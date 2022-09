Jelenia ruja praje štátnym lesom. Na pulty obchodov putuje 40 ton diviny

Povolený lov jeleňov, diviakov, danielov či muflónov v tomto období prináša do predajní štátneho podniku Lesy SR v Banskej Bystrici kvalitnú zverinu. Najnovšie ju dostať už aj v bratislavských hypermarketoch.

Predajňa diviny v Banskej Bystrici

Aktuálne majú „paroháče“ ruju, počas ktorej je o ich lov mimoriadne veľký záujem. „Poľovní hostia nie sú len zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Najviac ich k nám prichádza z Českej republiky, Rakúska a Nemecka,“ povedala hovorkyňa štátneho podniku Lesy SR Marína Debnárová. Ozrejmila, že ku klenotom slovenského poľovníctva patrí Chránená oblasť Poľana s rozlohou viac ako 20-tisíc hektárov. Ide o lokalitu s dostatkom jelenej zveri, s krásnym prírodným prostredím a so silnými trofejami. Obľúbené sú tiež chránené revíry Nízke Tatry, Tribeč, Slanské vrchy či Betliar.

Lesnícke pochúťky

Debnárová upozornila, že jelenia ruja trvá približne od septembra do začiatku októbra a ľudia by v tomto období mali byť obozretní. „Najmä na cestách a v lokalitách, kde možno očakávať čriedy, treba prispôsobiť rýchlosť jazdy. Zver je najaktívnejšia obzvlášť ráno a večer,“ uviedla. Pokračovala, že ak jeleňa uloví hosť za poplatok, lovcovi ostáva trofej a zverina putuje do Topoľčianok, kde je zariadenie na jej spracovanie. Prevádzkuje ho organizačná zložka štátneho podniku, konkrétne OZ Tribeč.

Divinové mäso ponúkajú v predajni štátneho podniku na Národnej ulici v Banskej Bystrici. Záujem oň je vraj obrovský. Tamojší malebný obchodík nesie názov Lesnícke pochúťky. Divinu však dostať aj v Topoľčiankach a od polovice septembra tiež v troch bratislavských hypermarketoch – v Petržalke, v Lamači a na Zlatých pieskoch. Okrem spomínaných hypermarketov ďalšie predajne v rámci Slovenska v blízkej dobe nepribudnú. „Vzhľadom na aktuálne kapacity o rozšírení ponuky zatiaľ neuvažujeme,“ podotkla Debnárová s tým, že lov prebieha v zmysle pravidiel daných zákonom o poľovníctve.

„Tiež na základe pravidiel vydaných Štátnou veterinárnou a potravinovou správou, pri dodržaní poľovníckej etiky a kultúry s náležitými poľovníckymi tradíciami a poctami,“ spresnila.

Kvalitné biomäso

Ročne vyprodukuje štátny podnik do 40 ton baleného divinového mäsa pre konečného spotrebiteľa. Technológia spracovania umožňuje vyrábať hlboko zmrazenú zverinu s 24-mesačnou dobou minimálnej trvanlivosti.

„Ide o kvalitné biomäso, ktoré je nositeľom značky kvality 2. stupňa. Certifikát udeľuje ministerstvo pôdohospodárstva,“ hovorí generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Ján Marhefka. „V zariadení v Topoľčiankach sa spracováva najmä mäso z raticovej zveri – jelenej, danielej, srnčej, muflonej a diviačej,“ vymenoval. „Mäso sa vyznačuje nielen dobrými chuťovými vlastnosťami, ale vyhovuje aj požiadavkám zdravej výživy,“ pripomenul.

Šéf rezortu pôdohospodárstva Samuel Vlčan potvrdil, že štátne lesy prešli minulý rok organizačnou zmenou a reformou obchodnej politiky, vďaka ktorej už môžu stabilne a celoročne dodávať divinu na pulty obchodov. „Verím, že po Tescu si ju zákazníci budú môcť postupne kúpiť aj v ďalších reťazcoch, keďže ide o nutrične hodnotné mäso spĺňajúce najprísnejšie kritériá kvality,“ doplnil Vlčan.