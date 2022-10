Flotila zimnej údržby stála župu osem miliónov eur. Rovnaký balík chce vraziť do ďalších áut

S výpadkami dopravy v ťažkých podmienkach, keď sa z letnej sezóny prechádza do jesennej a následne sa objavujú prvé mrazy, sa Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) stretáva pravidelne. „Bude to tak aj naďalej, lebo počasie je nevyspytateľné. Aby sme tieto problémy znížili, Banskobystrickej regionálnej správe ciest (BBRSC), kde jediným akcionárom je župa, sme zabezpečili nové vozidlá. Skvalitnia údržbu našich ciest a prispejú tiež ku komfortnejšiemu a k bezpečnejšiemu riadeniu týchto strojov,“ hovorí predseda BBSK Ján Lunter. Upozornil, že tamojší vozový park bol už prestarnutý, pričom priemerný vek niektorých áut presahoval 20 rokov. Vzápätí ozrejmil, že kraj udržiava 2 458 kilometrov ciest II. a III. triedy. Okrem nich aj 592 kilometrov tých, ktoré slúžia prvej triede. „Staráme sa tiež o 1 048 mostov,“ podotkol.

Soľ majú nakúpenú

Predseda predstavenstva BBRSC Martin Lejtrich uviedol, že táto modernizácia je viac ako žiadaná, lebo investície boli v ostatných rokoch relatívne nízke a zanedbávané. „Týchto 134 kusov áut má hodnotu 8,5 milióna eur bez DPH,“ ukázal na novinku. „Niečo ešte pribudne v ďalších mesiacoch, lebo toto je len prvá etapa obnovy, ktorá je momentálne na úrovni 25 percent. Chýba nám ďalších 75, takže pred nami je ešte dlhá cesta,“ povedal. Objasnil, že v nasledujúcich dvoch rokoch chcú v tejto súvislosti preinvestovať zhruba rovnaký balík peňazí.

Lejtrich pokračoval, že ide o špeciálne stroje nielen na zimnú, ale aj na letnú údržbu ciest v regióne. Kompletne obnovili aj flotilu osobných vozidiel. „Okrem nich a odhŕňačov sú tam nakladače aj traktory na kosbu popri cestách, ktoré sú ešte vo výrobe. Potrebujeme ľudí dostať do terénu s technikou, aby sa stav komunikácií, ktorý bol často aj terčom kritiky, výrazne zlepšil,“ vysvetlil.

Verí, že napriek energetickej kríze a inflácii, ktorá sa ich dotýka v rámci verejného obstarávania, sa im aj v budúcom roku podarí udržať správu ciest k spokojnosti obyvateľov.

„Urobíme všetko pre to, aby sme pred zimou zabezpečili posypovú soľ aj všetky ostatné tovary a služby tak, aby sme boli od novembra pripravení na prvý sneh,“ zdôraznil. Je presvedčený, že krízu zvládnu a ľudia ju z ich strany nejako zásadne nepocítia. „Máme šťastie, že posypové materiály sme už zaobstarali – zmluvy sú podpísané na všetky tovary a služby. Samozrejme, nárasty v cenách jednotiek sú zásadné. Pri niektorých položkách ide až o 100 percent,“ do­dal.

Bezproblémové fungovanie

Lunter spresnil, že do kúpy nových mechanizmov išli s vlastnými prostriedkami a keďže v spoločnosti nie sú zaťažení vysokými úvermi, mohli si ich dovoliť. „Z našich zdrojov na to išlo 30 percent, zvyšok cez lízingové spoločnosti a spomínané úvery,“ doplnil s tým, že k tomuto kroku pristúpili aj kvôli ťažkej údržbe horských priechodov Donovaly a Čertovica.

Nové autá si pochvaľujú aj zamestnanci. „Je to model techniky, ktorú ešte nemáme. Veríme, že to bude fungovať bez problémov,“ vraví vedúci dopravy BBRSC Ján Lehotský, ktorý práve sedel za volantom plnoautomatického sypača. „Šofér má k dispozícii ovládací panel, kde si nastaví potrebné hodnoty a funguje to podľa parametrov či predpisov, ktoré daná situácia prináša,“ priblížil. Podobné to vraj mali aj predtým, no keďže doba ide stále dopredu, vždy sa niečo inovuje.