Regionálne voľby 2022: Masívne investície do opravy ciest v Banskobystrickom kraji čaká repríza

Dlhodobým problémom Banskej Bystrice je pritiahnuť do mesta investorov, ktorí by zabezpečili väčší počet nových pracovných miest.

O post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja sa uchádza deväť kandidátov.

Ondrej Lunter (35), podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja, nezávislý, s podporou Hlas–SD, SaS, KDH, PS, OKS, Spolu, Aliancia

O primátorské kreslo mesta Banská Bystrica má záujem šesť kandidátov.

Ján Nosko (61), primátor mesta, Banská Bystrica, NEKA

Najväčší kraj investoval do ciest

Najväčším krajom na Slovensku, s rozlohou 9 455 km2, no s menšou hustotou obyvateľstva ako ktorýkoľvek iný, je Banskobystrický. Do pozornosti celého Slovenska sa dostal najmä v roku 2013, keď sa stal jeho šéfom Marian Kotleba, ktorý je zároveň predsedom ĽS NS. Za jeho éry župa nenapredovala, dokonca dostala stopku v čerpaní eurofondov. Tento trest dostala za nelegálne zamestnávanie Kotlebovho ochrankára.

„Experiment“ sa už druhýkrát nezopakoval a v roku 2017 sa na čelo kraja dostal podnikateľ Ján Lunter. Voľby vyhral s veľkým náskokom – získal takmer päťdesiat percent hlasov, pričom Kotleba len niečo vyše dvadsať percent. Župa postupne začala znovu čerpať eurofondy, no viacerí jej vedeniu vyčítali rodinkárstvo, ktoré predtým kritizovali u Kotlebu. V máji 2019 totiž do funkcie vicežupana nastúpil predsedov syn Ondrej Lunter. Dovtedy pôsobil ako otcov poradca bez nároku na finančnú odmenu.

Obidvaja, otec aj syn, tento krok argumentovali tým, že Lunter mladší bol riadne zvolený za poslanca zastupiteľstva a to mu na spomínanú pozíciu dáva mandát. Reči o tom neskôr utíchli a pozornosť sa začala upriamovať na činy.

V mnohých častiach župy boli veľmi zanedbané cesty II. a III. triedy. Do konca minulého roka tam opravili viac ako 600 kilometrov, do ktorých dali z vlastných zdrojov vyše 57 miliónov eur. Ďalších 121 kilometrov zrekonštruujú tento rok, pričom do toho investujú 14,1 milióna eur. Kraj má tiež rozvojovú agentúru, ktorá pomáha starostom a primátorom koordinovať projekty v oblasti sociálnych služieb, zdravotníctva či cestovného ruchu. Vyčlenení ľudia samosprávam pomáhajú s administráciou eurofondových projektov, pričom ich asistenciu využilo celkovo 58 obcí.

Neprehliadnuteľná je v Banskobystrickej župe masívna podpora cestovného ruchu. Počet prenocovaní tam stúpol z 1,68 milióna v roku 2017 na 2,14 milióna v roku 2019. Pandémia to potom pribrzdila, no veria, že k prudkému rastu sa vrátia rýchlo.

Problémom je hroziaca obrovská kríza zdravotníctva, predovšetkým ambulantného sektora. To sa však týka celého Slovenska. Banskobystrický kraj sa situáciu snaží riešiť zriaďovaním vlastných ambulancií. O kreslo šéfa Banskobystrického samosprávneho kraja prejavilo záujem deväť kandidátov. Súčasný predseda už do volieb nejde, no nahradiť ho chce jeho syn Ondrej Lunter, ktorého podporuje sedem strán. Medzi nimi je aj Hlas-SD.

Lídri súčasnej opozície sa na spoločnom kandidátovi nedohodli – Smer podporil Adriana Polónyho, ktorý je známy ako šéf predstavenstva Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen. Paradoxne je vnímaný ako blízky kamarát Petra Pellegriniho, s ktorým sa vraj pozná od narodenia. Od začiatku kampane sa Polóny ostro púšťa do Lunterovcov s tým, že na cestnú infraštruktúru nevedia čerpať eurofondy. Kritizuje tiež „katastrofálne tempo opráv ciest“ a ich kvalitu.

Na túto tému má čo povedať aj ďalší kandidát Marek Modranský. Tento nezávislý dopravný expert upozorňuje, že regionálne cesty sa nemôžu robiť len preasfaltovaním povrchov. „Ak si na takéto opravy, ktoré vydržia len šesť rokov, zoberieme úver ako Lunterovci, tak je to zbytočnosť a točíme sa v týchto opravách dookola,“ mieni.

