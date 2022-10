V ústave vo Vyšných Hágoch vládne strach a panika. Nový riaditeľ nekomunikuje

Túto štatutárnu pozíciu za posledných šesť mesiacov zastávali už štyria ľudia. Pracovníci ústavu sa obávajú aj zrušenia ich zariadenia. Listom preto vyzvali ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽaNO), aby prišiel na stretnutie so zamestnancami.

Komunikačný odbor rezortu zdravotníctva v stanovisku potvrdil, že minister plánuje tento týždeň navštíviť Vyšné Hágy s tým, že o situáciu v ústave sa zaujíma, ale zároveň si stojí za výberovým konaním. Zároveň uviedol, že sa neplánuje rušenie národného ústavu a ani jeho zlučovanie s iným zdravotníckym zariadením. „Výberové konanie na post riaditeľa na funkčné obdobie piatich rokov v štátnej príspevkovej organizácii sa uskutočnilo v súlade s platnými právnymi predpismi, formou pohovoru.“

Minister V. Lengvarský pre reláciu Ide o pravdu v tejto súvislosti skonštatoval, že personálna politika nie je jednoduchá. „Aj vo Vyšných Hágoch boli ľudia iba poverení vedením ústavu. Až teraz došlo k riadnemu výberovému konaniu. Niektorí riaditelia končia sami, iní to vezmú len na určitý čas.“

Nik nevie prečo

Ústav viedol 15 rokov Jozef Poráč, ktorého odvolanie začiatkom apríla tohto roka zamestnanci prijali so znepokojením a s obavami. Ústav podľa nich doslovne vyviedol z dna dlhov, hrozby exekúcií, súdnych konaní a statusu nie príliš spoľahlivého obchodného partnera. Nik z ústavu doteraz netuší, prečo sa tak stalo. Vedením ústavu bol po dohode poverený Peter Šterbák, terajší primár z Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny NÚTPCH a HCH.

zväčšiť Foto: archív pš Vyšné Hágy, ústav Peter Šterbák, primár Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny NÚTPCH a HCH.

Na otázku, prečo bol Jozef Poráč odvolaný, odpovedá, že nevie. „Ministerstvo zo dňa na deň bez udania nejakého dôvodu odvolalo dlhoročného manažéra, s ktorým sme boli spokojní. Boli za ním výsledky, pretože ústav bol v pozitívnych číslach a vďaka nemu aj ďalej je. Ako manažéra sme ho vnímali veľmi dobre a aj celková atmosféra tu bola veľmi dobrá. Vedel sa ľuďom poďakovať a aj oceniť ich prácu. Akútnu výmenu sme nechápali. Odvolaný bol 6. apríla s celou radou riaditeľov. Na druhý deň ma poverili vedením ústavu. Odkomunikované to bolo tak, že ministerstvo už má kandidáta na nového riaditeľa, len musia počkať, kým ho uvoľnia z predchádzajúcej pozície. Bol to Slavko Rodák, ktorý kvôli tejto ponuke odišiel z funkcie riaditeľa nemocnice Svet zdravia vo Svidníku.

V tom čase začali v ústave prevládať negatívne emócie. „Ľudia sa báli, čo bude, keďže k nám prichádzal človek z Penty. Situáciu som ešte aj s bývalým riaditeľom Poráčom upokojoval. Hovorili sme zamestnancom, že to bola jednoducho voľba ministerstva,“ vysvetľuje primár s tým, že nový poverený štatutár Slavko Rodák si získal dôveru. „Mal ústretový prístup, bolo vidieť, že má manažérske vzdelanie aj skúsenosti. Požiadal ma, aby som mu robil námestníka, nakoľko cítil, že mám podporu zamestnancov. Nemal som s tým problém, keďže som zistil, že vieme spolu pracovať. Brali sme to ako jasnú vec, že po nejakom dočasnom vymenovaní postupne preberie velenie nad ústavom po výberovom konaní, keďže samo ministerstvo si ho vybralo. Nehovoriac o tom, že on sám opustil riaditeľské miesto vo Svidníku, aby prišiel k nám do štátnej nemocnice.“

Nočné návštevy

Koncom septembra (29. 9.) prebehlo výberové konanie na ministerstve, kde boli dvaja uchádzači: Lukáš Kokorák a Slavko Rodák. Predsedom výberovej komisie bol Peter Ferjančík a členmi Milan Brdárský, Alexander Hlatky a Radoslav Krupa. Ústav vo Vyšných Hágoch delegoval piateho člena komisie – Igora Porvazníka, ktorý tam pracuje ako laboratórny diagnostik na oddelení klinickej mikrobiológie. Iba on v písomnom hodnotení, ktoré je uverejnené na stráne ministerstva zdravotníctva, udelil Slavkovi Rodákovi najviac bodov. Ostatí štyria členovia preferovali Lukáša Kokoráka. Neúspešný kandidát nakoniec nezískal ani požadovaných 120 bodov. Výsledky výberového konania prijali lekári a aj ostatní zamestnanci s veľkou nevôľou a všetci boli veľmi prekvapení.

zväčšiť Foto: agel Vyšné hágy, ústav Lukáš Kroták vyhral výberové konanie na post riaditeľa Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch.

