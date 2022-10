Lučenec začal šetriť. Zhasína a zatvára, ľudia dostanú drevo zdarma

Úsporné opatrenia v závere roka zintenzívňuje Lučenec o to viac, že naprieč krajinami sa valí inflácia a energetická kríza. „Na tento rok vynakladá mesto Lučenec na energie o 730-tisíc eur viac ako vlani, čo je významná položka,“ upozornil hovorca tamojšej samosprávy Andrej Barančok. Radnica preto od októbra zaviedla piatkový home office, čo znamená, že každý posledný pracovný deň v týždni budú zamestnanci mestského úradu robiť z domu. „Od pondelka do štvrtka preto rozšírime otváracie hodiny pre občanov,“ podotkol hovorca. Vzápätí spomenul ďalšie opatrenia.

„Do odvolania pozastavujeme prevádzku Divadla B. S. Timravy. Všetky kultúrne podujatia sa presúvajú do kina Apollo. Šetriaci režim je priebežne zavádzaný tiež v budovách mesta, teda aj na zimnom a letnom štadióne,“ povedal. Tvrdí, že k tomu dôjde tak, aby športujúce deti, mládež a verejnosť neboli pri tejto činnosti výrazne obmedzení. Okrem toho platí pre zamestnancov úradu zákaz používania klimatizačných jednotiek, ale aj malých elektrospotrebičov ako sú rôzne mikrovlnky či rýchlovarné kanvice.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Divadlo B. S. Timravy, Lučenec Divadlo B. S. Timravy pozastavilo v rámci šetrenia svoju prevádzku až do odvolania.

Na energeticky náročných uliciach postupne znížia počet aktívnych svietidiel o polovicu. „To znamená, že bude svietiť každá druhá lampa tak, aby sa neohrozila bezpečnosť ľudí, cestnej premávky či prevádzka kamerového systému,“ spresnil Barančok. Spomenuté kroky by mestu mali usporiť 121-tisíc eur.

Termín treba dohodnúť vopred

Radnica prichádza tiež s pomocou pre obyvateľov. V prípade enormného nárastu cien vykurovania bytov v nasledujúcom roku je pripravená vzdať sa na obdobie minimálne dvanástich mesiacov akýchkoľvek ziskov z vykurovania centrálneho dodávateľa tepla v prospech Lučenčanov, ktorí ho využívajú. Tým, ktorí vykurujú svoje domy tuhým palivom, umožnia prostredníctvom mestských lesov nachystať si raždie a haluzinu v množstve dvoch priestorových metrov zadarmo. Odvoz si však musia zabezpečiť sami. Po osobnej dohode s konateľom tejto mestskej spoločnosti, ktorým je Štefan Melicher, tam môžu prísť v určené dni – v utorok a piatok. Ponuka platí do polovice novembra.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Štefan Melicher, konateľ, Mestské lesy Lučenec Konateľ mestských lesov v Lučenci Štefan Melicher ukazuje drevo, ktoré poskytnú obyvateľom na kúrenie.

„S nápadom prišla pani primátorka. V ťažkých časoch chceme ľuďom umožniť prikúriť si drevom od nás. Samozrejme, v určitom množstve, podľa našich kapacít,“ vraví Melicher. „Ide o palivové drevo, ale skôr by som ho špecifikoval ako odpadové a raždie,“ ozrejmil s tým, že ľudí rozdelili do dvoch kategórií.

„Jedna je tá, ktorá si osobne príde to drevo nachystať a sama si ho aj odvezie. My im len ukážeme lokalitu, v ktorej si to môžu pripraviť. Zavedieme na to zvlášť evidenciu, aby sa to nejako nezneužívalo,“ podotkol. Predpokladá vraj dosť vysoký záujem, no budú snažiť vyjsť v ústrety každému. „Druhou kategóriou sú zdravotne ťažko postihnutí občania, alebo seniori, čiže tí, ktorí si nevládzu to drevo nachystať sami. Mesto im na to poskytne odvoz a ľudí,“ tvrdí Melicher. Netuší, koľkí prejavia záujem, ale očakáva, že po zverejnených informáciách sa s nimi „roztrhne vrece“.

Jedna zima stojí stovky eur

Klára Berkyová je matkou štyroch detí a takáto pomoc by sa jej rodine určite zišla. „Do lesa si to len tak nemôžeme ísť nazbierať. Kúrime pieckou a drevo zvykneme normálne kupovať. Je to dosť drahé,“ pripomenula. Za jednu zimu vraj minú šesť paliet po sto eur. „Máme štyri deti, takže tie peniaze by sa nám zišli aj na iné veci,“ podotkla.

Berkyová pokračovala, že nejaké drevo majú tiež z manželových fušiek. Niekto mu občas ponúkne zvyšky, ktoré zostanú v garáži či pivnici. „Za darované drevo by som bola veľmi vďačná. Dva metre by nám vydržali približne mesiac,“ odhaduje mladá matka. „Problém je dopraviť to k nám, ale nejako si to hádam zabezpečíme,“ doplnila.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Klára Berkyová, Lučenec, drevo, kúrenie Klára Berkyová vraví, že raždie zadarmo by jej rodine veľmi pomohlo.

V prípade záujmu mesto odporúča kontaktovať telefonicky pracovníkov oddelenia sociálnych vecí, kde si zodpovedné pracovníčky preveria, na základe sociálneho šetrenia, situáciu žiadajúcich obyvateľov. Potom im oznámia ďalší postup, prípadne termín dovozu samotného dreva.

Hoci ide o ojedinelý príklad, kde sa takto mesto pokúša uľahčiť situáciu svojim občanom, existujú aj ďalšie samosprávy s podobným postupom. V rámci pomoci sociálne slabším skupinám obyvateľstva odporučilo ministerstvo životného prostredia obciam zriaďovať obecné podniky so zameraním na prípravu a distribúciu vhodných palív. Tento krok napríklad urobili Nové Zámky či obec Veľaty v okrese Trebišov.