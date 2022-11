V Žehre opäť skončili voľby starostu bitkou

Proti sebe sa postavili dva tábory Mižigárovcov, z ktorých jedni bývajú na hornom a druhí na dolnom konci dediny. Porazený protikandidát Marián Mižigár výsledky volieb spochybnil. Otcovia týchto kandidátov boli bratranci a rodiny už dlhodobejšie medzi sebou súperia.

V dedine sa strhla bitka. Ľudia boli vyzbrojení kameňmi, palicami aj vidlami. ​„Oni nás nemajú v láske a nemusia nás mať v láske. Je to história, ktorá prebieha. Môjho ujka pred neviem koľkými rokmi zastrelili," povedal víťaz volieb Jozef Mižigar pre televíziu TA3.

Palice aj vidly

„Na mieste sa nachádzalo veľké množstvo osôb. Napätá a neprehľadná situácia vyústila medzi miestnymi obyvateľmi k vzájomným hrubým a vulgárnym verbálnym atakom a následnému hádzaniu kameňov, palíc, fliaš a iných predmetov od jednej skupiny obyvateľov k druhej, preto boli na miesto vyslané ďalšie policajné posily,“ popisuje situáciu hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová s tým, že občania reagovali agresívne, impulzívne, viacerí mali v rukách palice, vidly a iné predmety a dožadovali sa fyzických útokov. „Vhodným taktickým postupom prítomných hliadok sa skupiny obyvateľov nestretli v priamom fyzickom kontakte.“ Hrozilo však, že sa situácia zhorší. „Keďže občania od svojho konania neustupovali, hrozila dôvodná obava z fyzického stretu. Ohrození boli aj policajti, ktorí boli medzi útočiacimi osadníkmi. Preto varovne vystrelili do vzduchu. Nikto na mieste nebol zranený.“ Zničené však boli dve zaparkované autá. Predbežná škoda bola vyčíslená na 12-tisíc eur.

Situáciu v osade monitorovala polícia do rána a až po úplnom upokojení situácie boli policajné posily stiahnuté naspäť do svojich služobných obvodov. Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin nebezpečného vyhrážania, trestný čin poškodzovania cudzej veci a v treťom prípade trestné stíhanie pre trestný čin výtržníctva.

Starosta obce Žehra (okr. Sp. Nová Ves) Jozef Mižigár musel po voľbách utiecť.

Iba 33 hlasov

Kandidátov od seba delilo iba 33 hlasov. Prednosta obecného úradu Miloš Pacovský pre televíziu TA3 skonštatoval, že ak by bol medzi kandidátmi väčší rozdiel, problémy by neboli. „Voľby boli zmanipulované. V jednej obálke boli dva volebné lístky,“ povedal porazený kandidát. Tvrdil to aj jeden z členov volebnej komisie, na ktorého reagoval prednosta tým, že ak mal nejaké podozrenia, mal ich uviesť do zápisnice. To sa však nestalo.

Prednosta obecného úradu Miloš Pacovský z obce Žehra (okr. Sp. Nová Ves).

Ak v niektorej obci vznikli pochybnosti týkajúce sa výsledkov volieb, podnety od tohto roku rieši Najvyšší správny súd. Ten je pripravený na agendu, ktorá sa týka rozhodovania vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Správny súd rozhodne o žalobe do 30 dní odo dňa doručenia žaloby a vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní od doručenia žaloby. Tá musí byť podaná v lehote desiatich dní odo dňa vyhlásenia výsledku volieb. Či Žehrania podajú sťažnosť proti výsledkom volieb zatiaľ nie je jasné.

Protikandidát Marián Mižigár v obci Žehra (okr. Sp. Nová Ves) chce napadnúť výsledky volieb.

Už volebná sobota bola v obci vygradovaná. Pre veľký záujem voličov tam museli predĺžiť čas na voľbu do 22. hodiny. Dôvodom bol veľký záujem miestnych voličov. Problém s kapacitou v jednom z dvoch miestnych volebných okrskov bol už počas dňa. Aj z tohto dôvodu tam pridali ďalšiu plentu, aby proces urýchlili. Volebná účasť v obci bola takmer 70 percent.

V utorok popoludní sa znepriatelené rodiny pomerili a víťaz Jozef Mižigár sa mohol vrátiť domov.

Ako cez kopirák

Podobne ako teraz, dopadli v Žehre doplňujúce voľby v roku 2009. Vtedy sa až do krvi pobili zástancovia novozvoleného starostu Ivana Mižigára a príbuzní jeho bratranca Mariána Mižigára, ktorý bol v tom čase vo funkcii. V doplňujúcich voľbách 2009 prehral o deväť hlasov.

Policajti zasahovali v Žehre aj v roku 2019. Pre zmenu na jednej strane stáli príbuzní dovtedy úradujúceho starostu Mariána Mižigára a na strane druhej rodina Ivana Mižigára, ktorý v apríli 2019 vyhral doplňujúce komunálne voľby.

Medzitým roku 2014 Okresný súd v Spišskej Novej Vsi odsúdil starostu Žehry Ivana Mižigára za nehospodárne nakladanie s peniazmi obce. Najvyšší kontrolný úrad v obci urobil kontrolu, ktorá potvrdila, že obec s obecnými peniazmi hazarduje, keďže nedokázala dokladovať preplácanie bločkov za pohonné hmoty. Starosta údajne netušil, že sú problémy s bločkami. Keďže nevie čítať ani písať, malo ísť podľa neho o nevedomý a neúmyselný postup.