Začala sa akcia RADAR. Polícia poľuje na alkohol za volantom

Od pondelka na celom území Slovenska začala dopravno-bezpečnostnú akciu RADAR. Policajti z dopravnej, poriadkovej a železničnej polície sa zamerajú najmä na alkohol, rýchlosť a spôsob jazdy. Kontrolám sa nevyhnú vodiči motorových i nemotorových vozidiel. Budú na miestach, kde dochádza k nehodám prekročením rýchlosti a pod vplyvom alkoholu. Akcia potrvá až do konca mesiaca.

Polícia to robí v záujme bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky a v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Niet dňa, aby policajti na cestách nechytili aspoň jedného vodiča pod vplyvom alkoholu. „Aj v nasledujúcom jesennom a zimnom období výkon služby upriamime najmä na zvýšený pohyb nemotorových účastníkov CP v čase zníženej viditeľnosti, ktorý bude súvisieť s blížiacimi sa sviatkami spomienok na našich zosnulých blízkych. Pri kontrolách sa zameriame na dodržiavanie zákazu požitia alkoholických nápojov pred a počas jazdy tak u vodičov motorových, ako aj nemotorových vozidiel, dodržiavanie pravidiel cestnej premávky všetkých účastníkov cestnej premávky a dodržiavanie najvyššej dovolenej rýchlosti. Polícia bude k previnilcom pristupovať nekompromisne, pretože prioritou Policajného zboru je ochrániť čo najviac ľudských životov, zdravie osôb a ich majetok,“ povedala hovorkyňa KR PZ v Košiciach Lenka Ivanová.

Za deväť mesiacov roku 2022, od 1. januára do 30. septembra, na cestách Košického kraja policajti odhalili za volantom vozidiel spolu 965 vodičov, ktorí boli takí odvážni, že šoférovali, aj keď hladina alkoholu v ich dychu nebola nulová. Z tohto počtu „nafúkalo“ 435 vodičov viac ako jedno promile, výsledok do jedného promile bol u 530 vodičov. V rovnakom období v roku 2021 (od 1. januára do 30. septembra 2021) bolo s viac ako jedným promile za volantom 387 vodičov, s menej ako jedným promile šoférovalo 373 vodičov. To znamená, že alkoholu za volantom neubúda, práve naopak, dennodenne je ho na cestách viac. Za deväť mesiacov roku 2022 nafúkalo viac ako jedno promile o 48 vodičov viac ako v minulom roku, menej ako jedno promile viac o 157 vodičov. Počas uplynulého, 40. týždňa 2022 bol alkohol u vodičov dopravných prostriedkov zistený v 23 prípadoch, osemkrát v hodnote vyššej ako jedno promile, pätnásťkrát v hodnote nižšej ako jedno promile.

Na Slovensku spôsobilo za volantom minulý rok priestupok pod vplyvom alkoholu takmer 10-tisíc vodičov. „Od januára do konca júla 2022 bolo pri cestných kontrolách zistené požitie alkoholu u 6 250 vodičov motorových vozidiel. Oproti rovnakému obdobiu v minulom roku došlo k nárastu o 12,4 percenta. V prvom polroku tohto roka policajné hliadky zistili u 3 486 vodičov motorových vozidiel požitie alkoholu do jedného promile, čo je najviac od roku 2015,“ uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Aj každodenné opakovanie a výzvy polície, že alkohol za volant v žiadnom prípade nepatrí, sa, zdá sa, míňajú účinku. Polícia bude v kontrolách pokračovať aj naďalej, k previnilcom bude pristupovať nekompromisne, pretože ich prioritou je ochrániť čo najviac ľudských životov, zdravie osôb a ich majetok.

Účastníci cestnej premávky sa tak budú v nasledujúcich dňoch stretávať so zvýšeným počtom policajtov na cestách. „Do terénu bude nasadený väčší počet síl a prostriedkov rôznych služieb Policajného zboru na vykonávanie kontrol. Z taktického hľadiska však, samozrejme, počet síl a prostriedkov, rovnako tak ani ich rozmiestnenie, špecifikovať nebudeme,“ vysvetľuje hovorkyňa L. Ivanová. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová dodala, že aj v Prešovskom kraji bude prioritou znížiť počet dopravných nehôd s následkom na živote a zdraví, ktoré sú zavinené vodičmi jazdiacimi pod vplyvom alkoholu.