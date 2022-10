Nápor nezvládla ani urna. Sliačania húfne hlasujú v referende o americkej základni

Veľký záujem o referendum na chodbe školy, kde majú na zozname obyvateľov mesta viac ako dvetisíc mien, nám potvrdil predseda tamojšej referendovej komisie Milan Majer. „Tu je najviac voličov, lebo v týchto priestoroch sú až tri volebné okrsky. Z nich sa väčšina ľudí zastavuje aj tu pri nás, na referende,“ povedal. Takúto možnosť však majú ľudia aj v obradnej sieni mestského úradu či požiarnej zbrojnici v dedinke Sampor, ktorá je mestskou časťou Sliača.

„Účasť je strašne vysoká, ale my to vidíme len podľa toho, čo sa tu premelie. Naozaj sme museli žiadať o ďalšiu urnu, lebo táto už bola plná,“ ukázal na pôvodnú, ktorá je menších rozmerov. „Nie je úplne na doraz, ale aby tam obálka mohla padnúť, potrebuje na to priestor. Obálky by sa už ľuďom pri vhadzovaní krčili a určite by ani zďaleka nestačila na to, čo tu je,“ vysvetlil s tým, že ju menili krátko pred obedom. „Ľudia sem chodia stále, veď to vidíte,“ dodal.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Sliač, referendum, urna Urna s menšími rozmermi sa zaplnila už pred obedom. Potom doniesli väčšiu.

O chvíľu nato sme zastavili trojčlennú skupinku, ktorá nám potvrdila, že referendum nevynechali ani oni. „Nechceme tu americké vojská,“ zdôvodnili zhodne svoje rozhodnutie. „Je reálna hrozba, že tu bude základňa,“ doplnil starší pán. Podobne reagoval muž v stredných rokoch. „Nesúhlasím so základňou a prítomnosťou amerických vojsk,“ podotkol.

„My sme sa zúčastnili len spojených volieb. My starí sme už zvyknutí, že nám tu vždy nad hlavami lietali aj lietajú. Nech o budúcnosti rozhodnú mladí,“ povedali manželia v dôchodkovom veku. Neďaleko nich sme natrafili na mladú Sliačanku Emu Julényovú, ktorá takisto na referendum nešla. „Nechcela som to podporiť. Neverím, že to má na nejaké takéto nadnárodné pohnútky vplyv, takýto regionálny nesúhlas občanov žijúcich v dotknutom meste. Takže pochybujem, že to vôbec niečo zmení. Osobne mi ani neprekáža vojenská prítomnosť na vojenskom letisku Sliač,“ povedala.

Ďalšia miestna nám prezradila, že referenda sa síce zúčastnila, ale podľa nej sa tým nič nezmení. „Sliačania aspoň vyjadrili svoj názor a budeme vedieť, aká je mienka,“ uviedla. Pripomenula, že si to želali samotní občania a referendum sa koná na základe petície, ktorú podpísalo 1 343 z celkovo zhruba päťtisíc obyvateľov.

Text referenda znie: „Súhlasím s tým, aby mestské zastupiteľstvo mesta Sliač podniklo všetky zákonné opatrenia k tomu, aby zabránilo umiestneniu vojenskej základne Spojených štátov amerických na území letiska Sliač.“ Vyznačiť môžu „áno“ alebo „nie“. Viacerí však kritizovali, že je to postavené veľmi nejasne a môže ísť o chyták. „Najmä ak si niekto v rýchlosti prečíta len prvý úsek so slovkom súhlasím. Mnohí môžu mylne vyznačiť „nie“ mysliac si, že sa ich pýtajú, či súhlasia s prítomnosťou Američanov,“ zhodli sa viacerí.