Moderný ekodiesel natankujú motoristi prvýkrát v Leopoldove

Biopalivá tvoria podľa Radoslava Jonáša zo Združenia pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB) 90 percent obnoviteľnej energie v doprave a najmä vďaka nim dnes Slovensko plní zelené ciele v doprave. Biopalivá sú súčasťou pohonných hmôt už dnes. Primiešavajú sa do fosílnych palív. Nafta obsahuje sedem percent biodiesla a benzín 10 percent bioetanolu. Nový ekodiesel obsahuje až 30 percent bionafty.

Bionafta v ekodiesli pochádza z firmy Meroco, ktorá je členom spoločnosti Envien Group. Ako uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Meroco Robert Spišák, moderný ekodiesel sami používajú. „Pred asi dvomi rokmi sme začali projekt Biojazda, ktorého cieľom bolo overiť, ako sa správajú vozidlá so spaľovacím motorom v praxi. Skúšali sme to v prípade kamiónov, traktorov a poľnohospodárskych strojov,“ priblížil Spišák.

Z výroby naspäť do áut

Výsledky boli podľa neho natoľko povzbudivé, že vo firme obmenili celý vozový park osobných motorových vozidiel a flotilu viac ako sedemdesiatich áut začínajú prevádzkovať na ekodiesel. Toto palivo prináša podľa Spišáka emisnú úsporu na úrovni viac ako 16 percent v porovnaní s bežnou naftou.

„Naďalej používame sériovo vyrábané autá, nijako špeciálne neprispôsobené na tento typ paliva,“ podotkol. Poukázal na to, že osobné vozidlá, ktoré umožňujú využívanie paliva B30, má vo svojej ponuke v rámci tunajšieho regiónu aj trnavská automobilka Stellantis. Ekodiesel je určený len pre vybrané modely vozidiel. Ide o modely, ktoré majú označenie B30 uvedené na uzávere palivovej nádrže.

Alternatívnych pohonov, ktoré majú pomáhať s dekarbonizáciou dopravy, existuje viac – okrem biopalív je to skvapalnený ropný plyn (LPG), elektrina, vodík a ďalšie. „Myslíme si, že neexistuje jedna správna odpoveď, ktoré je alternatívne palivo budúcnosti,“ povedal Spišák. Najlepšie sa podľa neho rozhodne spotrebiteľ, ktorý musí zvážiť viaceré kritériá, ako je účel použitia vozidla či v akých podmienkach ho používa.

Dodal, že je na samotných výrobcoch, aby túto možnosť spotrebiteľom zabezpečili. Spojili sa preto so spoločnosťou Solar 2009 a otvorili čerpaciu stanicu s ponukou ekodiesla. Čerpacia stanica, ktorej majiteľom i prevádzkovateľom je Solar 2009, bude slúžiť najmä pre vozový park spoločnosti Meroco, jej dodávateľov a odberateľov.

Nápor zatiaľ nečakajú

Spišák dúfa, že si k nej neskôr nájde cestu aj bežná verejnosť. Technicky tomu podľa neho nič nebráni. „Cenový rozdiel, ktorý zákazník v súčasnosti zaplatí za ekodiesel B30 a klasický diesel B7 je taký, že nepredpokladám, že sa to bude diať masovo. Na to, aby to bola trhovo reálna a racionálna voľba pre spotrebiteľa, bude musieť ešte nejaký čas uplynúť,“ povedal. Dodal, že to bude závisieť aj od vývoja legislatívy v oblasti obnoviteľných zdrojov energií, palív, zdaňovania palív či plnenia CO2 cieľov na európskej úrovni i na Slovensku.

„Na Slovensku máme cieľ dostať do dopravy 14 percent z obnoviteľných zdrojov. Dnes tento cieľ ako-tak plníme na hranici našich možností práve s pomocou biopalív,“ priblížil štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť. Keď bude platný balík legislatívnych návrhov na zníženie emisií skleníkových plynov o 55 percent s názvom Fit for 55, tento cieľ sa podľa neho ešte zdvojnásobí. Riešenie vidí Kmeť v balanse medzi alternatívnymi pohonmi. „Treba to nechať na zákazníkovi, nech si vyberie,“ dodal.