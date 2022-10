V Košiciach rozširujú separovaný zber, pribudli oranžové nádoby

Pilotný projekt zabezpečuje mesto Košice v spolupráci so spoločnosťou KOSIT.

Na olej sú určené nádoby oranžovej farby. Až 900 domácností v rodinných domoch v troch mestských častiach dostalo 5-litrové oranžové vedierka s vekom a informačný leták so základnými informáciami o pripravovanom zbere. Na nádobách je tiež nálepka s infografikou a prehľadom odpadov, ktoré do vedierka patria. Domácnostiam bola bezplatne doručená aj magnetka, ktorá im pripomenie termíny odvozu odpadu z týchto vedierok v roku 2022.

V rodinných domoch sa použité oleje a tuky vlievajú priamo do vedierka. Olej nie je potrebné prelievať cez sitko. V deň zberu je vedierko vyprázdnené a vráti sa majiteľovi na ďalšie použitie. „Spoločnosť KOSIT v tejto fáze projektu každé štyri týždne zabezpečí odvoz vyzbieraných olejov z oranžových vedierok v rodinných domoch, ako aj zo spoločných zberných 120-litrových oranžových nádob. Všetok odpad sa následne materiálovo zhodnotí. Pre samosprávu i obyvateľov je zabezpečenie zberu bezplatné,“ hovorí generálny riaditeľ KOSIT Marián Christenko.

zväčšiť Foto: kosit zber oleja Košice Každá domácnosť dostala aj letáčik týkajúci sa zberu oleja z kuchyne.

„Pre obyvateľov bytových domov sú vyhradené 120-litrové oranžové nádoby dostupné vo vybraných stanovištiach kontajnerov a v areáli miestnych úradov. Dosiaľ o túto službu prejavilo záujem až 19 košických mestských častí," uviedla hovorkyňa spoločnosti KOSIT Slavomíra Brzová s tým, že do spomínaných nádob s otvorom v uzamykateľnom veku môžu obyvatelia bytoviek vhadzovať naplnené, dobre uzatvorené, plastové fľaše s použitými olejmi.

„Mnoho obyvateľov dodnes vylieva použitý olej do kanalizácie. To spôsobuje zanášanie odpadového potrubia, havárie kanalizačnej siete a znečistenie odpadových vôd. Ak však oleje po použití doma zbierame a odovzdáme na ďalšie spracovanie, budeme mať z toho osoh nielen my, ale aj príroda. Platí to, čo pri darovaní krvi a každá kvapka nám pomôže. Tým, že sú nádoby na oleje a tuky dostupné bližšie ku Košičanom, predpokladáme aj väčší záujem o ich zber a zlepšenie životného prostredia,“ opisuje výhody zberu primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý).

V rámci spoločenskej zodpovednosti a zvyšovania environmentálneho povedomia žiakov a študentov sa nádoby na zber olejov nachádzajú aj v školských areáloch. Systém zberu je porovnateľný ako pri bytovej výstavbe. V niektorých areáloch školy sú umiestnené 120-litrové oranžové nádoby, do ktorých môžu rodičia žiakov i zamestnanci školy vhadzovať naplnené pevne uzatvorené plastové fľaše s olejmi z domácností, ale nie zo školskej jedálne.

zväčšiť Foto: kosit zber oleja Košice Spoločná nádoba pre obyvateľov bytov.

Spolupráci pri zavádzaní zberu použitých olejov v čase spustenia projektu dali zelenú vo svojich predajniach aj dva obchodné reťazce. Košičania tak majú dostatok možností na odovzdanie tohto druhu odpadu. Len pripomenieme, že zber použitých olejov a tukov je zabezpečený aj prostredníctvom piatich zberných dvorov prevádzkovaných spoločnosťou KOSIT v meste Košice. Nájdete ich na uliciach Napájadlá (MČ Nad jazerom), Pri bitúnku (MČ Juh), Magnezitárska (MČ Ťahanovce), Železiarenská (MČ Šaca) a Popradská (MČ Západ).

Použitý kuchynský olej je možné odovzdať aj na 212 čerpacích staniciach (Slovnaft) v 118 mestách a obciach Slovenska. Na pumpu je potrebné doniesť olej v suchých a čistých PET fľašiach alebo originálnych obaloch a bez zvyškov potravín. Z jedného litra použitého oleja sa vyrobí až 0,9 litra biopalivovej zložky do motorovej nafty.