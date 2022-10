Svetový unikát: Prvá cesta z ohorkov vyrastie v Žiari nad Hronom

S novinkou prichádza ako prvý Žiar nad Hronom, odkiaľ Hugo pochádza. Tamojšia samospráva začne koncom októbra s asfaltovaním najviac zničeného úseku cesty v Parku Štefana Moysesa. Pôjde o niekoľko stoviek metrov dlhú trasu smerujúcu k plážovému kúpalisku. Opravu zrealizujú pomocou inovatívnej asfaltovej zmesi s pridaním acetyl-celulózových vlákien vyrobených z recyklovaných cigaretových filtrov. Žiar sa tak podľa Huga stane prvým mestom nielen u nás, ale na celom svete, ktoré bude mať cestu vytvorenú takouto metódou.

„Vyasfaltujeme tak približne polovicu verejnej účelovej cesty v parku, a to vo výške minimálne troch percent hmotnostného objemu,“ uviedol Miloslav Baranec z oddelenia infraštruktúry mestského úradu v Žiari nad Hronom. Doplnil, že ide o pilotný projekt, ktorý bude mesto stáť takmer 13 400 eur.

S prípravou na odskúšanie tejto novinky tam začali ešte vlani v septembri, keď do ulíc osadili desať špeciálnych popolníkov vyrobených v Repáňovej firme. Odpad z nich, pričom zber robia technické služby, smeroval opäť k nemu, kde po manuálnom dotriedení dochádza k recyklačnému procesu. Jeho výsledkom je acetyl-celulózový granulát. Ten je možné použiť pri výrobe asfaltových zmesí ako modifikátor – nahrádza bežnú celulózu z drevnej buničiny.

Vyzbierali milióny ohorkov

Žiarsky hovorca Martin Baláž vysvetlil, že takýmto spôsobom zatiaľ nie je možné robiť všetky rekonštrukcie ciest. „Musel by sa nájsť systém, ktorý by na to zabezpečil kvantá ohorkov. Na dlhé úseky sú potrebné tony,“ objasnil. Vo veľkom by sa to podľa neho dalo realizovať len vtedy, keby sa do toho pustila nejaká spoločnosť vyrábajúca asfalt. „Pričom sa zameria na spoluprácu s firmou na recykláciu. Ak by chceli robiť takýto materiál s prímesou ohorkov a poskytovať ho ako službu, musia mať zabezpečenú tú surovinu,“ dodal Baláž.

zväčšiť Foto: Archív HR Hugo Repáň, Žiar nad Hronom, špaky Hugo Repáň sníva o tom, že raz sa na základe jeho nápadu budú stavať diaľnice.

Repáň potvrdil, že na pilotný úsek v jeho rodnom meste spracovali obrovské množstvo cigaretových filtrov. „Použije sa na to viac ako 10 miliónov ohorkov, ktoré sa nám za ostatný rok podarilo vyzbierať,“ spresnil spokojný mladík. Tento odpad však nepochádza iba zo Žiaru, ale z celého Slovenska. „Najmä z veľkých firiem, ktorým ponúkame službu takéhoto zberu a zapojenia sa do recyklačného projektu,“ povedal.

Sníva o diaľniciach

Aby sa nápad s budovaním ekologických ciest uskutočňoval vo väčších rozmeroch, musel by ísť Hugo s týmto konceptom do zahraničia. „Keby sme sa konštantne rozrastali po celej Európe, je šanca, že by sme vedeli zásobovať aj národné diaľničné spoločnosti,“ tvrdí. Verí, že jeho veľký sen – renovovať cesty v mestách, dedinách a neskôr možno budovať aj diaľnice, sa raz naplní. „Chce to len čas,“ dodal s úsmevom.

zväčšiť Foto: Archív HR cigaretové ohorky, špaky, Žiar nad Hronom Špaky recyklujú a výsledkom je granulát putujúci do asfaltu.

Na technológii spracovania tohto druhu odpadu pracuje Repáň už od roku 2018. Vždy sa zaujímal o ekológiu a premýšľal, ako naložiť so škodlivými ohorkami. „Málokto vie, že sú vyrobené z plastu a ich rozklad trvá až pätnásť rokov,“ podotkol. Postupne získal povolenie ohorky recyklovať, aby ich mohol ďalej spracovávať. „Sušíme to, melieme a nakoniec vzniknú granuly, ktoré putujú do spomínaných zmesí,“ povedal. Vytrvalosť ísť za svojím cieľom sa mu vyplatila. So svojou firmou EcoButt získal predvlani cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec.