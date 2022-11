V košickej zoo majú novú voliéru pre supov. Odolá aj silnému vetru

Chov supov bielohlavých nie je v Košiciach úplnou novinkou. Tohto dravca tu návštevníci obdivovali už v deväťdesiatych rokoch. Žil však v starej voliére sám až do roku 1999, keď ho vrátili do Bojníc. Zoo obnovila chov týchto pozoruhodných vtákov pred tromi rokmi. Z holandského Dierenparku Amersfoort doviezli do Košíc pár. O dva roky neskôr rozšírila chov supov staršia samica a neskôr aj mladý samec. Všetky supy sú v reprodukčnom veku, a tak košická zoo očakáva ich úspešný chov v podobe prírastkov.

Podľa slov hlavného zoológa Patrika Pastoreka reprodukcia supov nepatrí medzi samozrejmé veci. „Kým sa supy zblížia a vytvoria pár, trvá to celkom dlho. Dospievajú pomerne neskoro, a to v období 7 – 10 rokov. Čiže sympatie a nielen tie, sú pre ich vzájomné fungovanie celkom podstatné. Hniezdenie často nebýva úspešné najmä preto, že samica znáša len jedno vajce. V Európe chová supy 113 inštitúcií a množiť ich dokáže asi len desatina,“ dodal.

Moderná voliéra je z nerezového pletiva. Dlhá je osemnásť a široká dvanásť metrov. V najvyššom bode dosahuje takmer 15 metrov. Vodorovnú nosnú konštrukciu tvorí štvorica obvodových lán z nerezovej ocele, a preto dokáže odolať aj silnému vetru. Zoologická záhrada ju postavila v susedstve podobnej voliéry z roku 2016, ktorá je však o dve tretiny menšia.

Táto expozícia, ktorá významne obohatí areál v okolí vstupu do DinoParku, postavila zoo najmä vďaka zriaďovateľovi – mestu Košice. „V tomto roku nám v rozpočte poskytol výrazne viac finančných prostriedkov na kapitálové výdavky. Na jej výstavbu sme mali už niekoľko rokov pripravený projekt. Uchádzali sme sa s ním viackrát aj o príspevok cez výzvu ministerstva životného prostredia, žiaľ, neúspešne,“ povedal riaditeľ zoo Erich Kočner.

Voliéru slávnostne otvorili deti zo základných škôl, ktoré sa živo zaujímali o život supov. Ošetrovatelia im odpovedali na ich všetky otázky. Zároveň obdivovali týchto dravcov aj pri kŕmení.

„Zoologická záhrada Košice sa teší mimoriadnemu záujmu ľudí a aj vďaka tomu môže tento rok v decembri prekonať významný míľnik – štvrť milióna návštevníkov. Ako výsostne mestskú zoologickú záhradu by nás však určite potešila aj väčšia účasť štátu na spoločných projektoch aby sme sa mohli tešiť z jej rozvoja aj v nasledujúcich rokoch," povedal primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý).

Supy bielohlavé majú prirodzený domov v južnej Európe, strednej Ázii, Arábii aj Afrike a patria k ohrozeným druhom. Boli však pozorované aj na území Slovenska, kde sa ocitli skôr výnimočne. Supy totiž pri plachtení využívajú vzdušné prúdy. Najmä v severnej Afrike a v Turecku ich populácia klesá z dôvodu odstrelov, otráv a pretrvávajúcich zmien charakteru krajiny. Najväčšiu hrozbu pre ne v posledných rokoch je liek, ktorým liečia veterinári dobytok. Supy sa živia uhynutými zvieratami, čiže v prírode plnia funkciu zdravotnej polície.