Staronový banskobystrický primátor Nosko: Dôležité je nepolarizovať, ale spájať

Banskobystrický primátor Ján Nosko so svojou manželkou vo volebnej centrále po oznámení víťazstva.

Banskobystrický primátor Ján Nosko so svojou manželkou vo volebnej centrále po oznámení víťazstva.

V Noskovej volebnej centrále to po oznámení jeho víťazstva burácalo. Jeho triumf oslávili tortou a spevom. Hrou na harmonike to spestroval vojnový veterán Vladimír Strmeň (94). Primátor, ktorý povedie mesto už tretie volebné obdobie verí, že so svojím tímom budú pokračovať v dobrej spolupráci.

„Dôležité je spoločnosť nepolarizovať, ale spájať,“ podotkol. „Teší ma, že v kampani nezaznievali nijaké agresívne slová alebo činy iných protikandidátov. Som rád, že sme viedli slušnú kampaň,“ uviedol. Dodal, že bude rád, ak v zastupiteľstve bude mať čo najviac poslancov zo svojho tímu.