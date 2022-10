Lekári varujú: Keď sa zdravotníctvo rozsype, bývať na Slovensku bude životu nebezpečné

Prezidentka nedávno stretla s vedením banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice aj s lekármi, ktorí tam dali výpovede. „Som tu kvôli aktuálnej situácii v zdravotníctve. Aj v tejto nemocnici podalo výpovede zhruba tridsať percent lekárov,“ pripomenula Čaputová. Ide približne o 130 z celkového počtu 430 lekárov.

Systém sa rúca

Lekárka Eva Košíková pôsobí v Rooseveltovej nemocnici na klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde je zástupkyňou prednostu pre transplantačný program. Má za sebou sedemnásť rokov praxe a otvorene vraví, že už nevládze. Je jednou z tých, ktorí dali výpoveď. „Všetko ostatné sme skúsili a teraz sme siahli po tomto zásadnom kroku. Nevidíme už iné východisko,“ povedala. Ozrejmila, že táto situácia nie je o tom, čo sa deje konkrétne na ich oddelení. Slovenské zdravotníctvo podľa nej zlyháva ako systém. „Nie je na pokraji zrútenia, ale už letí z toho okraja. Nemáme pocit, že by to niekto vnímal a robil kroky, aby ten pád nebol taký hlboký a tvrdý,“ upozornila.

Košíková spresnila, že chýba najmä personál. Okrem lekárov na všetkých pozíciách – od absolventov po skúsených doktorov, je najkritickejší stav s nelekárskymi zdravotníckymi zamestnancami. „Sestry, záchranári, sanitári, fyzioterapeuti,“ vymenovala. Týka sa to vraj všetkých odborov. Zdôraznila, že potrebujú vzdelaných, erudovaných, skúsených ľudí, ktorí sú schopní pracovať, pričom nie sú na pokraji síl a zúfalstva. Cíti to aj na sebe. „Som vyčerpaná a vidím, ako sa okolo mňa rúca zdravotnícky systém. Prichádzam do styku s pacientmi, ktorí nedostali adekvátnu starostlivosť včas, lebo je príliš veľa roboty na príliš málo ľudí,“ objasnila.

Lekárka pokračovala, že kroky, ktoré majú byť urobené systémovo a vymenovali ich vo svojich požiadavkách, od spôsobu platby nemocníc cez nastavenie vzdelávania, zlyhávajú. „Nemáme pocit, že partneri do diskusie, ktorí majú vo svojich kompetenciách toto zmeniť, vnímajú naliehavosť našich hlasov. Jediný spôsob, na ktorý sme ešte prišli, aby tá naliehavosť zaznela, je podanie výpovede,“ priblížila. Vzápätí spomenula krutú budúcnosť, ktorá z toho celého môže nastať.

„Keď sa naše zdravotníctvo rozsype, bývať na Slovensku bude životu nebezpečné pre všetkých. V tejto chvíli nebojujeme za seba. Všetci lekári ako ľudia, ktorí to vnímajú z prvej línie a vidia kolabujúci systém, kričíme o pomoc našim pacientom,“ tvrdí. Je presvedčená, že ak sa neudejú žiadne zmeny, ktoré mali byť dávno hotové, Slovensko sa stane neobývateľnou krajinou.

Nemajú s kým operovať

Medzi lekárov, ktorí dali výpoveď, patrí aj Juraj Ábelovský z oddelenia maxilofaciálnej (maxilofaciálny – týkajúci sa hornej čeľusti a tváre, pozn. red.) chirurgie. „Osem rokov pracujem v zdravotníctve a ten stav sa výrazne zhoršuje. Žiaľ, už sa nemôžeme hrať na to, že naša práca je dostatočná na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre všetkých pacientov,“ zdôvodnil svoj krok.

„Tu nejde o nás, ale o naše zdravotné sestry, bez ktorých nedokážeme pracovať,“ hovorí. Tvrdí, že celé sa to sťažilo po covidovom období, keď odišlo veľa lekárov, no najmä sestier. V Rooseveltovej nemocnici chýbajú napríklad inštrumentárky, ktoré sú základnou súčasťou operačného tímu, no polovica z ich celkového počtu odišla. Napriek tomu, že majú prístroje a vedia, ako operovať pacientov, nemá im kto asistovať.

Riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková vraví, že emócie v spoločnosti sú extrémne vybičované, čoho odrazom je aj skutočnosť súvisiaca s výpoveďami lekárov. „Sú elitou a ten status im právom náleží. Toto je ich prejav pocitov, ktoré boli kumulované rokmi. Teraz sa rozhodli dať na známosť, že zmena v procesoch v celom zdravotníctve je nevyhnutná,“ povedala. Zároveň potvrdila, že ak dôjde k naplneniu výpovedí, bude to mať zásadný vplyv na zabezpečenie reálneho fungovania a plynulosti prevádzky nielen ich nemocnice.

Lapuníková na otázku, či majú krízový plán, reagovala, že komunikujú s ministerstvom a čakajú na inštrukcie vo vzťahu k vyjednávaniam. „Samozrejme, budeme schopní zabezpečiť akútneho pacienta, teda takého, ktorého sem dovezú v kritickom stave. Chcem však veriť, že dôjde k zhode medzi jednotlivými aktérmi. Musí to byť riešené na najvyššej politickej úrovni,“ poznamenala.

Aktuálne chýba v Rooseveltovej nemocnici zhruba štrnásť lekárov, čo podľa Lapuníkovej nie je najhoršie. Veľmi zlé je to však v rámci stredného zdravotníckeho personálu. „Keby k nám prišli dva autobusy plné sestier, zhruba do osemdesiat, veľmi by nás to potešilo,“ dodala.