Bitka pasažierov v lietadle do Košíc má dohru: Zo svedka sa stal obvinený

Sťažnosti na lety z Írska aj z Anglicka

Viacerí cestujúci letiaci linkami na trase z Košíc do anglického Stanstedu, Liverpoolu a Lutonu a do írskeho Dublinu alebo späť sa sťažujú na nekomfortné cestovanie. Problémy robia Slováci cestujúci za prácou do Anglicka.

„Nelietam pravidelne na týchto linkách, ale tak dvakrát do roka cestujem za bratom do Anglicka. Väčšinou letím linkou do Stanstedu. Počas posledného letu tam aj späť letela s nami skupina asi 20 spoluobčanov. Boli medzi nimi celé rodiny s malými deťmi. Tie boli počas letu veľmi hlučné. To by som aj chápala, ale chlapi v lietadle popíjali, kričali na seba a dobre, že sa pri vystupovaní nepošliapali navzájom, ako sa ponáhľali z lietadla,“ spomína na let Michaela.

Aj Jaro lieta do Košíc za svojou rodinou z Anglicka. „Je to väčšinou stresujúca cesta. Už na letisku všetci vedia, že sú to Slováci. V dutty free nakupujú hlavne alkohol, ktorý zvyknú popíjať aj v lietadle. Keďže sa lieta nízkonákladovkou a sedadlá sú náhodné rozdelené, pobehujú po celom lietadle a presádzajú sa. Rád si presadnem, aby sedeli spolu a mňa neotravovali. Zatiaľ sa nikto pri mojej ceste nepobil, ale niekedy si myslím, že to po prílete vonku už nedopadlo najlepšie.“

Katka si naplánovala trojdňový výlet z Košíc do Liverpoolu. Hovorí, že cesta tam aj späť bola hrozná. „Letuška pri vzlete kričala na pasažierov, nech si už sadnú, lebo nevzlietneme. Pokrikovali po sebe a aj kvôli tomu sme mali meškanie. Piloti ľudí cez komunikátor upozorňovali, že ak si nesadnú, tak budú musieť zrušiť let. V lietadle sedelo aj šesť anglických ortodoxných Židov a tí nechápali, čo sa deje. Do Košíc idú ľudia už so zarobenými peniazmi, a preto nakupujú veľa alkoholu. Ešte sme boli vo vzduchu a už si vyberali veci. Opäť letuška musela zasahovať a kričala, že zavolá políciu. Tí ľudia priam vybiehali z lietadla.“