Do vedenia župy by sa rád dostal aj Marek Kotleba z ĽS NS, ktorého zrejme inšpiroval brat Marian. Ďalšími kandidátmi sú Rudolf Huliak za Národnú koalíciu, Miroslav Suja z Uhríkovej Republiky, Michal Albert z KSS, Maroš Čupka za Socialisti.sk a Jozef Sásik za SĽS.

Mesto sa zbavuje „strašiakov“, no potrebuje investora

Za živa v Bystrici, po smrti v nebi. Tento notoricky známy slogan citujú obyvatelia mesta pod Urpínom vždy s veľkou hrdosťou. Často je tiež označované ako srdce Slovenska. Mnohým sa toto mesto páči aj pre jeho polohu – je obklopené krásnymi horami.

Pred pár rokmi sa Banská Bystrica zbavila jedného z najväčších „strašiakov“, ktorým bol ponuro pôsobiaci skelet nedobudovanej výpravnej haly autobusovej stanice. Keď ho konečne zrovnali so zemou a na rovnakom mieste vyrástla v pomerne krátkom čase moderná stanica s nákupným centrom, všetci si vydýchli. V odstraňovaní podobných opách by samospráva chcela pokračovať aj v nasledujúcom období.

Roky zanedbaným miestom je napríklad takzvaná jama v blízkosti mestského úradu. Na jej mieste, teda v centrálnej zóne, by sa malo už čoskoro začať s výstavbou parkovacieho domu. Ten by mal slúžiť aj návštevníkom Domu kultúry, ktorého získanie do vlastníctva a následnú rekonštrukciu označuje samospráva za svoju prioritu.

Dlhodobým problémom Bystrice je pritiahnuť do mesta investorov, ktorí by zabezpečili väčší počet nových pracovných miest. Záujemcovia sa črtali už niekoľkokrát, no neskôr to išlo do zabudnutia. Nádejou je priemyselný park v časti Šalková, kde jedna zo súkromných firiem avizuje vytvorenie takmer deväťdesiatich pracovných miest. Či to dotiahne do úspešného konca, ukáže budúcnosť.

V nedávnej minulosti totiž už v spomínanej lokalite stroskotal oveľa väčší zámer – firma na výrobu dokladov tam plánovala zamestnať 1 200 ľudí, no napokon z toho nič nebolo. Ďalším „neduhom“ mesta je vyľudňovanie. Súvisieť to môže práve s nedostatkom pracovných príležitostí. V ostatnej dekáde odišlo z Bystrice takmer 4–tisíc obyvateľov. Mnohí sa presídľujú do okolitých obcí alebo odchádzajú za prácou do iných miest či do cudziny. Práve táto téma môže byť, okrem dopravy či parkovania, medzi kandidátmi na „richtára“ jednou z ústredných.

Mestská volebná komisia v Banskej Bystrici potvrdila šesť kandidátov na post primátora. Pred štyrmi rokmi prejavili záujem o túto funkciu štyria uchádzači, no pred ôsmimi až pätnásti. Z tých aktuálnych ohlásila kandidatúru ako prvá Diana Javorčíková. Nezávislá občianska aktivistka tak urobila ešte vlani v decembri. Podporujú ju strany SaS, PS, DS, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Spolu a klub nezávislých mestských poslancov – Banskobystrická alternatíva.

„Musíme ľuďom hovoriť, že chcieť viac nie je hanba, je to nutný predpoklad na rozvoj. Na to, aby naše mesto bolo atraktívne pre nás aj mladých ľudí, ktorí sem raz prídu žiť,“ uviedla Javorčíková s tým, že ľuďom treba otvárať oči, lebo oni nechcú, aby ich vnuci odchádzali inde. Smer postavil spoločného kandidáta s Republikou. Je ním Daniel Karas, ktorý kritizuje zvyšovanie daní. Schopný primátor podľa neho musí hľadať riešenia, ako priniesť do mestskej kasy peniaze aj bez takéhoto nepopulárneho kroku. „Jednu z príležitostí vidím v príchode silného investora, ktorý ponúkne stabilnú prácu,“ podotkol.

O to isté sa však už dlhodobo snaží aj súčasný primátor Ján Nosko, ktorý síce kandiduje ako nezávislý, no s podporou strán Hlas–SD, SNS a hnutia Sme rodina. „Som presvedčený, že ak chceme zlepšovať život v mestách a regiónoch, je dôležité, aby sme spájali ľudí a hľadali spojencov aj v prípade politických strán, hoci sa o post uchádzam ako nezávislý,“ zdôraznil Nosko.