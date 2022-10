Otázky okolo smrti opitého vodiča v cele. Keď k nemu prišla tretíkrát záchranka, bol už pol hodiny mŕtvy

Súdny znalec z odboru zdravotníctvo a farmácia Martin Kováč hovorí, že vodič zomrel tri dni po udalosti, keď mu boli namerané tri promile etylalkoholu v dychu. „Nie je preto možné dať jednoznačne do príčinnej súvislosti akútnu otravu etanolom spred troch dní s úmrtím,“ povedal znalec.

Policajti zastavili 43-ročného vodiča minulý štvrtok (6. októbra) v obci Sekule. Všimli si jeho zvláštnu jazdu. Dychovou skúškou mu namerali v prepočte 3,04 promile. Ešte v ten deň skončil v cele policajného zaistenia v súvislosti s prečinom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Von sa však už nedostal. Príčinu jeho úmrtia určí nariadená pitva.

Muž skonal aj napriek viacerým zásahom záchranárov. Vyrazili za ním celkovo trikrát. „Dva zásahy ukončili záchranári ošetrením pacienta na mieste. Podľa informácií z tretieho volania o pomoc (9. októbra) pacient dýchal, ale nereagoval. Vyslaní záchranári mu po príchode na miesto už, žiaľ, nedokázali pomôcť. Lekár musel konštatovať smrť,“ informovala Alena Krčová, hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky.

Do cely prišli trikrát

U muža sa vystriedali dve posádky spoločnosti Life Star Emergency, ktorá je poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby. Prvýkrát ho ošetrovali záchranári aj s lekárom v piatok (7. októbra). „Pacient mal príznaky z poklesu alkoholu. Dostal liek na upokojenie, ako sa štandardne pri takýchto stavoch podáva. Na druhý deň sa tento stav zopakoval. Bola pri ňom záchranárska posádka, ktorá takéto stavy pozná a vie ich riešiť. Opäť dostal liek na upokojenie,“ opísal dlhoročný záchranár Viliam Dobiáš, ktorý je odborným zástupcom spoločnosti Life Star Emergency.

V nedeľu ráno zasahovali záchranári na tom istom mieste, no pri inom pacientovi. Policajti im podľa Dobiáša referovali, že pacient sa po sobotňajšom podaní lieku upokojil, jeho stav sa zlepšil a začal spolupracovať. „Mali spätnú väzbu, že ho dobre zaliečili,“ dodal.

O pár hodín neskôr však volali záchranku znova s tým, že muž mal byť v bezvedomí, no mal ešte dýchať. „Keď prišla naša posádka s lekárom, bol už asi 30 až 45 minút mŕtvy, pretože začínala stuhnutosť. Keď volali, dýchať už nemohol, pretože posádka tam prišla za približne 7 minút,“ tvrdí Dobiáš.

O alkohole sa podľa neho bežne vie, že poškodzuje mozog a pečeň. „Menej sa vie o tom, že poškodzuje srdce. Je preto možné, že mu zlyhalo,“ myslí si. Abstinenčné stavy liečia záchranári často a štandardne sa takíto pacienti nechávajú doma. Podľa Dobiáša je počet takýchto prípadov taký vysoký, že by nemocnice zahltili.

„Na postupe oboch posádok, ktoré tam boli, nevidím nič nepatričné. Sám by som postupoval takisto a aj postupujem niekoľkokrát do mesiaca, keď riešim takéto prípady,“ dodal. Na dno pohárika sa muž zrejme rád pozeral niekoľko rokov. Dobiáš podotkol, že ak si niekto sadne za volant s viac ako tromi promile, nejde o náhodného užívateľa alkoholu.

Lekár ho prezrel aj na začiatku

Súdny znalec Kováč podotkol, že takéto množstvo alkoholu môže na ľudí pôsobiť rôzne. „Niekto dokáže šoférovať auto, niekto môže zomrieť. Vodič zomrel tri dni po udalosti, keď mu boli namerané tri promile etylalkoholu v dychu. Nie je preto možné dať jednoznačne do príčinnej súvislosti akútnu otravu etanolom spred troch dní s úmrtím,“ povedal.

