Pusté Úľany dostali suvenír z vesmíru. Čierny objekt teraz skúmajú vedci

Našiel ho poľský nadšenec

Tóth navštívil Pusté Úľany aj so študentmi trikrát, dostupné plochy prehľadávali vizuálne v rojniciach. „Oči sú pomerne efektívny detektor, aj keď nie stopercentný. S ľuďmi, ktorí sú trénovaní, vieme prejsť pomerne veľkú plochu za krátky čas,“ priblížil Tóth. Využívajú to najmä pri čerstvých dopadoch, keď môže byť meteorit dobre viditeľný na povrchu.

Po meteorite sa obzerali aj odborníci z Astronomického ústavu SAV či geológovia z Prírodovedeckej fakulty UK. Fotografie svojich nálezov posielali aj bežní ľudia. „Zatiaľ sme mali len prípady, že už na prvý pohľad bolo z fotografií zrejmé, že ide síce o zvláštne kamene, ale neboli to meteority,“ podotkol Tóth.

Meteorit nakoniec našiel poľský nadšenec astronómie Mateusz Żmija. „Keď som meteorit našiel, neveril som svojmu šťastiu. Prvýkrát v živote som objavil nový meteorit! Som hrdý, že môj nález pomôže dozvedieť sa viac o vesmíre. Je to malý exemplár, no pre slovenskú vedu veľký poklad. Teraz sa nemôžem dočkať, kedy meteorit opäť uvidím v múzeu,“ povedal Żmija. Úlomok, ktorý objavil 20. augusta na pooranom poli, následne odovzdal vedcom z FMFI UK v Bratislave.

Meteority sú majetkom štátu, treba ich preto odovzdať kompetentným inštitúciám. Podľa Tótha spolupracujú aj so samosprávou. Nálezy preto nosili ľudia na obecný úrad. Dúfajú, že takto sa medzi desiatkami prípadov podarí nájsť ešte nejaký kúsok meteoritu. V priebehu októbra by sa chcel Tóth do Pustých Úľan vrátiť a nájsť viac materiálu pre analýzy. Šanca je, pretože nie všetky polia boli v čase predchádzajúcich troch výpravných expedícií zorané.

Asteroid, meteoroid, meteor, meteorit

Meteority pochádzajú z väčších telies – asteroidov. „Sú to veľké balvany, ktoré musia mať minimálne jeden meter. Keď sa z nich určitými mechanizmami uvoľní nejaká časť, vzniká fragment, ktorý nazývame meteoroid. Ide o teleso, ktoré musí mať menej ako jeden meter a musí samostatne obiehať okolo Slnka,“ objasnil astronóm Juraj Tóth. Keď meteoroid vniká to zemskej atmosféry, vzniká svetelný jav nazývaný meteor. „Pre jasnejšie meteory máme názov bolid,“ spresnil. Keď meteoroidné teleso prežije prelet atmosférou a dopadne na Zem ako pevný kus, nazývame ho meteorit.