Štiavničania a dochádzajúci študenti sú znechutení: vlaky tu nepotrebujú len turisti

Železničná stanica v Banskej Štiavnici pôsobí na prvý pohľad trochu ospalo. V ranných a popoludňajších hodinách to tam však „žije“. Sú za tým najmä študenti dochádzajúci do tamojších stredných škôl, ale aj domáci, ktorí pracujú mimo svojho mesta. Mnohým vyhovuje práve cestovanie vlakom, no túto možnosť im už onedlho stopnú. Do platnosti sa totiž dostane nový grafikon, ktorým sa podľa nich berie ohľad len na turistov. Vozne budú premávať iba počas víkendov, sviatkov a prázdnin.

Skomplikuje im to život

Vladimír Gazda, ktorý má na stanici reštauráciu, nad novinkou len krúti hlavou. „So zrušením spojov určite nesúhlasím. Ráno tu bývam už o piatej, takže vidím, aká je vyťaženosť. Krátko pred šiestou odtiaľto odchádza vlak, ľudia ním chodia do práce. No a popoludní idú domov študenti. Niekedy sú vozne také plné, že všetkých ani nezoberú,“ priblížil. Potom vraj musia ísť na autobus alebo čakať na ďalší vlak, ktorý prichádza o dve hodiny. „Keď to zrušia, neviem, ako tie deti budú dochádzať. Nemôžeme sa pozerať na to, že to využívajú len turisti. My tu žijeme, máme tu školy a na to musíme myslieť,“ povedal.

Súhlasí s ním aj Alžbeta Trubanová, ktorá u neho pracuje ako čašníčka. „Celé je to dosť smutné. Niekedy tu v týždni naozaj čaká na vlak toľko ľudí, že ich všetkých ani nezoberie,“ potvrdila. „Využívané je to tu dosť, takže to bude škoda,“ podotkla. Zároveň upozornila, že počas pracovných dní často prichádzajú aj turisti. „Stáva sa, že ráno sa prídu poprechádzať po Štiavnici a neskôr vlakom aj odídu,“ hovorí. „Takže nie je pravda, že návštevníci sa tu objavujú len cez voľné dni,“ uzavrela.

VIDEO: Študenti a miestni obyvatelia so zrušením spojov nesúhlasia.

Krátko pred príchodom poobedňajšieho vlaku sme na stanici natrafili na Šimona, ktorý je v maturitnom ročníku štiavnického gymnázia. Do banského mesta cestuje každý pondelok z Levíc. Keďže je v internáte, domov sa vlakom vracia vždy v piatok. „Rozhodnutie o obmedzení premávky spojov ma nepotešilo. Dosť mi to skomplikuje život tým, že potom sa neviem až tak efektívne dostať do Levíc. V podstate ani nebývam priamo tam, ale ešte o kus ďalej, takže je to dosť náročné,“ povedal.

Je to v rukách rezortov

Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč reagoval, že zmeny od nového grafikonu, ktorý začne platiť 11. decembra, sú smerované k zvýšeniu efektivity železničnej dopravy na jednotlivých úsekoch a najmä k dlhodobej udržateľnosti procesu zabezpečenia a financovania. Ozrejmil, že ako národný dopravca to realizujú na objednávku ministerstva dopravy.

„Snahou ZSSK je plne akceptovať a zabezpečiť prepravné požiadavky všetkých našich zákazníkov. Nie je však možné, aby do každého slovenského mesta bolo najvýhodnejšie spojenie práve to vlakové,“ uviedol Kováč. Treba si podľa neho uvedomiť, že vlaky sú masívne podporované štátom, pričom nie sú komerčne sebestačné. Vysvetlil, že nový grafikon vychádza z plánu dopravnej obsluhy, na ktorom pracovali rezorty dopravy a financií.

„Trať Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava – Zvolen má počas väčšiny pracovných dní malú vyťaženosť. Jej potenciál je vnímaný skôr z hľadiska turizmu, čomu zodpovedá aj nastavenie ponuky v novom cestovnom poriadku,“ vysvetlil hovorca. Potvrdil, že vlaky budú na tomto úseku premávať vo dvojhodinovom takte len cez víkendy a sviatky. Počas zimných a letných prázdnin denne. „Vtedy je totiž cestujúcich, najmä turistov, podstatne viac,“ poznamenal.

Primátorka: Platiť by mal štát

Banskoštiavnická primátorka Nadežda Babiaková hovorí, že samospráva adresovala rezortom dopravy a financií, ako aj železničným spoločnostiam list, v ktorom žiadala o prehodnotenie tejto situácie. „S tým, že sme mali poradu s riaditeľmi škôl, na ktorej sme zosumarizovali, koho sa táto záležitosť týka. Teda najmä študentov a cestujúcich, čo chodia zadarmo, ktorých nepočítajú,“ pripomenula. Útvar hodnoty za peniaze podľa nej skonštatoval, že je to neekonomické.

„Ja si však myslím, že ak je umožnené cestovanie zadarmo, štát prevzal za seba povinnosť zaplatiť za tých ľudí, nie? Veď to je logické,“ podotkla. Navrhla vraj variant, či by tam nemohli chodiť vlaky aspoň v pondelok a piatok. „Oficiálnu písomnú odpoveď však ešte nemám. Na ministerstve dopravy mi povedali, že spoje by bez všetkého ponechali, ak na to vyčlení peniaze rezort financií,“ doplnila primátorka.

Kováč potvrdil, že zachovanie dopravnej obsluhy aj počas pracovných dní mimo sezóny sa aktuálne prehodnocuje na úrovni ministerstiev dopravy a financií. Zatiaľ však nemajú informáciu o možnej zmene. „Z našej strany pokladáme cestovný poriadok platný od 11. decembra za uzavretý. Ďalšie zmeny sú možné v rámci pravidelných zmien grafikonu, prípadne v rámci mimoriadnej zmeny z rôznych dôvodov,“ uzavrel hovorca.