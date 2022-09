Fľaša jej získala ochranku. Poslankyňu Kaveckú už štyri mesiace strážia policajti

Policajná hliadka vraj stojí pred domom kuneradskej starostky a zároveň parlamentnej poslankyne Moniky Kaveckej (OĽaNO) vždy od desiatej večer do šiestej rána. Policajti tam takto „vartujú“ od incidentu so zápalnou fľašou, ktorú jej niekto hodil na pozemok.

Starostka Kuneradu prežíva turbulentný rok. Hneď na jeho začiatku, ešte v januári, vzniesol žilinský vyšetrovateľ voči Monike Kaveckej obvinenie zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní. Pri výstavbe obecných bytov mala zvýhodniť jedného z uchádzačov vyhlásenej súťaže. Poukázal na to Úrad pre verejné obstarávanie. Vo februári však obvinenie okresná prokuratúra zrušila.

Starostka sa však netešila dlho – v marci ju z tohto trestného činu polícia obvinila znova. Kavecká podala sťažnosť, no v júni sa dozvedela, že s ňou neuspela. Prípadom sa už zaoberá žilinská prokuratúra. „Vec bola po preskúmaní zaslaná Krajskej prokuratúre v Žiline,“ potvrdil hovorca Generálnej prokuratúry Dalibor Skladan.

Predsedníčka odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek Monika Kavecká po rokovaní o platoch.

Nepretržitá hliadka

Začiatkom leta čelila poslankyňa vo farbách „obyčajných“ ďalšej nepríjemnosti. V noci niekto hodil na pozemok jej rodinného domu zápalnú fľašu. Tá pristála tesne vedľa jej auta. Krátko nato sa v blízkosti jej domu začala objavovať policajná ochrana. Pravde to tvrdia viacerí Kuneradčania s tým, že v dedine vie o tom každý.

„Ide o obyčajný výsmech. Je jasné, že ide o papalášizmus,“ podotkol jeden z nich. Vzhľadom na citlivosť prípadu si neželá byť menovaný, tak ako aj ďalší, s ktorými sme sa o tom rozprávali. „Nechcem mať problémy, starostka je pomstychtivá,“ zdôvodnil.

Podčiarkol, že policajti v civilnom aute stoja každú noc až do rána v blízkosti Kaveckej domu zhruba od polovice júna, keď na jej pozemok niekto hodil spomínanú fľašu. „Strážia ju vždy od 22. hodiny do 6. hodiny ráno. Hliadku v obci pravidelne vídam aj cez deň, tá je ale v normálne označenom aute. Prichádza sem z obvodného oddelenia v Rajci, no a na tých civilných chodí večer kriminálka zo Žiliny,“ povedal.

„Vždy zhruba desať minút pred dvadsiatou druhou hodinou sú na pumpe v Rajeckých Tepliciach a odtiaľ idú do Kuneradu. Najčastejšie chodia na červenom volkswagene, no vídať tu aj modrý hyundai, tmavošedú kiu, aj peugeot,“ hovorí ďalší dedinčan. Niekedy si podľa neho policajti menia ešpézetky, aby miestnych pomýlili a nadobudli tak dojem, že vždy ide o niekoho iného. „Tie evidenčné čísla sú ale neexistujúce. Dá sa to ľahko zistiť na internete,“ poznamenal.

Kuneradčan pokračoval, že ľudia na konci dotknutej ulice sa sťažujú. „Nikdy predtým sa to nedialo a teraz ich v noci vyrušujú naštartované autá. Stoja tam so zapnutými svetlami, zjavne si kúria. No a keďže hliadky sa musia striedať, otáčajú sa im tam,“ priblížil. Objasnil, že jeden pán, ktorý neďaleko býva, máva plytkejší spánok a keď sa zobudí, z okna vidí rovno na nich.

„Každému je jasné, že to nie sú domáci, veď sa tu všetci poznáme. Predtým to bola tichá zóna, nikdy sa tam nechodili otáčať žiadne autá. Zrazu sa o jednej, tretej či štvrtej ráno dole niekto obráti a ide hore, “ podotkol. Pripomenul, že keď chcú isť „ochrankári“ na toaletu, vystrieda ich druhá hliadka. Musia tam byť totiž nepretržite. Tá pôvodná sa tam potom vráti. Tým, že ide o policajtov, si je vraj istý. „Rovnaké autá si všímam pred policajnou stanicou v Žiline. Ráno ich vidím pred tamojšou kriminálkou a večer v Kunerade,“ doplnil.

zväčšiť Foto: čitateľ policajné auto, Kunerad, červený volkswagen Väčšinou pred Kaveckej domom stojí červený volkswagen.

Sama ochranu nežiadala

Či polícia naozaj stráži dom starostky a ak áno, prečo a odkedy, sme sa pýtali žilinskej policajnej hovorkyne Gabriely Kremeňovej. „K predmetnej veci sa z taktických dôvodov nebudeme vyjadrovať,“ uviedla Kremeňová. Dodala, že ku konkrétnym osobám informácie neposkytujú. Robia to len k prípadom v takom rozsahu, ako to umožňuje stav konkrétnej vyšetrovanej, objasňovanej či preverovanej veci. V akom štádiu je momentálne prípad so zápalnou fľašou, sme sa nedozvedeli. Vzhľadom na stráženú starostku ale zrejme ešte nie je uzavretý.

Kaveckú sme zastihli telefonicky, keď bola služobne v parlamente. To, že by o policajnú ochranu žiadala sama, poprela. „Keby ste videli video, ktoré zachytili moje kamery. Nešlo o žiadny kahanec, bolo to dosť vážne,“ komentovala incident so zápalnou fľašou. Viac sa k tomu vyjadriť odmietla. „Z úcty k mojej rodine, je to moje súkromie,“ uzavrela.

zväčšiť Foto: čitateľ Kaveckej dom, Kunerad, starostka Dom Kaveckej vraj strážia policajti každú noc.

Či by sa podobnej „pozornosti“ od polície dočkali aj bežní ľudia, sme sa pýtali experta na trestné právo Eduarda Burdu. Reagoval, že polícia je tu aj na to, aby chránila občanov, ktorí sa nejakým spôsobom cítia ohrození. „Takže takýto postup nie je vylúčený. Na druhej strane treba povedať, že zvlášť pri osobách vo verejnej funkcii je tu vždy otázka, či je tá miera ohrozenia naozaj taká veľká, aby si vyžadovala alokovanie verejných prostriedkov na ich zvýšenú ochranu,“ hovorí.

Do akej výšky sa môžu vyšplhať náklady za takéto stráženie, nie je ľahké odhadnúť. „Nedá sa to vyčísliť, ale tí policajti by jednoducho mohli robiť aj inú činnosť, možno dôležitejšiu. Niekedy tam môžu byť úplne zbytočne, pričom by boli potrební radšej na nejakom inom mieste,“ mieni Burda. Zároveň poznamenal, že mohli byť viacej v pohybe a v teréne. „Keby vám alebo mne niekto hodil do predzáhradky niečo zápalné, som veľmi skeptický k tomu, že by nám takúto osobitnú ochranu poskytovali. Nepoznám ale všetky informácie,“ dodal.