Ondrej Lunter čaká na výsledky s desiatkami podporovateľov. Poďakoval sa svojmu otcovi

Kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter sa krátko po deviatej večer prihovoril hosťom, ktorí ho prišli podporiť. „Sú za nami výsledky a bez ohľadu na to, ako tieto voľby dopadnú, pre ľudí tu zostanú,“ povedal. Špeciálne sa pritom poďakoval svojmu otcovi, bez ktorého by vraj nebolo nič. „Pán predseda, môj otec Ján Lunter, môže za všetko to, čo sme za ostatných päť rokov dokázali,“ povedal a vzápätí mu odovzdal slovo.

„Niekedy v roku 2014 politik povedal, že vtedajšieho kandidáta porazí aj vrece zemiakov. Potom sa stalo niečo úplne iné – dostal sa sem kandidát, ktorý nám vyvesoval čierne zástavy a mnohí z nás mali smútok v duši,“ zaspomínal súčasný župan. Pokračoval, že do politiky išiel napriek tomu, že mal 66 rokov a chystal sa na dôchodok.

„Mal som svoje plány o včelách a záhrade, no prišla za mnou skupina ľudí, spolu s Mišom Handzušom, a vyzvali ma. Rodina z toho nadšená nebola, ale môj syn Ondrej ma podporil. Povedal, že mi bude pomáhať a stáť pri mne. To prispelo k tomu, že som sa tým županom stal,“ podotkol. Verí, že jeho syn bude pokračovať.