Regionálne voľby 2022: Dotiahne trenčianska župa premenu uhoľného regiónu?

Záujem viesť trenčiansku župu prejavili šiesti kandidáti. Okrem považskobystrického viceprimátora Petra Máťoša, ktorého podporujú pravicové strany, sa nečrtajú výraznejší protikandidáti súčasného predsedu Trenčianskeho kraja Jaroslava Bašku. Do volieb ide na kandidátke koalície Smeru, Hlasu, Sme rodiny a SNS.

Jaroslav Baška (47), predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (Smer–SD, Hlas–SD, Sme rodina, SNS)

(47), predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (Smer–SD, Hlas–SD, Sme rodina, SNS) Peter Máťoš (35), viceprimátorPo­važskej Bystrice (KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba a Umiernení, Progresívne Slovensko, Spolu,ODS, Šanca)

(35), viceprimátorPo­važskej Bystrice (KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba a Umiernení, Progresívne Slovensko, Spolu,ODS, Šanca) Marian Kňažko (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku)

(Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku) Anton Kysel (Kotlebovci – ĽS NS)

(Kotlebovci – ĽS NS) Miroslav Magdech (Republika)

(Republika) Adrián Mikuš (nezávislý)

Voľby primátora Trenčína budú duelom dvoch kandidátov.

Richard Rybníček (52) primátor mesta Trenčín (nezávisly

(52) primátor mesta Trenčín (nezávisly Miloš Mičega (52), stavebný technik (nezávislý)

Župa musí premeniť uhoľný región

Výzvou pre Trenčiansky kraj je dotiahnuť začatú transformáciu hornej Nitry. V tradičnom uhoľnom regióne sa postupne zatvárajú bane, pretože od roku 2023 štát prestane dotovať výrobu elektrickej energie spaľovaním hnedého uhlia. Dosah to má nielen na ľudí zamestnaných v baniach, ale aj na budúcnosť lokality.

Ľudia, ktorí postupne odchádzajú z Hornonitrianskych baní Prievidza, sa snažia uplatniť na trhu práce prostredníctvom rekvalifikácií v rámci národného projektu. Dimenzovaný je pre 700 účastníkov a jeho cieľom je udržať končiacich zamestnancov v aktívnom pracovnom živote. Pokiaľ ide o dopyt po pracovných miestach, kartami môžu zamiešať aj podniky, ktoré majú problémy s fungovaním pre vysoké vstupné náklady.

Začiatkom septembra ohlásila hromadné prepúšťanie novácka chemička Fortischem. Dotknúť by sa malo viac ako 350 zamestnancov. „Firma v poslednej dobe čelí veľmi nepriaznivej ekonomickej situácii, ktorá je spôsobená sankciami, a najmä extrémne vysokými cenami energií. Rozdielny prístup k regulácii cien energií v Európe neumožňuje našej spoločnosti premietnuť ceny energií do cien výrobkov a činí našu firmu nekonkurencies­chopnou,“ uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Ján Křička.

Koniec uhoľnej éry dáva šancu novým podnikateľským projektom, ktoré by priniesli pracovné príležitosti. Lákanie investorov však sťažuje jedna vec. Chýbajúca rýchlostná cesta medzi mestami Trenčín a Nováky. Predstavitelia viacerých samospráv o tom hovorili aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou počas jej júlovej výjazdovej návštevy na hornej Nitre. Na R2 čakajú od roku 2008. Dočkali len sa len vybudovania obchvatu Bánoviec nad Bebravou.

Ľudia v kraji už pocítili nepríjemnosti spojené s výpadkom lekárov. Od júna zatvorili v trenčianskej fakultnej nemocnici cievne oddelenie. Doteraz funguje len pre pacientov v akútnych stavoch či v rámci konziliárnych vyšetrení. Nedostatok zdravotníckeho personálu pocítili aj v župných nemocniciach. O chýbajúcich sestrách i atestovaných lekároch v niektorých odbornostiach hovoril krátko po svojom nástupe aj šéf župnej Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Župa má v rukách celkovo tri nemocnice, ďalšie dve sú v Myjave a v Považskej Bystrici. Nemocnice ešte stále bojujú so zadlženosťou.

Na poste šéfa trenčianskej župy je od roku 2013 Jaroslav Baška, ktorý je zároveň parlamentným poslancom za Smer. Funkciu župana bude obhajovať po druhýkrát. Okrem Smeru ho podporujú Hlas, Sme rodina a SNS. V kraji, v ktorom sú viaceré okresy považované za baštu Smeru, má silnú pozíciu. Niektorí očakávajú jeho jasné víťazstvo. O funkciu neprišiel ani v roku 2017, keď viaceré župy skončili v rukách pravice. Získal vtedy takmer 50 percent hlasov. Pravicovej kandidátke Renáte Kaščákovej odovzdali voliči 25,1 percenta hlasov.

