný učiteľ si tu nemôže dovoliť len tak žiť. Zväčšujú sa aj problémy kraja spojené so zásobovaním pitnou vodou. Dlhodobo podceňovaným problémom je aj zdravotníctvo.

Kľúčové výzvy pre nové zastupiteľstvo kraja sa úzko prelínajú aj s problémami hlavného mesta. V celom okrese žije 719 537 obyvateľov. No podľa posledného sčítania obyvateľov v Bratislave k 31. decembru 2020 žilo 475 503 obyvateľov, ale na základe dát od mobilných operátorov sa počet odhaduje až na 666-tisíc.

O pozíciu poslanca župného zastupiteľstva chce zabojovať takmer 400 kandidátov. O post poslanca zastupiteľstva sa uchádza celkovo 394 kandidátov, voliči si vyberú 50 z nich. Komunálne a župné voľby budú v jeden deň, a to 29. októbra.

Voliči budú mať hlasovanie v jesenných spojených voľbách odlíšené farebne. Na hlasovanie za poslancov obecných, respektíve mestských zastupiteľstiev a starostu, respektíve primátora bude slúžiť biela obálka. Hlasovacie lístky na voľbu poslancov krajských zastupiteľstiev a šéfa samosprávneho kraja bude potrebné vložiť do modrej obálky. Obálku následne volič hodí do určenej schránky, teda buď bielej, alebo modrej. Ak vloží lístok do nesprávnej obálky, bude jeho hlas neplatný.

Mesto: Parkovacia politika je európskym štandardom

Nočný život, parkovacia politika, megalomanské developerské projekty a stále sa rozrastajúce satelity. Bratislava je v porovnaní s európskymi metropolami v mnohých veciach unikátom. Napríklad len v hlavnom meste je toľko nákupných centier, že obchodné plochy zaberajú približne 570-tisíc štvorcových metrov. Má zhruba dvakrát vyššiu koncentráciu nákupných centier v porovnaní s Prahou a takmer trikrát vyššiu ako Budapešť.

Najvýraznejšou zmenou v meste za posledné roky okrem mrakodrapov je parkovacia politika. Za primátora Valla sa zaviedol po rokoch odkladov nový parkovací systém, do ktorého sa zapájajú celé veľké štvrte. „Nepoznáme porovnateľne veľké európske mesto, kde by podobný systém parkovania ako v Bratislave zavedený nebol,“ obhajuje svoje kroky magistrát hlavného mesta.

Parkovacia politika sa tak stala jednou z hlavných tém predvolebnej kampane.

„Bratislavčania by za parkovanie platiť nemali,“ vyhlásil pri ohlásení svojej kandidatúry na primátora Rudolf Kusý. Primátor Vallo reagoval, že parkovanie zadarmo je nereálne. Vedenie mesta zatiaľ vydalo zhruba 15-tisíc rezidentských parkovacích kariet.

Parkovacia politika však nie je blesk z jasného neba. O jej presadenie sa snažili už bývalí primátori Milan Ftáčnik a Ivo Nesrovnal. Neúspešne. Parkovacia politika síce vyčistila ulice a chodníky, uvoľnila parkovacie miesta pre obyvateľov s trvalým pobytom, no cezpoľných vytlačila do mestských častí, ktoré ju ešte nezaviedli.

Príkladom je Petržalka, kde sa do systému zapojila len časť Dvory IV, čím sa výrazne zvýšil počet zaparkovaných áut v susedných častiach Dvory V a Dvory VI.

O post primátora Bratislavy sa uchádza súčasný šéf bratislavskej samosprávy Matúš Vallo, takisto súčasný starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. O hlasy voličov zabojuje i prednosta staromestského miestneho úradu Martin Mlýnek. Za primátora Bratislavy chce kandidovať aj odídenec z Uhríkovej Republiky Miroslav Heredoš. Krátko pred odovzdaním kandidačnej listiny vstúpil do politickej strany Národná koalícia, za ňu bude kandidovať. Heredoš začiatkom roka odišiel z Republiky, kde bol krajským predsedom Bratislavy, lebo chcel vo voľbách kandidovať ako nezávislý. Za Kotlebovu ĽS NS kandiduje na primátora hlavného mesta ľudový zabávač Martin Jakubec. V minulých regionálnych voľbách kandidoval na bratislavského župana.

Primátor hlavného mesta si mesačne príde na 6 707 eur.