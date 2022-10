Ako sa žije na Tisovej ulici? Varínčanov ťahá k voľbám aj kontroverzné hlasovanie

Varín má tri volebné okrsky – v základnej škole, hasičskej zbrojnici a zdravotnom stredisku. V spojených voľbách môžu obyvatelia hlasovať do dvadsiatej hodiny, no referendum potrvá až do desiatej večer.

Okolo obeda bolo na všetkých troch miestach, kde sa volí, pomerne rušno. Väčšina ľudí si to z volebných miestností namierila aj do tých referendových. V jednej z nich sme stretli mladú ženu, ktorá žije a pracuje v Londýne, no pri návrate domov, na sviatky, využila aj príležitosť voliť. „Záleží mi na tom. Tiež na téme premenovania ulice, nie som za to. Ide o kus našej histórie. Nie je to oslava Dr. Tisa, no história sa proste nemá vymazávať. Nemyslím si, že premenovaním by sa niečo zmenilo,“ mieni. Svoj názor nám povedala len pod podmienkou, že zachováme anonymitu. Rovnako reagovali aj ďalší Varínčania.

zväčšiť Foto: Pravda, Eva Štenclová Varín, referendum, Tisova ulica Vo Varíne prebieha okrem volieb aj ľudové hlasovanie.

„Historici majú rôzne názory. Jedni vravia tak, druhí inak. Môj otec bol v Slovenskom národnom povstaní, ale nikdy na Tisa nenadával,“ hovorí pani v dôchodkovom veku. „Ja som hlasovala proti premenovaniu tej ulice. Žije tam kopec ľudí, museli by si meniť všetky doklady. Je mi ich ľúto,“ podotkla.

„To referendum je úplne zbytočné,“ vraví mladý muž. „Ja na tej ulici žijem, mám ju v občianskom preukaze. Keby tam neprišli bývať prisťahovalci, nikto by s tým žiadny problém nemal,“ tvrdí. Verí, že ulica zostane so starým názvom.

Člen volebnej komisie z druhého okrsku Peter Maťko uviedol, že v základnej škole majú zaevidovaných do 1 100 voličov. „Prebieha to pokojne, účasť je slušná. Počítam s tým, že dosiahne viac ako 60 percent,“ odhadol. Pokračoval, že napriek spojeným voľbám a referendu v tom ľudia chaos nemajú. „Je to urobené prehľadne. V jednej miestnosti sa volí do komunálnych a župných volieb, v ďalšej triede je referendum,“ vysvetlil. On sám sa ľudového hlasovania nezúčastnil, má však na celú vec svoj názor.

zväčšiť Foto: Pravda, Eva Štenclová Varín, referendový lístok, Tisova ulica Referendový lístok s otázkou o zmene názvu spornej ulice.

„V dnešnej dobe komplikovať ľudom život nejakým názvom ulice, je nezmysel. Majú to tam tridsať rokov a staré baby, čo za to kedysi hlasovali, vodiť po NAKA a kade tade, je divné,“ poznamenal Maťko. Vzápätí podčiarkol, že s tým, čo sa dialo Židom počas Slovenského štátu, sa nestotožňuje. „Spoločnosť je ale celá polarizovaná a toto ľuďom nepridá,“ dodal.

Varín má cez štyritisíc obyvateľov, pričom stovky domov dostalo pred pár dňami do schránok leták o Jozefovi Tisovi. Roznášali ich tam členovia projektu Mladí proti fašizmu. Potvrdili nám to viacerí Varínčania. „Mali sme to v schránke, ale nečítali sme ten leták,“ reagovali viacerí.

Referendová otázka vo Varíne znie: „Súhlasíte s premenovaním ulice Dr. Jozefa Tisu?“ Na hlasovacom lístku je možné označiť „áno“ alebo „nie“.