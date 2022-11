Na vysokých školách sa vraj prepúšťať nebude

Odvoláva sa na Útvar hodnoty za peniaze, ktorý poukazuje na zvýšený odchod študentov do zahraničia a zároveň stagnujúci počet vyučujúcich. Z návrhu štátneho rozpočtu možno predpokladať, že v budúcom roku by malo na univerzitách pôsobiť o dvetisíc učiteľov menej. Slovenská rektorská komisia tvrdí, že je to „neprijateľné a nereálne“.

Z vyjadrenia ministra školstva Jána Horeckého vyplýva, že k prepúšťaniu pedagógov by nemalo dôjsť. „V číslach sme si ukázali, že financovanie vysokých škôl je už nad úrovňou roku 2020, čo bola originálna požiadavka akademikov. Pre rok 2023 boli navýšené rozpočty aj z dôvodu valorizácie miezd a platov na základe súčasného počtu zamestnancov, nie nejakého predpokladaného. Školy budú mať dostatok prostriedkov aj na osobné náklady,“ povedal v utorok (8. októbra) Horecký po stretnutí s rektormi troch košických univerzít – Univerzity P. J. Šafárika, Technickej univerzity, Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie a Prešovskej univerzity.

Rektori sa rozprávali s vedením rezortu školstva aj o úbytku študentov. „Odliv študentov by nemal byť smerodajný pre financovanie vysokých škôl. Dúfame, že sa nám aj do budúcnosti podarí vyrokovať s ostatnými ministerstvami, aby to tak nevnímali a znižovanie nebrali ako základný predpoklad. Verím tomu, že toto nie je cieľ a cesta k zvyšovaniu kvality vysokých škôl,“ povedal štátny tajomník Michal Fedák, ktorý sprevádzal ministra.

„V našej škole študuje veľké množstvo zahraničných študentov zo 40 krajín sveta. Preto ma teší skutočnosť, že sme sa dohodli na konkrétnych krokoch, ako riešiť tieto počty a optimalizovať celý proces výučby. Objavili sa prvé záblesky svitania na lepšie časy,“ vyhlásil rektor Technickej univerzity Stanislav Kmeť. Jeho slová potvrdil aj rektor Prešovskej univerzity Peter Kónya.

Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave nebude znižovať počty učiteľov. „V tomto akademickom roku máme cca 15 študentov na jedného učiteľa. Priemer krajín OECD je 14. Už dlhodobo racionalizujeme svoje procesy tak, aby spĺňali nielen slovenské, ale aj európske štandardy kvality,“ uviedol prorektor univerzity Andrej Brník. Aktuálne nebude znižovať počet učiteľov ani Žilinská univerzita.

O financiách rokujú

S plánovanými financiami však školy nie sú spokojné. Podľa hovorcu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Juraja Rybanského návrh rozpočtu nevytvára predpoklady nielen pre ich skvalitňovanie, ale ani pre ich prežitie vzhľadom na enormne rastúce náklady na energie, tovary i služby.

Andrej Brník z UCM uviedol, že boli nútení zastaviť akékoľvek rozvojové mimoprojektové aktivity, ktoré pomáhali skvalitňovať výučbové prostredie a podmienky pre rozšírenie výskumných aktivít. O potrebe úpravy metodiky delenia dotácií v nasledujúcich obdobiach hovorí Žilinská univerzita. „S pôvodným návrhom rozpočtu sme neboli spokojní. V súčasnosti prebiehajú rokovania. Veríme, že bude ústretovejší,“ doplnil prorektor univerzity Jozef Ristvej.

Energie majú zazmluvnené

Ministerstvo financií koncom septembra uvoľnilo takmer 17 miliónov eur pre verejné vysoké školy určených na kompenzáciu zvýšených cien energií. Niektoré z nich, napríklad Univerzita Komenského hlási, že do verejného obstarávania na dodanie elektrickej energie a plynu na rok 2023 sa im neprihlásil žiaden dodávateľ. Rektor univerzity Marek Števček žiadal ministra školstva listom o pomoc.

Minister Horecký tvrdí, že je pripravený pomáhať, ale zazmluvnenie energií nemôže riešiť. „Je to v kompetencii školy. Ako príklad správneho riešenia môžem uviesť rektorov prítomných na dnešnom stretnutí, ktorí sa na základe spoločného vyjednávania dohodli s dodávateľmi energií na čo najlepších podmienkach. Spoločný postup týchto štyroch rektorov im zabezpečil silnejšiu pozíciu. Odporúčam to všetkým, či už v Bratislave alebo na strednom Slovensku,“ povedal Horecký.

Dodávku elektrickej energie majú zmluvne zabezpečenú viaceré vysoké školy. Rektor Univerzity P. J. Šafárika Pavol Sovák potvrdil, že univerzity na východe nie sú v oblasti energií ohrozené a majú dostatočný čas na to, aby si vyrokovali čo najlepšie podmienky.

„Máme pokrytý tento rok. Od nového roka nastupujeme na nové ceny, v čom vidíme problém. V rámci tepla sme našťastie napojení na teplovod z jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice, kde avizovali zvýšenie cien tepla, ale len v jednotkách percent,“ priblížil prorektor Brník z Univerzity Cyrila a Metoda. Väčšinu energií má zabezpečenú do konca budúceho roka aj Žilinská univerzita.