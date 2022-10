Demotivovaní voliči? Opakujúci sa kandidáti ich nelákali, k urnám sa nehrnuli

Naháč v okrese Trnava má 403 obyvateľov, z nich 354 mali zapísaných na zozname voličov vo víkendových spojených voľbách. Účasť tam dosiahla 40,96 percenta, čo nie je žiadne vysoké číslo. Zvlášť keď to porovnáme s rokom 2018, kedy sa tam komunálnych volieb zúčastnilo 69,7 percenta právoplatných voličov.

Za súčasným poklesom je zrejme fakt, že do miestnej samosprávy opäť kandidovali tí istí ľudia, ktorí tam pôsobili aj ostatné štyri roky. Starostom zostáva predchádzajúci David Ivanovič (nezávislý), ktorý povedie obec druhé obdobie. Asistovať mu budú piati poslanci, ktorých mal v obecnom zastupiteľstve aj doteraz.

Nemá to význam?

Ivanovič si nemyslí, že na účasť mal vplyv iba nemeniaci sa zoznam kandidátov. Podľa neho je za tým tiež počasie. „Bolo dosť nepríjemné. Aj sviatky sú, takže tam bolo viac činiteľov,“ mieni. Volebnú účasť v Naháči hodnotí ako priemernú. „V podstate bola taká, čo som porovnával, ako aj v iných obciach, kde mali jedného kandidáta na starostu,“ poznamenal.

Nevie odhadnúť, ktorá veková kategória chodila do volebných miestností vo väčšom počte – starší či mladší. Osobne však počítal s tým, že príde viac ľudí. To, že voľby boli tentoraz spojené so župnými, vidí ako pozitívum. „Všetko išlo bez problémov. Pokojne by to mohlo byť spojené aj v budúcnosti,“ doplnil.

Vrbovce v okrese Myjava, ktoré majú 1 383 obyvateľov, sú na tom podobne. Starosta Dušan Eliáš (nezávislý) sa o túto pozíciu zaujímal jediný. Menší rozdiel tam bol u kandidátov do zastupiteľstva. Súčasní poslanci sa na rokovaniach budú stretávať v takmer rovnakej zostave aj nasledujúce štyri roky.

„Je ich sedem a toľko ich teraz aj kandidovalo. Všetci, okrem jedného, zostávajú tí istí,“ ozrejmil starosta Eliáš. Myslí si, že práve toto poznačilo aj volebnú účasť. Tá teraz dosiahla 37,8 a predtým 54,6 percenta.

„Mnohí si asi povedali, že ak tam vlastne zostáva to isté osadenstvo, nemá to význam,“ predpokladá. „Na druhej strane prišli k urnám obyvatelia, ktorí sa napriek tomu rozhodli podporiť súčasné vedenie. No a určite ich motivovali aj župné voľby. Spojiť ich s miestnou samosprávou bolo rozumné,“ tvrdí Eliáš. Vzápätí spomenul predchádzajúce voľby.

„V roku 2018 sme kandidovali dvaja. Môjho predchodcu som vystriedal po štyroch volebných obdobiach. Ľudia to brali tak, že majú o čom rozhodnúť,“ zdôvodnil vyšší záujem o voľby v minulosti.

Nelákavá pozícia poslanca

Účasť klesla aj v Brezove v okrese Bardejov, kde žije 349 obyvateľov. Pred štyrmi rokmi dosiahla 61,9 a teraz 40,65 percenta. Starosta Ladislav Lukáč (KDH) reagoval, že jednoznačne to ovplyvnila kandidátna listina, ktorá sa ničím nelíšila od súčasného vedenia. Na svojich pozíciách tak zostávajú tí istí piati poslanci a rovnaký „richtár“.

„Ťažko sa to hodnotí. Viac menej bolo rozhodnuté už dopredu,“ hovorí Lukáč. Sám vraj zostal prekvapený, že nemal žiadneho protikandidáta a nebol ani väčší záujem o poslanecké stoličky. „Ľudia zrejme vidia, že ideme do komplikovaného obdobia. Keď som sa s nejakými rozprával a pýtal sa, či to nechcú skúsiť, len krútili hlavami. Asi nemajú chuť zaoberať sa problémami samosprávy v ťažkej dobe, ktorá je pred nami,“ mieni. Okrem toho vraj majú málo času na mimopracovné aktivity.

„Skoro ráno odchádzajú a domov prichádzajú až večer. Riešiť potom ešte takéto veci ich neláka,“ konštatoval. Svoje v tom podľa starostu zohrávajú aj medziľudské vzťahy.

Čo sa týka krajských volieb, tie podľa neho miestnych tiež veľmi neinšpirovali. „Kandidátov na poslancov nepoznali, len župana. Pár ľudí mi dokonca volalo, že koho vlastne majú voliť. Chceli sa poradiť,“ dodal.