Pacient podľa neho nepatril na základe veku do rizikovej skupiny, kde by mohlo dôjsť k náhlemu úmrtiu. „Avšak stres, ktorý prežíva osoba s obmedzením na slobode, môže zohrať určitú úlohu a podpísať sa na jej zdravotnom stave,“ dodal.

Ak navyše zadržaná osoba neposkytne dostatočné informácie, ktoré by podľa Kováča odrážali jej skutočný zdravotný stav, môže vzniknúť situácia, keď je jej zdravotný stav vyhodnotený ako dobrý a osoba ostáva v cele predbežného zadržania. „Pri absencii takýchto informácií nie je možné objektívne vyhodnotiť, či si muž vyžadoval hospitalizáciu v nemocnici,“ doplnil. Domnieva sa, že postup polície bol pri privolaní záchranárov správny.

S náhlym úmrtím v cele policajného zaistenia sa stretol pred mnohými rokmi u osoby, ktorá bola zadržaná pre vraždu príbuzného. „Počas podrobnej lekárskej prehliadky nevykazovala žiadne známky zlyhávania srdca. Napriek tomu však k úmrtiu došlo priamo v CPZ, pri zlyhaní srdca,“ opísal Kováč.

Poukázal tiež na to, že pred umiestnením do CPZ vyšetrí zadržaného lekár. „Ten dá jednoznačné stanovisko, či nemôže dôjsť k ohrozeniu zdravia alebo života počas zadržania, prípadne môže úplne vylúčiť jeho umiestnenie, ak má pacient závažné diagnózy, alebo výsledok aktuálneho interného vyšetrenia poukazuje na zlý zdravotný stav,“ spresnil súdny znalec. Polícia takto postupovala aj v prípade opitého vodiča.

„Pred umiestnením do CPZ bola aj táto osoba vopred vyšetrená lekárom, ktorý s jej umiestnením súhlasil. Napriek zvýšenému monitorovaniu muža zo strany slúžiacich policajtov došlo v cele k náhlemu zhoršeniu jeho zdravotného stavu, a preto policajti opakovane privolali výjazd RZP,“ informovala trnavská krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.

Polícia začala vo veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a prípad preverujú aj pracovníci oddelenia kontroly. „Kontrola postupu policajtov naďalej prebieha a v tejto chvíli nie je možné poskytnúť žiadne priebežné informácie,“ dodala Antalová.

Výsluchu sa nedožil

Prípad mal byť riešený v takzvanom superrýchlom konaní. V cele policajného zaistenia nebol muž dlhšie, ako bolo potrebné.

"Ak bola prokurátorovi odovzdaná spolu so spisom osoba zadržaná ako podozrivá pri páchaní prečinu, pri ktorom horná hranica trestu odňatia slobody neprevyšuje päť rokov a prokurátor ju neprepustí na slobodu, odovzdá ju najneskôr do 48 hodín od zadržania súdu. Súdu tiež spolu so spisom podá obžalobu. Ak prokurátor zistí dôvody väzby, súčasne navrhne, aby bol obvinený vzatý do väzby. Súdu začne plynúť nová lehota 48 hodín, v rámci ktorej musí rozhodnúť " vysvetlil advokát Peter Strapáč.

Prokurátorka podala obžalobu na Okresný súd v Senici hneď na druhý deň po zadržaní vodiča. „Vo veci bol nariadený termín výsluchu obvineného v nedeľu 9. októbra 2022 o 17.00 hod. Keďže obvinený v tento deň zomrel, sudca pre prípravné konanie vydal uznesenie, na základe ktorého trestné stíhanie proti obvinenému zastavil,“ spresnila hovorkyňa Krajského súdu v Trnave Jana Kondákorová.