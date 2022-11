Na Slovensku sme unikátom, hovoria Tvrdošínčania

Idú na istotu. To si myslia o opakujúcom sa volebnom úspechu deväťnásobného primátora Ivana Šaška viacerí Tvrdošínčania. V uliciach sme stretávali mnohých jeho „skalných“, ktorí si iného človeka na tomto poste predstaviť nevedia.

Tvrdošín – hlavný ťah pri vstupe do mesta. Poobede tam vznikajú kolóny.

Tvrdošín je jedným z centier hornej Oravy, pričom má necelých 9-tisíc obyvateľov. Tí žijú v štyroch mestských častiach. Sú to: Tvrdošín, Medvedzie, Krásna Hôrka a Oravice. Tie sú preslávené akvaparkom s termálnou vodou, ktorý začiatkom deväťdesiatych rokov vybudovalo práve mesto. Zamestnanie tam našli viacerí jeho občania.

Veľa tamojších ľudí pracuje tiež v areáli bývalej fabriky Tesla Orava v susednej obci Nižná, kde teraz pôsobí množstvo firiem. Vzdialená je len štyri kilometre. Keď sa autami v poobedňajších hodinách vracajú z roboty domov, vstup do mesta je „zapchatý“. Denne tam vznikajú dlhé kolóny, ktoré sú veľkou skúškou trpezlivosti. Podobná situácia je aj na druhom konci mesta, keď doň prichádzajú ľudia pracujúci v Trstenej či v Námestove.

Väčšina Tvrdošínčanov, na ktorých sme v uliciach natrafili, netajila svoje sympatie k dlhoročnému primátorovi. „Ja som ho tiež volila, neváhala som,“ hovorí Darina Derizová. „O mesto sa stará, vidieť po ňom výsledky. Keď som niečo potrebovala na úrade vyriešiť, išlo to bez problémov,“ tvrdí. Šaškov protikandidát vraj väčšine ľudí nič nehovoril. „Nepoznáme ho, bol veľkým otáznikom,“ povedala na adresu 32-ročného Lukáša Lepáčeka, ktorý išiel do volieb ako nezávislý.

Súčasnému „richtárovi“ dal hlas aj Pavel Stredanský. „Skôr som ale vyberal menšie zlo. Tento zázrak si v kresle primátora predstaviť neviem,“ pozrel na neďaleký bilbord s fotografiou spomínaného protikandidáta. „Chcelo by to ale mladú krv. Možno nabudúce,“ doplnil s úsmevom.

Podobne zmýšľa aj Tvrdošínčanka Monika, ktorá sa po rokoch v zahraničí vrátila do rodného mesta. „Nie som z tých, čo kritizujú z gauča. Škoda ale, že za celé roky sa nenašiel niekto iný, kto by dostal šancu ukázať sa,“ mieni. Pokračovala, že v porovnaní s inými mestami sa jej toto zdá zaspaté. Nekonkretizovala však v čom. „Chybou je, že toho druhého kandidáta mnohí videli prvýkrát až na reklamných plagátoch. Ľudia teda išli akoby na istotu. Takto sme na Slovensku unikátom. Dúfam, že budúce voľby sa to už zmení,“ dodala.

Daniela Maďarová potvrdila, že s nástupom Šaška sa mesto začalo meniť k lepšiemu. „Pamätám si, ako to postupne napredovalo. Najviac mu je asi vďačné sídlisko Medvedzie, kde začiatkom osemdesiatych rokov našlo domov veľa mladých rodín. Na nás ale, v Krásnej Hôrke, trošku zabúda,“ neodpustila si miernu kritiku. Vzápätí priznala, že napriek tomu ho tiež volila. „Toho druhého nepoznám, takže inú možnosť som nemala,“ zdôvodnila.