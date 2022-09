Šaliansky obchvat sa opäť brzdí pri tendri

Investorom 12-kilometrového obchvatu je Slovenská správa ciest (SSC). Aktuálne prebiehajúcu súťaž vyhlásila v júli tohto roka. Ponuky zatiaľ nepredložil žiadny záujemca. Termín na ich predkladanie bol už tretíkrát presunutý na neskôr. Dôvodom sú námietky proti podmienkam v súťažných podkladoch, respektíve iných dokumentoch zákazky, ktoré preveruje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

„Na konci lehoty na podanie námietok nám bola doručená informácia o podaní námietky jedného z uchádzačov, čo má vplyv na zmenu termínu predkladania ponúk so zohľadnením času na konanie o námietkach,“ objasnil hovorca štátnej spoločnosti Martin Guzi. Lehota je zatiaľ predĺžená do 17. októbra, ak nebude rozhodnuté inak po rozhodnutí ÚVO o podaných námietkach.

Foto: Žaneta Mikulíková Šaľa obchvat Šaľou prejde 28-tisíc vozidiel. O severný obchvat sa mesto snaží už dlhé roky.

K otázke, či po predchádzajúcich skúsenostiach očakávajú „naťahovanie“ aktuálnej súťaže a kedy odhadujú, že by sa mohlo začať s prácami, sa cestári priamo nevyjadrili. Guzi pripomenul, že výstavba obchvatu sa môže začať až po skončení tendra a podpise zmluvy so zhotoviteľom. Na odovzdanie staveniska majú 30 dní od nadobudnutia jej účinnosti.

Počítajú autá a čakajú

Podľa primátora by boli radi, ak by sa už obchvat začal stavať. „Keď sa kontrola skončí, už by malo byť všetko v poriadku. Predpokladám, že keď to raz úrad skontroluje, tak potom už nebudú pochybnosti, že je to správne,“ dodal Belický. Šaľa čaká na severný obchvat už dve desaťročia, ktoré sprevádzala protestná jazda i petícia.

Podľa výsledkov celonárodného sčítania dopravy v roku 2015 prešlo mestom viac ako 20-tisíc vozidiel. Už vtedy patrila Šaľa k dopravne najzaťaženejším mestám bez obchvatu. O tri roky neskôr mala radnica k dispozícii novšie údaje. „Podľa sčítania, ktoré sme robili v rámci tvorby dopravného generelu, je to až 28-tisíc vozidiel,“ priblížil primátor.

Zuzana (43) zo Šale zdôraznila, že dopravná situácia v meste je už niekoľko rokov neúnosná. „Zápchy sú na dennom poriadku. Ťažkotonážne autá sa tu premávajú dňom i nocou. Cesta I. triedy vedie asi 20 metrov od paneláka, v ktorom bývam, a ktorý sa pri prejazde kamiónov otriasa,“ opísala.

Každé ráno majú navyše postarané o nepríjemný budíček. „Cesta je rozbitá, takže ak nie sú zápchy, nákladné autá sa snažia ísť čo najrýchlejšie a vtedy im hrkoce náklad,“ dodala. Najmä keď sa spustia dole kopcom, trasie sa podľa nej celá zem.

Aj z juhu bude treba

Radnica pritom poukazuje na stav mosta ponad Váh, ktorým prejde na trase Nové Zámky – Bratislava množstvo vodičov. Práve tam počítadlo zachytilo 28-tisíc vozidiel. Most je v správe SSC a jeho stav je na základe výsledkov poslednej diagnostiky zlý. Belický sa pýta, vzhľadom na aký počet áut.

„Pre mňa to nie je dostatočná odpoveď. Vidíme, že na moste vznikajú neustále problémy na povrchu,“ podčiarkol. Myslí si, že vyplývajú z nekvalitného podložia. Rýchlostné obmedzenia na moste nie sú. „Vznikajú prirodzene tým, že sa cesta opakovane ničí,“ dodal Belický. Most podľa neho opravujú každé dva mesiace a každý dúfa, že vydrží, kým sa postaví obchvat.

Ten dosiaľ nestojí, no podľa dopravného generelu mesta bude o niekoľko rokov zrejme potrebná obchádzka mesta aj z južnej strany. „Severný obchvat rieši trasu Nové Zámky – Bratislava, nerieši však vozidlá prichádzajúce od Komárna na sever. Južný obchvat má pre nás zmysel,“ doplnil Belický.

Dvanásťkilometrová trasa má obísť okrem Šale aj obce Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom a Trnovec nad Váhom. Najhoršia dopravná situácia je v Dlhej. Ide o jednu z dvoch možností, kadiaľ môžu vodiči pokračovať zo Šale do Bratislavy. Súčasťou obchvatu bude aj 705 metrov dlhý most cez rieku Váh a ďalších 13 mostov. Výstavba mosta má stáť 75 miliónov eur bez dane.

Prvú súťaž na šaliansky obchvat vyhlásila SSC v roku 2019. Po dvoch rokoch rôznych problémov ju však musela zrušiť. Nestihli by sa vyčerpať peniaze z eurofondov. Stavba obchvatu má trvať tri roky a peniaze bolo treba minúť do konca roka 2023.