Banskobystrická župa má vlastný právny odbor, no státisíce eur 'nalieva' do externých advokátov

Advokátka kandidujúca v tíme Ondreja Luntera do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja poskytuje župe služby, za ktoré si mesačne fakturuje viac ako 3 300 eur. Úrad má interné právne oddelenie so štyrmi zamestnancami, no problém v tom nevidí. Dotknutá právnička to za konflikt záujmov nepovažuje.