Rekordy: V jednej obci mali iba pätnásť a v druhej takmer stopercentnú volebnú účasť

V minulých voľbách, v roku 2018, mali v Holumniciach účasť 45,5 percenta. V obdobiach predtým dokonca vždy presahovala viac ako 50 percent. Starostka Jana Tureková (nezávislá), ktorá sa na čelo obce postaví už štvrtýkrát, má v tom, prečo zaznamenali taký pokles, jasno.

„Na úrovni samosprávy nebolo čo riešiť. Kandidovala som sama a na poslancov zo siedmich volených boli na zozname ôsmi,“ hovorí. Objasnila, že aj poslanci zostávajú tí istí. Župné voľby podľa nej ľudí pritiahnuť nedokázali. „Kraje ich nezaujímajú,“ podotkla. Vysvetlila, že majú 930 obyvateľov, z nich 709 je voličov. Teraz ich k urnám prišla zhruba stovka. Podčiarkla, že nejde o tradíciu, ale úplne pochopiteľnú záležitosť.

„Keby tu bol nejaký mocenský boj na úrovni obce, alebo niečo také, vyzeralo by to inak,“ pripomenula Tureková. To, že nemala protikandidáta, pripisuje spokojnosti obyvateľov. „Dúfam, že je to tak,“ pousmiala sa. Obec sa podľa nej v ostatných rokoch viditeľne mení k lepšiemu. „Prešlo nám dosť projektov, veľa sa opravilo. Ľudia to vnímajú,“ uzavrela.

Naopak, veľký zaujem mali ľudia o voľby v obci Ondrašovce. Majú len 61 obyvateľov. Či je práve táto skutočnosť za ohromujúcou účasťou, ktorá „vystrelila“ až na 95,83 percenta, sme sa chceli opýtať starostu Jozefa Lopuchovského (Smer-SD). Ten bude vo svojej funkcii pokračovať už tretie volebné obdobie. Skontaktovať sa nám s ním nepodarilo.

Motiváciou miestnych bol zrejme aj súboj medzi dvomi kandidátmi na starostu. Súčasný, a teraz už aj nasledujúci, mal jedného konkurenta. Víťaz dostal 36 hlasov, porazený 10. Do zastupiteľstva si volili troch poslancov.

Zdá sa, že záujem o voľby v Ondrašovciach v ostatnej dekáde stúpa. Kým v roku 2010 tam prišlo k urne 65,2 percenta voličov, o štyri roky nato zaznamenali 89,5 percenta. Podobné číslo dosiahli v roku 2018 (88,8 percenta), no a teraz sa im podaril už spomínaný rekord. Vysoké volebné čísla sa tam už pomaly stávajú tradíciou.