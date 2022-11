V obytnom dome v Trebišove sa v noci zrútila podlaha

V tom čase spalo v izbe sedem osôb. K žiadnym zraneniam nedošlo.

„Po prijatí oznámenia o tejto udalosti boli na miesto okamžite vyslané všetky záchranné zložky i predstavitelia mesta Trebišov, ktoré je vlastníkom tejto bytovej jednotky. Výška spôsobenej škody doposiaľ vyčíslená nebola,“ uviedla hovorkyňa KR PZ v Košiciach Lenka Ivanová.

Po páde podlahovej plochy už obyvatelia bytu noc nestrávili vo svojom obydlí. Od 6. hodiny ráno krízový štáb mesta vyhlásil mimoriadnu situáciu a v súvislosti so vzniknutou situáciou.

zväčšiť Foto: Polícia SR trebisov bytovka1 V trebišovskej bytovke sa zrútila panelová podlaha.

Na miesto boli okrem štátnej polície vyslané zložky aj mestskej polície. Prítomný bol aj prednosta MsÚ Trebišov Peter Sovák. Predmetná bytovka, v ktorej sa nachádza zasiahnutý nájomný byt, je v správe Bytového podniku mesta Trebišov, ktorý bol daný do užívania v roku 1995.

„Krízový štáb mesta aktuálne zabezpečuje pre ľudí s platným zmluvným nájomným vzťahom dočasné náhradné ubytovanie. To vytvoríme v priestoroch CO skladov. V krátkom čase vznikne pre ľudí zasiahnutých touto udalosťou stanové mestečko v priestoroch CO skladov. Postihnutým obyvateľom zabezpečíme aj najnutnejšie hygienické potreby,“ uviedla hovorkyňa mesta Trebišov Martina Mištaničová.

Mesto tiež zabezpečí statický posudok časti predmetného bytového domu, aby bolo jasné, či bude bytovka obývateľná alebo ju budú musieť zbúrať. Samospráva požiadala o spoluprácu aj Okresný úrad v Trebišove – odbor krízového riadenia pri budovaní stanového mestečka pre dočasne ubytovaných. Takisto spolupracuje s Technickými službami mesta Trebišov na prevoze materiálu určeného na výstavbu stanového mestečka v priestoroch skladov civilnej ochrany v Trebišove.

„Polícia miesto udalosti dôkladne zadokumentovala a po vykonaní neodkladných úkonov trebišovský poverený príslušník začal trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia,“ dodala policajná hovorkyňa.

V auguste tohto roku sa stala podobná udalosť v Michalovciach. V bytovke na Mlynskej ulici sa vtedy zrútilo schodisko.