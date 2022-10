Streľba v centre Bratislavy si vyžiadala dvoch mŕtvych, páchateľ uniká

Streľba si mala vyžiadať dvoch mŕtvych mužov do 30 rokov. Postrelená bola barmanka gej baru Tepláreň, ktorú previezli so zranením do nemocnice. Podľa informácii Pravdy lieta nad miestom streľby vrtuľník, polícia uzavrela okolité ulice.

Streľba na Zámockej ulici v Bratislave.

Jedna z obyvateliek Zámockej ulice pre agentúru tasr priblížila, že počula minimálne sedem výstrelov. Na mieste sú podľa jej slov viaceré policajné autá aj záchranári.

Prípadom sa aktuálne intenzívne zaoberajú viaceré útvary v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajné zboru v Bratislave. „Akonáhle to situácia umožní, k prípadu poskytneme bližšie informácie,“ uviedla polícia na sociálnej sieti.

Správu aktualizujeme…