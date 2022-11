Prvú farárku nezlomilo ani komunistické väzenie. Nikdy nepovedala: nenávidím, neodpustím

Darina Bancíková zasvätila život povolaniu. Zostala slobodná

Darinka prišla na svet na Silvestra 1922 v Kokave nad Rimavicou. Narodila sa ako nemanželská vnučka tamojšieho evanjelického farára Samuela Bancíka. Odmalička sa cítila ako čierna škvrna rodiny. Po smrti starého otca museli s matkou faru opustiť. Toto obdobie spomína aj vo svojej knihe s názvom Prebytočný človek. Opisuje v ňom pocity dieťaťa, ktoré žije v tom, že sa nemalo narodiť. Mala však silnú povahu, s ktorou to zvládala. „Pán Boh mi dal do vena dva vzácne dary – veselého ducha, ktorý mi pomáhal prehrýzať sa všetkými trpkosťami života, a nadanie umožňujúce mi nielen ľahko sa učiť, ale ešte aj iných učiť,“ písala vo svojich pamätiach.

Z fary odišla s mamou bývať do Martina k svojej krstnej Izabele Riečanovej. Tá však dva mesiace pred jej maturitou zomrela. Mladé dievča tým utŕžilo veľkú ranu. V tomto smutnom období ju manžel nebohej Izabely, čiže strýko, upozornil na oznam, že aj ženy môžu študovať na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. V zimnom semestri 1941 sa tam zapísala ako jediná žena. Najskôr ju na fakulte podozrievali, že sa tam prišla len vydať. To ju však ani len nenapadlo. Celý život zasvätila svojmu povolaniu a do smrti zostala slobodná.

Po získaní titulu z teológie hneď do kňazskej služby nenastúpila. Jej prvé kroky viedli na banskobystrické gymnázium, kde učila náboženstvo. Sen sa jej splnil v júli 1951. Ordinovali ju v Tisovci so siedmimi mužmi. Ďalší ôsmi odmietli byť vysvätení spolu so ženou, preto mali tento obrad v Bratislave. Bancíková od začiatku vedela, že musí rátať s ťažkosťami.

„Priala by som si, aby nie zvedavosť vidieť ženu, ale mnou zvestované slovo Božie lákalo a priťahovalo ľudí,“ reagovala vtedy. Najskôr pôsobila ako kaplánka v Liptovskom Mikuláši, Starej Turej a Lučenci. V roku 1958 ju poslali do cirkevného zboru v Dolných Salibách, kam muži odmietali ísť. Bolo to tam totiž náročné – išlo o dvojjazyčné slovensko-maďarské prostredie s 2 200 veriacimi a piatimi filiálkami. Očakávali, že to nezvládne. Keď sa tak s odstupom času nestalo, preradili ju odtiaľ do Drienova.

Práve na tamojšej fare došlo vo februári 1962 ku dňu, na ktorý nikdy nezabudla. Vtedajšia štátna vrchnosť ju pre jej vieru prenasledovala. Do nemilosti sa dostala aj pre korešpondenciu so švédskou aktivistkou bojujúcou za práva žien v cirkvi Martou Tamm Götlindovou. Totalitný režim Bancíkovej vyčítal, že bola v kontakte s cudzou mocou, čo pri jej zatknutí zohrávalo svoju rolu. Obvinili ju, na základe umelo vykonštruovaného procesu, z rozvracania republiky. „Naparili“ jej štrnásť mesiacov za mrežami a päťročný zákaz duchovnej činnosti. Na otázku, ako sa z väzenia vrátila, zvykla odpovedať: „Duchom nezlomená, duševne dorazená, fyzicky a nervovo vyžmýkaná.“

V roku 1968 opäť začala slúžiť – stala sa farárkou v obci Veľký Lom. Zostala tam až do januára 1996. Dôchodok trávila v Lučenci, neskôr išla do evanjelického domova dôchodcov v Horných Salibách. Tam krátko nato, v júli 1999, zomrela. Pochovaná je v Kokave nad Rimavicou, v hrobe so svojím starým otcom Samuelom.