Baškovým najvýraznejším protikandidátom je považskobystrický viceprimátor Peter Máťoš, ktorý má podporu širokej pravicovej koalície. V kresla župana by sa rád videl Marian Kňažko za Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku. O hlasy voličov sa bude uchádzať Anton Kysel na kandidátke strany Kotlebovci-ĽS NS. Hnutie Republika postavilo do volieb Miroslava Magdecha. Jediným nezávislým kandidátom je Adrián Mikuš.

Trenčania čakajú na nový terminál či opravu mosta

Najpálčivejšie problémy v Trenčíne sa spájajú s infraštruktúrou. Obyvatelia sídliska Juh majú aj po zavedení regulovaného parkovania problém odstaviť svoje vozidlo pri svojom bydlisku. Ľudia si budú musieť počkať aj na dlhoočakávanú opravu cestného mosta ponad Váh. V meste stále nestojí sľubovaný dopravný terminál na mieste autobusovej stanice.

V súčasnosti zažíva Trenčín veľký dopravný nápor pre opravu kľúčovej cesty. Práce na rekonštrukcii cesty I/9 známej ako trenčiansky tankodróm sa začali na jar tohto roka. Už vtedy bolo jasné, že sa na dopravné obmedzenia musia pripraviť vodiči zo širšieho regiónu. V meste sa tvoria kolóny. Prejazd z jednej strany na druhú trvá v súčasnosti desiatky minút.

Najhoršia situácia však čaká vodičov na budúci rok. Na rad má prísť etapa, v rámci ktorej sa budú opravovať dva mosty. Tie môžu priniesť prekvapenie v podobe horšieho stavu, ako sa pôvodne očakávalo. To môže spôsobiť predĺženie dopravných obmedzení. „Uzávera bude trvať pol roka, od marca do septembra,“ avizoval v máji Dalibor Novotný, riaditeľ spoločnosti SMS, ktorá sa podieľa na rekonštrukcii. Do toho sa pridajú aj plánované rekonštrukcie župných ciest.

Ani so statickou dopravou to nie je ideálne. Pociťujú to najmä obyvatelia najväčšieho trenčianskeho sídliska Juh, kde žije do 20-tisíc ľudí. Aj napriek tomu, že tu radnica zaviedla regulované parkovanie, nevyriešilo to problém s hľadaním parkovacích miest. Sídlisko, ktoré sa nachádza na kopci, má navyše len jednu prístupovú cestu. Regulované parkovanie spočiatku nepomohlo podľa očakávaní ani v centre. Radnica tam musela zvýšiť hodinovú sadzbu parkovného z jedného eura na dve eurá.

Dlhé roky sa nič nedeje okolo nového autobusového terminálu, ktorý mal vyrásť v blízkosti železničnej stanice. Od roku 2011, keď samospráva predala pozemky investorovi, zostalo všetko pri starom. Mesto chcelo predané pozemky získať späť. No nedávno súd jeho žalobu o určenie vlastníckeho práva zamietol. „Súd toto rozhodnutie odôvodnil tým, že mesto Trenčín nepostupovalo dostatočne aktívne smerom k vydaniu stavebného povolenia,“ píše týždenník MY Trenčín. Magistrát už podal proti rozsudku súdu odvolanie. „Akékoľvek ďalšie scenáre nebudeme pred ďalším verdiktom komentovať,“ povedala referentka pre komunikáciu Eva Mišovičová.

Na opravu čaká aj cestný most ponad Váh, ktorý patrí Slovenskej správe ciest. Už 10 rokov je zaradený v šiestom zo siedmich stupňov. Znamená to, že jeho stavebno-technický stav je zlý. Pri mostoch v 7. stupni dochádza zvyčajne k ich uzatvoreniu. Jeho rekonštrukcia sa pripravuje, začať by sa mohla začiatkom roka 2026. V tomto roku však bude Trenčín Európskym mestom kultúry, keď sa očakáva vyšší prílev turistov. Mesto preto požiadalo od presun prác až na jeseň.

Do boja o primátorskú stoličku idú v Trenčíne dvaja kandidáti, ktorí sa už stretli v prechádzajúcich komunálnych voľbách. Súčasný primátor Richard Rybníček (nezávislý) sa o dôveru voličov uchádza už štvrté volebné obdobie. Vymeniť sa ho pokúsi povolaním stavebný technik Miloš Mičega. V súčasnosti pôsobí na Mestskom úrade v Trenčianskych Tepliciach, zároveň je mestským i krajským poslancom.

Dvojica mužov rovnakého ročníka spolu súperila v roku 2018. Na post trenčianskeho primátora vtedy kandidovali štyria záujemcovia. Dvaja z nich sa však vzdali kandidatúry v prospech Mičegu. Rybníčka vo voľbách podporilo takmer 14-tisíc voličov, čo predstavovalo 72,4 percenta hlasov. Mičegu zakrúžkovalo viac ako 5-tisíc ľudí.