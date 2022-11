Observatórium na Skalnatom Plese má novú strechu

V týchto dňoch tam ukončili opravy na budove, ktorá patrí Astronomickému ústavu SAV. Od júna 2022 stavbári rekonštruovali hlavnú strechu observatória, strechu pozorovateľne a strechu prístavby pre dieselagregát. Opravený bol aj plechový obklad na fasáde, bleskozvody či zábradlie okolo strechy. Na priebeh prác dohliadali odborníci z Krajského pamiatkového úradu v Prešove.

Spoluprácu s pamiatkarmi si pochvaľoval riaditeľ observatória Peter Gömöry. „Ich prístup bol veľmi konštruktívny,“ poznamenal.

Prvá fáza opráv sa začala vlani, keď došlo k výmene dreveného debnenia a plechovej krytiny na kupolách. Celková hodnota investície dosiahla sumu 501 442 eur a financovala sa zo štátnych peňazí pridelených Slovenskej akadémii vied.

Rozsiahla rekonštrukcia hlavnej strechy observatória odhalila na niektorých miestach dezolátny stav dreveného debnenia spôsobený vlhkosťou. Najvýraznejšie sa to prejavilo na severnej strane strechy, kde v predchádzajúcom období dochádzalo k zatekaniu.

„Debnenie pod krytinou bolo v tejto časti degradované do takej miery, že stavbári nemohli odstrániť ani jeden celistvý kus drevených prvkov. Väčšinu pôvodného dreva museli naložiť do vakov lopatami. Následne zistili, že značne zdegradovala aj vrstva tepelnoizolačných tvárnic, ktorú museli odstrániť,“ vysvetľuje pracovník observatória Vladimír Dubjel, ktorý počas celej doby opravy strechy pôsobil ako stavebný dozor.

Demontáž pôvodnej krytiny severnej časti strechy taktiež odhalila, že zničená drevená konštrukcia nebola pôvodná, k jej výmene v minulosti došlo minimálne raz. Opačná, južná, strana strechy bola na tom lepšie. Pôvodné 80-ročné krovy sa zachovali v relatívne dobrom stave.

V observatóriu sú umiestnené dva ďalekohľady. V malej kupole sa nachádza 61 cm automatický ďalekohľad typu Newton na fotometrické pozorovanie planétok a komét. Plnoautomatický 1,3 m ďalekohľad vo veľkej kupole je určený na pozorovanie objektov slnečnej sústavy, stelárnych objektov (napríklad premenných hviezd) či exoplanét. Okrem toho sa v budove nachádzajú viaceré ďalšie vedecké prístroje a meteorologická stanica patriaca Ústavu vied o Zemi SAV.

Oprava strechy observatória má kľúčový vplyv na získavanie nových kvalitných astrofyzikálnych pozorovaní na európskej úrovni. Bez jej realizácie by boli vedecké prístroje umiestnené v observatóriu v priamom ohrození a samotný výskum by bol do značnej miery obmedzený. Vedci plánujú obnoviť svoje pozorovania ihneď po skolaudovaní stavby. Predpokladajú, že tak nastane do konca tohto roka.