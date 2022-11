Štiavnica môže dostať vlastnú MHD. Prvé midibusy už otestovali

Zaplatia si drahé taxislužby alebo dlhšie počkajú na diaľkové spoje - jedine tak sa Štiavničania bez áut dostanú do vzdialenejších končín. Partia tamojších ľudí by to chcela zmeniť a prišla s nápadom alternatívnej mestskej dopravy.

Rozťahané banské mesto sa nachádza v náročnom kopcovitom teréne, no nemá svoju mestskú hromadnú dopravu (MHD). Skupina miestnych preto testovala jej zmenšenú verziu, ktorou by chcela nahradiť služby Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) Zvolen. Tie s ňou má dohodnuté, ako alternatívu, radnica. Diaľkové spoje však jazdy mestom v krátkych časových úsekoch neumožňujú. Mnohí Štiavničania, ktorí nemajú vlastné autá a potrebujú sa prepravovať v rámci mesta, sú teda odkázaní na taxíky. Preto sa partia ľudí pod názvom „Spájame sa pre Štiavnicu“ rozhodla prísť s nápadom vyskúšať midibus, ktorý by mohol tento problém vyriešiť.

Karosy v centre sú na škodu

„Išlo by o takú zmenšenú verziu MHD,“ podotkol jeden z iniciátorov nápadu Martin Macharik, ktorého sme s ďalšími jeho priateľmi zastihli na testovacej jazde mestom. Pripomenul, že Banská Štiavnica je v kopcovitom teréne rozťahaná od centra cez sídlisko Drieňová až po časti Povrazník či Štefultov. My sme nastúpili práve na spomínanom sídlisku – v blízkosti zastávky neďaleko hypermarketu. S nami vošli aj ďalší štyria ľudia. Vzápätí sme sa pohli smerom do centra.

„Dlho sa hovorí o tom, že keby tu každú pol hodinu robil okružnú jazdu nejaký mikrobus, pozbieral by ľudí smerujúcich na poštu, úrady, do nemocnice či do škôl,“ priblížil Macharik. Súčasná situácia v tomto podľa neho nie je ideálna. „Najmä keď do historickej časti mesta zachádzajú obrovské karosy. Niekedy sa na námestí stretnú aj štyri, čo je podľa nás škoda,“ povedal.

zväčšiť Foto: Pravda, Eva Štenclová Maroš Stehlík, šofér, Banská Štiavnica Šofér Maroš Stehlík previezol banským mestom za tri skúšobné dni stovky pasažierov.

Riešenie, ktoré sa snažia presadiť, ponúka okruh s dĺžkou 6,3 kilometra a jedenásť zastávok. „Trvá to zhruba osemnásť minút, takže by sme dokázali stihnúť asi polhodinový takt. Práve ten je veľmi dôležitý, aby mali ľudia istotu, že keď sa o pár minút budú chcieť z úradu vrátiť domov, môžu ísť touto linkou pohodlne aj späť,“ vysvetlil.

„Mesto má špeciálnu dohodu s autobusmi, ktoré zachádzajú do centra, no vlastná MHD tu neexistuje,“ pokračoval Macharik. Je presvedčený, že takto je to neefektívne a tamojší rozpočet to stojí nemalé peniaze. Niektoré linky vraj navyše jazdia skoro prázdne. „Dôvodom je ich nepravidelnosť a niekedy aj dlhá čakacia doba medzi jednotlivými spojmi,“ ozrejmil.

Počas troch testovacích dní previezli v midibuse množstvo pasažierov. „Rekord v rámci jednej jazdy sme dnes mali 23 cestujúcich. Celková kapacita je 19 miest na sedenie, 15 na státie, no nechýba tiež priestor pre invalida a detský kočík,“ spresnil Macharik. Jeden z jeho kolegov na to reagoval, že minule mali dokonca „plnku“.

Pomôcť môžu aj eurofondy

„Je to výborný nápad. Keby to tu chodilo denne, neprotestoval by som,“ pochvaľoval si jazdu dôchodca Milan Lulčo. „Teraz sa mestom prepravujem diaľkovými autobusmi. Tie ale nechodia pravidelne, musím dosť dlho čakať. Je to komplikovanejšie,“ dodal. Neďaleko neho sa usadila mladá žena. Zo sídliska sa potrebovala dostať do centra. „Takéto intervaly by boli fajn. Keď sa totiž potrebujem súrne presunúť na iný koniec mesta, musím si zavolať taxík. No a keď sa to mesačne opakuje niekoľkokrát, nie je to lacné,“ povedala.

zväčšiť Foto: Pravda, Eva Štenclová Milan Lulčo, Banská Štiavnica, MHD, Banská Štiavnica Milan Lulčo by spoje v polhodinových intervaloch vítal na dennej báze.

Macharik tvrdí, že ak by sa midibus s pravidelnou linkou ujal, cena za jedného pasažiera by nemala presiahnuť 50 centov. „Závisí ale od toho, či by sa mesto rozhodlo takúto dopravu dotovať. Bez toho by to fungovať nemohlo, robí sa to tak všade na svete,“ vraví s tým, že ročne by to samosprávu mohlo vyjsť približne rovnako ako dotovanie zvolenskej SAD. Teraz to stojí mesto zhruba 40-tisíc eur ročne. Výhodou by vraj bolo, že by zamestnali minimálne dvoch Štiavničanov. No a nejaký príjem na prevádzku by si zabezpečili aj reklamou tamojších podnikateľov, ktorú by umiestnili na plánované dva midibusy.

Partia okolo Macharika verí, že aj s pomocou nejakých eurofondov, v rámci ekologizácie takejto dopravy, by na niekoľko rokov pokryli celú prevádzku. Vrátane miezd. Popri tom by chceli realizovať záchytné parkoviská, aby odťažili historické centrum.

Banskoštiavnická primátorka Nadežda Babiaková však tomuto nápadu veľmi naklonená nie je. „So zvolenskou SAD som sa už dohodla, že od januára nahradíme väčšie autobusy menšími,“ hovorí. „Samozrejme, nie všetky, lebo tie, ktoré vozia napríklad deti do škôl, smerujúce z obce Ilija cez mestskú časť Štefultov, musia mať väčšiu kapacitu,“ povedala. Čiže väčšie odstavia najmä z centra.

Babiaková je presvedčená, že náklady na vlastné autobusy, mzdy pre vodičov, pohonné hmoty, technické prehliadky a všetko okolo toho by ich vyšli drahšie ako aktuálne dohodnutá doprava. Neverí, že by išlo o ekonomicky efektívnejšie riešenie. Potvrdila, že teraz ich to ročne stojí 40-tisíc eur. Táto suma by však podľa nej popri tom všetkom nestačila ani na platy dvoch šoférov.

zväčšiť Foto: Pravda, Eva Štenclová mapka, MHD, Banská Štiavnica Mapka so zoznamom jedenástich zastávok.