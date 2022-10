Unikátnu fontánu po 36 rokoch čaká veľká rekonštrukcia

Bola to prvá fontána svojho druhu v bývalom Československu. Pred 36 rokmi spustili Spievajúcu fontánu na košickej Hlavnej ulici medzi Štátnym divadlom a Dómom sv. Alžbety. Striekala a svietila do taktov hudby. V týchto dňoch ju však nezazimujú.

Pod taktovkou Správy mestskej zelene (SMsZ) sa totiž onedlho začne s jej zhruba 10-mesačnou rekonštrukciou. Mala by sa začať po skončení verejného obstarávania ešte v tomto roku. Predpokladaná cena sa pohybuje na úrovni 1,7 milióna eur s DPH. Z tejto sumy poskytne milión eur Nadácia U. S. Steel Košice, zvyšné financie dodá z vlastných zdrojov mesto Košice.

Vypínanie spievajúcej fontány

Zmluvu o spolupráci, ktorá garantuje finančné krytie pre túto investíciu, podpísali predseda správnej rady Nadácie U. S. Steel a prezident U. S. Steel Košice James Bruno, primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý), generálny riaditeľ Štátneho divadla v Košiciach Andrej Šoth a riaditeľka Správy mestskej zelene (SMsZ) Marta Popríková. Mesto Košice je povinné preinvestovať finančné prostriedky vo výške milión eur do 30. novembra budúceho roka.

„Nielen pre mňa osobne, ale aj pre U. S. Steel a našich zamestnancov je veľkou cťou, že sa tu stretávame. Výstavba fontány bola možná vďaka spolupráci mesta a oceliarní pred takmer 40 rokmi. Dnes sme sa dohodli na tom, že táto spolupráca pokračuje a teším sa na stretnutie pri zmodernizovanej fontáne. Každý náš zamestnanec bude určite hrdý na centrum mesta a prajem vám, aby ste si fontánu užili ďalších 40 rokov,“ povedal prezident košického U. S. Steelu James Bruno.

Havarijný stav

Fontána kvôli havarijnému stavu funguje už dlhší čas len v obmedzenej prevádzke. Zo 160 reflektorov svieti len 109. Ešte horšie sú na tom vodné čerpadlá, kde z 25 je funkčných iba šesť, preto voda strieka iba v obmedzenom režime. Revízia na začiatku sezóny 2022 ukázala niekoľko vážnych defektov telesa fontány, praskliny povrchov a nefunkčnú časť elektroinštalácie.

„Od myšlienky k podpisu zmluvy o spolupráci prešiel skoro rok. SMsZ už môže spustiť verejné obstarávanie. Som rád, že tu máme takých partnerov, ktorí sa nám neotáčajú chrbtom, a na každú prosbu alebo výzvu dokážu veľmi rýchlo reagovať. Som presvedčený, že táto atrakcia bude po rekonštrukcii ešte častejším miestom príjemných stretnutí Košičanov každého veku,“ uviedol primátor mesta Jaroslav Polaček.

Počas rekonštrukcie prejdú obnovou napr. čerpadlá, svietidlá, kabeláž, ozvučenie aj osvetlenie. Spievajúca fontána získa aj viaceré nové smart technológie. Vďaka nim bude možné v obrazovej i zvukovej podobe prenášať predstavenia Štátneho divadla či iných kultúrnych podujatí priamo na vodnú hmlu fontány. Novinkou budú aj pesničky na želanie, ktoré si záujemcovia budú môcť dať zahrať prostredníctvom mobilnej aplikácie.

„Niet skupinky návštevníkov mesta, s ktorým by som sa na tomto skvelo lokalizovanom mieste nezastavil. Teším sa, že mesto nezaspalo na vavrínoch a fontána vďaka najmodernejším technológiám ešte viac zatraktívni priestor mesta," myslí si turistický sprievodca Milan Kolcun. Z jej histórie dodáva, že fontánu stihli postaviť za tri mesiace, aby sa už 1. mája 1985 mohla zapáčiť kadekomu, kto bol v povinnom prvomájovom sprievode.

Architektonické riešenie priestoru parku pri fontáne, ako aj samotnej fontány dostal za úlohu architekt Juraj Koban, technologickú časť naprojektovali autori fontány z mesta Vladimír v spolupráci s inžiniermi vtedajších Východoslovenských železiarní. Prvú veľkú rekonštrukciu zažila fontána v roku 1997 pričom sa upravili spevnené plochy v parku a telese fontány, upravili sa plochy kamennej a žulovej dlažby, nahradil sa oceľový materiál rozvodov, dýzy sa vymenili za antikorové, zmenila sa koncepcia striekanie vody, vymenilo sa osvetlenie a celá elektronika. Teraz čaká najobľúbenejší košický vodomet druhá generálna oprava.

Opravia aj zvonkohru a park

Za jej vznikom stál bývalý primátor mesta a neskorší prezident Rudolf Schuster. Ten jej výstavbu inicioval po návšteve mesta Vladimír v bývalom Sovietskom zväze, kde videl podobnú fontánu.

„Toto, čo sa tu dnes deje, sa malo urobiť už dávno. O fontánu sme sa nestarali, lebo sme si mysleli, že to bude na večné veky. Bol by som šťastný, keby sa táto fontána, ktorú som získal doslova špionážnym spôsobom, dočkala trvalej údržby. Dôležité je, aby sa nová technológia využila na vytvorenie programov pre všetky generácie. Máme tú výhodu, že hudbu vieme premeniť na svetlo a vodu, a keď to bude všetko fungovať, bude to skutočne veľký zážitok pre všetkých. Tu nejde len o premietanie, ale napríklad po večeroch by tu mohli znieť podobne ako v minulosti Straussove valčíky sprevádzané farbami fontány,“ dodal R. Schuster.

„Podobné fontány sú vybudované v európskych metropolách, ako je Budapešť, Varšava či Praha. Tá naša bude v meste druhou multimediálnou, po fontáne v Mestskom parku. Vďaka LED technológii umožní aj plne farebnú škálu osvetlenia," spresnil Erik Kuzma, projektový manažér pre modernizáciu a správu fontán SMsZ, s tým, že fontána bude mať aj nové vodné prvky. „Okrem jestvujúcich dýz pribudnú rotujúce a kráľovské dýzy. Vymeníme kompletne aj osvetlenie parku. Dnes tu sporadicky svietia obyčajné 40 W žiarovky. Hudba aj svetlo sa budú dať pružne ovládať. Do projektu sa dostala aj zvonkohra, ktorá je v prevádzke od roku 1987 a viac ako rok a pol už nefunguje. V súčasnosti sa už obnovujú cievky a ťažné lanká. Revíziou u zvonárov prejdú aj zvony. Samozrejme, že ju nakoniec odborníci aj hudobne doladia,“ predstavuje práce E. Kuzma a dodáva, že zvonkohra pozostáva z 22 zvonov, symbolov rovnakého počtu mestských častí, ktoré spolu vážia skoro 1,35 tony a sú usporiadané do tvaru strapca. Zrekonštruovaná fontána bude aj energeticky úspornejšia aj napriek tomu, že bude mať oveľa viac prvkov ako doteraz. „Tie sú totiž efektívnejšie na prevádzku. A keďže fontána bude mať aj svoju meteostanicu, budeme ju vedieť napríklad vypínať v prípade dažďa alebo silného vetra.“