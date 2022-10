Sliačsku primátorku „vytočili“ vyjadrenia ministra Naďa. Odkazuje mu, aby si doštudoval zákony

Primátorka Sliača: Som z toho znechutená

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) sa vyjadril k plánovanému referendu v Sliači, v ktorom by obyvatelia mali rozhodnúť o základni amerických vojakov. Naznačil, že ide o zbytočný krok, ktorý nemá logiku.

„Všetci ľudia, ktorí nie sú zaslepení nejakými útokmi extrémistov a tých, ktorí si robia politickú kariéru na klamstve, vedia, že na Sliači dnes nie je ani jeden americký vojak,“ povedal Naď. Takéto referendum je vraj rovnaké, aké by bolo o tom, či tam má, alebo nemá byť základňa UFO. Pokračoval, že od tamojších podnikateľov sa k nemu dostali informácie, že z prítomnosti zahraničných vojakov z Holandska a Nemecka majú radosť. „V meste míňajú veľa peňazí a z toho majú, samozrejme, ďalšie zisky. Nechcú, aby sa na tom niečo zmenilo,“ podotkol.

Naď si neodpustil ani tvrdú poznámku na vedenie sliačskej radnice. „Samospráva by mala svojich občanov vzdelávať a adekvátne ich informovať. V tomto prípade robí zásadnú nadprácu s cieľom politických ziskov pred komunálnymi voľbami na úkor toho, že straší ľudí nezmyslami, ktoré tam nikdy neboli, nie sú a nebudú,“ tvrdí minister.

V tejto veci podľa neho rezort neplánuje nejaké extra kroky. „Veľmi tam nemáme ďalej čo robiť. Akurát budeme poctivo ľuďom hovoriť, že žiadna americká základňa tam nebola, nie je a nebude,“ zopakoval. „Letisko zostáva v našich rukách, komplexne ho modernizujeme v hodnote viac ako 100 miliónov eur. Zároveň sú tam systémy Patriot, ktoré intenzívne bránia práve aj oblasť Zvolena, Banskej Bystrice a Sliača," doplnil.

Primátorka Ľubica Balgová netají, že slová ministra ju rozhorčili. „Ak si niekto nedokáže preštudovať zákon a aplikovať ho do praxe, nemá čo v rezorte robiť a šéfovať mu,“ reagovala nahnevane. „Ja ako primátorka mesta nemôžem nedodržať zákon. Občania sa rozhodli, že spíšu petíciu. Došlo k tomu ešte v čase, keď sa podpísala obranná dohoda Slovenska s USA. Obyvatelia v tom cítia paralelu s okupáciou sovietskymi vojskami,“ pripomenula.

Balgová pokračovala, že sme členmi NATO a ľudia sa nebránia prítomnosti vojakov tejto organizácie. Ľudia však citlivo vnímajú prípadný príchod práve amerických vojakov. „Občania sa rozhodli pre petíciu, v ktorej vyzbierali také množstvo podpisov, že nemám inú možnosť, ako postupovať v intenciách zákona, a musím to referendum vyhlásiť,“ zdôraznila. Je podľa nej zbytočné zamýšľať sa nad tým, či je to opodstatnené, alebo to má logiku. „Zákon hovorí, musíme to urobiť,“ dodala.