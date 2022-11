Nemocnica v Prešove bude poskytovať iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove bude od štvrtka do nedele bez ohľadu na to, či lekári stiahnu alebo nestiahnu výpovede, poskytovať iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Bude tiež poskytovať vopred naplánovanú onkologickú a biologickú liečbu. Potvrdil to riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník.