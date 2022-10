Otec zrazeného dievčatka má pre opitého šoféra jasný odkaz: Nech dostane, čo mu patrí

Mladá rodina na Kysuciach prežíva najťažšie chvíle po tom, čo opitý vodič „napálil“ autom do mamičky s kočíkom, ktorá pritom držala za ruku aj ďalšiu dcérku. Nechýbalo veľa a mohlo sa to skončiť oveľa tragickejšie. Otec rodiny netají rozhorčenie.

Štvorročná Miška skončila so zranenou hlavou a rukou v martinskej nemocnici.

S opitými šoférmi akoby sa roztrhlo vrece. Len tri dni po tragédii v Bratislave došlo k ďalšej nepochopiteľnej havárii na Kysuciach.

VIDEO: Emotívna spoveď otca dievčatka, ktoré spolu s mamou zrazil opitý vodič.

V stredu krátko pred druhou poobede sa rútil po ceste z obce Raková do Čadce čierny Peugeot, za ktorého volantom sedel poriadne podgurážený 37-ročný muž. Na jeho nezodpovednosť doplatila mladá mamička s dvomi malými deťmi – zrazil ich priamo na chodníku, na ktorý vyletel v smere jazdy. Rodinku sprevádzal aj psík, s ktorým práve išli na veterinárne vyšetrenie. Žiaľ, už tam nedošli, pričom ich štvornohá Tula pri nehode zahynula.

Ťažký život opitého šoféra?

Chodkyňu s deťmi aj na mol opitého vodiča ošetrili v čadčianskej Kysuckej nemocnici. Matka dievčatiek má zranenú nohu. Mladšia ročná dcérka vďaka jej duchaprítomnosti neutrpela nič vážne. Pred nárazom ju totiž, pripútanú v kočíku, stihla odsotiť, aby sa jej nič nestalo. Horšie dopadla štvorročná Miška, ktorú neskôr previezli, s úrazom hlavy a pravej ruky, do martinskej nemocnice. Šofér vyviazol s ľahkými odreninami.

„Vodič sa po dopravnej nehode podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,79 promile alkoholu,“ povedala žilinská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová. Upozornila, že šoféra už vyšetrovateľ obvinil z trestného činu ublíženia na zdraví a ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. „Bude spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. Ďalšie okolnosti a príčina vzniku dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ doplnila Kremeňová.

Opitý muž podľa niektorých svedkov už pred haváriou pútal pozornosť svojou čudnou jazdou, keď sa s vozidlom pohyboval zo strany na stranu. Svoje konanie tesne po nehode zdôvodnil tým, že má ťažký život. Nad jeho slovami ľudia rozhorčene krútia hlavou a želajú mu najprísnejší trest. „Nech si už nikdy viac nesadne za volant. V jeho rukách je auto smrtiaca zbraň,“ komentovali viacerí.

Stretli sa na úrazovke

Zranené dievčatko je momentálne hospitalizované na jednotke intenzívnej starostlivosti Kliniky detí a dorastu Univerzitnej nemocnice v Martine. „Je v stabilizovanom stave, mimo ohrozenia života,“ povedala Zuzana Marčeková z oddelenia komunikácie martinskej nemocnice. Dodala, že malá pacientka u nich zostáva, kvôli poraneniu hlavy, na pozorovaní. Je pod intenzívnym dohľadom. Keďže jej ročná sestrička je ešte dojčená, mamina s ňou musela zostať doma. Miške teda robí sprievod v nemocnici jej otec Michal. Ten celú situáciu prežíva veľmi ťažko. Už krátko po nehode reagoval, že alkohol a drogy za volant nepatria.

zväčšiť Foto: FB MŠ nehoda, Čadca, opitý vodič, zrazené dievčatko Peugeot, ktorý matku s dvomi deťmi a psíkom zrazil na chodníku, šoféroval opitý muž.

„Auto v rukách takého človeka je zbraň, ohrozuje nás všetkých. Mám pocit, že polícia takýchto ľudí ešte chráni. Možno je to aj dobre, lebo v návale hnevu som mal chuť urobiť niečo, čo by som potom oľutoval,“ uviedol nahnevaný otec. Priblížil, že na úrazovke v nemocnici sa s opitým vodičom stretli. „Sedel oproti mne a tváril sa, že nič sa nedeje. Zrejme ešte nevytriezvel a neuvedomoval si, čo urobil,“ mieni. Nepraje vraj žiadnemu rodičovi, aby niečo také niekedy zažil. „Strach a bezmocnosť, čakanie na to, čo bude, ma ničí. Môj anjelik bude dúfam v poriadku a nepôjde o nič vážne,“ poznamenal.

Miška je už na tom lepšie

V nemocnici sme otca ťažko skúšanej rodiny zastihli práve v čase, keď čakal na výsledky vyšetrenia dcérky. Kvôli svojmu rozpoloženiu ledva dokázal hovoriť. „Verím lekárom, že svoju prácu vykonávajú zodpovedne. Myslím, že malá sa už cíti lepšie. Snažím sa byť celý čas pri nej,“ podotkol. Zároveň potvrdil, že manželka s mladšou Karolínkou sú doma.

„Nápad sadnúť si za volant ožratý môže behom momentu zničiť život sebe a nevinným ľuďom,“ odkázal Michal šoférovi, ktorý zrazil jeho milované dievčatá. Opäť pritom nedokázal zadržať slzy. „Prvý moment bol taký, že som cítil strašný hnev. Keď som ho na tej úrazovke videl, pomyslel som si, že si zničil život. My budeme dúfam v poriadku a on dostane to, čo mu patrí,“ vraví. Pripomenul, že v ostatnom období sa takéto niečo stáva často.

„Mám dojem, že ide o slovenský štandard. Toto sa stalo za bieleho dňa, v čase obeda,“ krútil nechápavo hlavou. „Žena išla s deťmi k zverolekárovi a o chvíľu mi s plačom volala, že ich zrazilo auto,“ naznačil, že bežný deň sa tak pre nich zmenil na nočnú moru.

Polícia v súvislosti s touto haváriou žiada o pomoc. V prípade, ak niekto disponuje audiovizuálnym záznamom z kamery umiestnenej vo svojom vozidle, na ktorom by mohol byť zachytený priebeh nehody alebo jazda pred ňou, treba ju o tom informovať.