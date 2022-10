Ľudí v Banskej Štiavnici trápia nebezpečné brezy. Župa ich chce použiť na kúrenie

Brezy vysoké do štyridsať metrov, dokopy dvadsaťdva kusov, rastú v Štefultove celé polstoročie. Nachádzajú sa v blízkosti rodinných domov, zároveň lemujú cestu smerujúcu z Banskej Štiavnice do obce Ilija. Miestni tvrdia, že spôsobujú všeobecné ohrozenie, preto žiadajú ich odstránenie.

„Keďže tie stromy sa nachádzajú pri elektrickom vedení, je tu riziko prerušenia dodávky energie. V minulosti sa už asi trikrát stalo, že pád veľkých konárov roztrhol káble na stĺpe a my sme zostali dva dni bez prúdu,“ hovorí Mikuláš Adamský. Okrem toho je tam podľa neho riziko úrazu na ceste, po ktorej chodia nielen autá, autobusové spoje, ale tiež chodci. „Samozrejme, hrozí aj poškodenie súkromných majetkov. Veď sú tu domy a záhrady,“ podotkol.

Adamský vysvetlil, že brezy sú na pozemku patriacom Banskobystrickej regionálnej správe ciest (BB RSC). „O ich odstránenie žiadame už päť rokov. Viackrát nám to prisľúbili, no doteraz nesplnili. Zatiaľ naposledy vo februári tohto roka. Ich pracovník nám vtedy povedal, že najneskôr o mesiac k tomu pristúpia, no doteraz sa nič neudialo. Asi sa čaká, kým tu padajúci strom niekoho nezabije,“ mieni. Spolu so susedmi je presvedčený, že ak sa včas nezasiahne, môže dôjsť k smrteľnému úrazu.

„Výkyv korún tých briez je pri silnom vetre zhruba šesť metrov. Už teraz dochádza k odlamovaniu celých konárov,“ priblížil. Pokračoval, že žiadne kroky majiteľ na odstránenie problémových stromov doteraz neurobil napriek tomu, že povolenie na to už vydal aj Okresný úrad v Žiari nad Hronom, odbor cestnej dopravy. „Odstrániť majú päť kusov v blízkosti domov a ostatné zrezať do výšky elektrických drôtov,“ objasnil Štiavničan.

zväčšiť Foto: Pravda, Eva Štenclová Slavomír a Mikuláš Adamskí, Banská Štiavnica, brezy Bratia Slavomír a Mikuláš Adamskí tvrdia, že stromy v blízkosti ich domov sú nebezpečné.

Jeho brat Slavomír Adamský býva hneď vedľa. Pohľad na brezy počas silného vetra je podľa neho desivý. „Sprevádzajú to aj nepríjemné zvuky, vyzerá to strašidelne. Vtedy máme strach vyjsť von,“ tvrdí s tým, že jedna haluz váži aj tristo kilogramov. „Keď sa odlomí a spadne, roztrepe autá, ktoré tu parkujú, aj strechu domu. Čo tam po majetku, ale ak sa zrúti na nejakého človeka, spôsobí to tragédiu. Potom sa bude hľadať vinník, ale už bude neskoro,“ poznamenal. Zároveň podčiarkol, že tomu treba predísť.

Hovorkyňa banskobystrickej župy Lenka Štepáneková reagovala, že dotknuté stromy budú odstránené v priebehu mesiaca november. Predtým je nutné zabezpečiť dočasné zloženie káblov vysokého napätia. „Tento termín bol dohodnutý najmä s ohľadom na harmonogram prác a odstávok prevádzkovateľa distribučnej siete elektriny, ktorému sa Banskobystrická regionálna správa ciest prispôsobí,“ vraví Štepáneková. Dodala, že drevo z briez uskladnia v stredisku BB RSC dovtedy, kým nebude vhodné na ďalšie využitie, napríklad na kúrenie.