Nový riaditeľ ústavu vo Vyšných Hágoch svoju funkciu nezvládol

Novovymenovaný riaditeľ Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch (NÚTPCHaHCH) Lukáš Kokorák sám odstúpil z funkcie, do ktorej ho menoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) 7. októbra po výberovom konaní, ktoré vyhral.

Zamestnanci s jeho menovaním neboli spokojní. Jeho odstúpenie žiadali aj petíciou, ktorú podpísalo 90 percent zo 430 zamestnancov ústavu.

„Ráno nám poslal oficiálny mail, že dnešným dňom končí a dočasné poverenie dostal Slavko Rodák, ktorý bol pred ním riaditeľom. Myslím si, že správne zvážil situáciu, pretože vysoko prevažovali jeho ambície nad jeho schopnosťami,“ uviedol Peter Šterbák, terajší primár z Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny ústavu, ktorý bol po odvolaní dlhoročného riaditeľa Jozefa Poráča dočasne poverený vedením ústavu.

Ministerstvo zdravotníctva sa oficiálne vyjadrí k situácii v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie (NÚTPCHaHCH) vo Vyšných Hágoch v piatok (21. 10.) po stretnutí vedenia MZ SR so zamestnancami.

Lukáš Kokorák od nástupu do funkcie so zamestnancami nekomunikoval. Do ústavu prišiel vo večerných hodinách a hneď chcel mať k dispozícii spisy personálneho a právneho oddelenia.

„Nový riaditeľ je od svojho nástupu zatvorený vo svojej kancelárii a s nikým nekomunikuje. Takto riadi tento ústav ako úspešný kandidát, keďže o odborníkovi sa hovoriť veľmi nedá, pretože nikdy nevykonával manažérsku funkciu. Doteraz sme stále mali komunikatívneho riaditeľa, ale tento pán vybratý ministerstvom zvolil stratégiu izolácie,“ uviedol pre Pravdu primár Šterbák po nástupe L. Kokoráka do funkcie.