„Od začiatku sme však videli, že L. Kokorák nie je adekvátna náhrada. Jeho prvé kroky v ústave boli veľmi nešťastné,“ opisuje prvé stretnutie s novým riaditeľom P. Šterbák. „Do ústavu prišiel v noci najprv s jedným z námestníkov. Dožadovali sa dostať do spisov personálneho a právneho oddelenia. Keďže sa im to nepodarilo, pretože nenašli kľúče, odišli. Na druhý deň, zas až večer okolo 19. hodiny, prišiel opäť do zariadenia nový riaditeľ a priviezol so sebou Júliusa Mareša, vedúceho oddelenia personalistiky a miezd. Iba zhodou okolností som mal ja a Dalibor Piovarči, primár hrudníkovej chirurgie, službu, a stretli sme ich na chodbe. Pýtali sme sa, čo takto večer robí riaditeľ s personalistom v ústave. Povedal, že potrebuje nejaké spisy,“ hovorí o situácii primár Šterbák, ktorý okrem toho, že je primár, je aj predseda krízového štábu. Primár D. Piovarči je súčasne členom dozornej rady.

„Zisťoval som, aká krízová situácia nastala, že toto ide riešiť po pracovných hodinách. Nevedel mi odpovedať. Chcel najprv volať políciu, potom ju už volať nechcel. Chceli sme mu umožniť nahliadnutiu do spisov, ale za našej kontroly. Bol to podľa nás z jeho strany neštandardný krok, lebo takéto veci sa v našom ústave nikdy nediali. Zas to vyzeralo tak, že z ústavu odíde, ale nestalo sa tak. O polhodinu sa opäť vrátil,“ vysvetľuje P. Šterbák. Vtedy sa od L. Kokoráka dozvedel, že ho posielajú z ministerstva. „Keďže aj ja som zastával funkciu štatutára, mal som kontakty na ministerstvo a situáciu som si preveril. Dozvedel som sa, že takýto príkaz určite nedostal. Pracovník z ministerstva mi povedal, že mám ďalej situáciu monitorovať a následne ho informovať o ďalších krokoch nového riaditeľa.“

Stratégia izolácie

Podľa primára sa však ďalšie kroky už monitorovať nedali. „Nový riaditeľ je od svojho nástupu zatvorený vo svojej kancelárii a s nikým nekomunikuje. Takto riadi tento ústav ako úspešný kandidát, keďže o odborníkovi sa hovoriť veľmi nedá, pretože nikdy nevykonával manažérsku funkciu. Doteraz sme stále mali komunikatívneho riaditeľa, ale tento pán vybratý ministerstvom zvolil stratégiu izolácie.“

Takáto situácia je podľa primára Šterbáka pre ústav neprijateľná. „Čaká nás energetická kríza, u nás musíme kúriť až 10 mesiacov v roku. Tu treba riešiť akútne problémy a on nemá žiadne skúsenosti. Zakrýva sa za svoj titul MBA. Riadil tri roky chirurgické pracovisko v Levoči ako primár, nebol ani v námestníckej funkcii. Z toho postu ho po dohode uvoľnili a išiel robiť do Popradu. Takže ani ten primársky post nezvládol. Žijeme v tomto regióne a hoci som ho doteraz nepoznal, referencie sa šíria. Ak pán riaditeľ nebude aj ďalej komunikovať, my sme pripravení postupovať ďalej. Po zaslaní otvoreného listu sme v stredu očakávali ministra Lengvarského, ktorý však neprišiel a ani sa nikomu tu v ústave neozval. Komunikuje iba cez médiá, že si za výberom nového riaditeľa stojí. Chceli sme od neho, aby nám vysvetlil všetky výmeny riaditeľov za posledný polrok.“

Ústav vo Vyšných Hágoch je vysokošpeciali­zovaný na pľúcne ochorenia. Denne tam operujú nielen onkologické diagnózy. Priemerne ich robia viac ako tri ďalšie zariadenia, ktoré sú v Bratislave, Košiciach a v Martine, spolu. „Ak nový riaditeľ destabilizuje ústav personálne, pacientov nebude mať kto operovať. Chcem zdôrazniť, že v situácii, ktorá dnes v zdravotníctve na Slovensku je, nikto z našich lekárov nepodal výpoveď. Chceme pracovať a pomáhať a nezaslúžime si, aby nám niekto hádzal takéto polená pod nohy. Hlavný problém v ústave je ten, že nám ministerstvo poslalo nekompetentného človeka do vedúcej funkcie.“

Vo Vyšných Hágoch medzitým vládne strach a panika. „Ústav doteraz pracoval pokojne, mal dobrých manažérov, každý riaditeľ komunikoval a mal víziu, tento riaditeľ je skrytý v kancelárii. Vytvára sa tak veľmi zlé prostredie pre lekárov a celý personál ústavu. Ak stratíme všetkých tých špecialistov, ktorí tu pracujú, nikdy sa z toho nespamätáme. Vyzývame preto šéfa rezortu zdravotníctva, aby prišiel medzi zamestnancov, kým je čas,“ dodal P. Šterbák na záver.

Nový riaditeľ Lukáš Kokorák bol primárom chirurgického oddelenia vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou v Levoči a roky sa špecializoval na výkony v oblasti miniinvazívnej chirurgie a bariatricko-metabolickej chirurgie, ktorá sa využíva pri liečbe obezity pre indikovaných morbídne obéznych pacientov. Potom pracoval ako lekár na chirurgickom oddelení s JIS v Nemocnici Poprad.

V NÚTPCH a HCH v súčasnosti pracuje približne 450 ľudí. Pôvodná Liečebňa tuberkulózy a respiračných chorôb bola zriadená v roku 1960. Súčasný štatút Národného ústavu dostalo zariadenie v roku 2007.