Po hádke s partnerkou muž havaroval. Okrem neho zomreli ďalší traja ľudia

Bývalý dopravný policajt zahynul, spolu s manželkou a svokrou, pri desivej autonehode neďaleko Tornale. Mimoriadne tragickú haváriu mal spôsobiť vodič, ktorý prešiel do protismeru a „napálil“ to rovno do nich. Zraneniam na mieste podľahol aj on.

Šofér smrtiaceho auta robil problémy už pred osudnou zrážkou. Niektorí hovoria, že v čase udalosti bol pod vplyvom alkoholu. V obci Otročok (okres Revúca) sa v nedeľu, podľa miestnych, pohádal so svojou partnerkou, ktorá odtiaľ pochádza. V zlosti vraj poškodil auto jej syna, do ktorého mal nacúvať. Keďže zúrivca, ktorý býval vo Včelinci, teda v mestskej časti Rimavskej Soboty, sa im nepodarilo zastaviť, zúfalá žena volala políciu. Žiaľ, muži zákona to už tiež nestihli – agresor z miesta ušiel a krátko nato došlo k fatálnej nehode.

Na rovnej ceste medzi Tornaľou a Otročkom, krátko pred pol šiestou podvečer, nabúral so svojím Renaultom do Kie, v ktorej sa nachádzali traja ľudia. Obidve vozidlá skončili v poli. Všetci štyria účastníci nehody boli na mieste mŕtvi. Pri pohľade na zdemolované vozidlá je jasné, že nemali šancu prežiť.

„Zábery, z ktorých tuhne krv v žilách,“ komentovala polícia fotografie z miesta nehody. „Podľa doposiaľ zistených informácií mal 45-ročný vodič prejsť do protismeru, kde sa čelne zrazil s oproti idúcim autom, ktorého posádku tvorili tri osoby,“ potvrdila banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová. Objasnila, že momentálne čakajú na výsledky pitvy, ktorá má zistiť prípadné požitie alkoholu u nebohých vodičov. „Nehoda je naďalej v štádiu vyšetrovania, začalo sa trestné stíhanie pre usmrtenie,“ doplnila hovorkyňa.

zväčšiť Foto: Polícia smrteľná havária, Revúca, Tornaľa Pohľad na zdemolované autá.

Zdroj blízky polícii nám povedal, že pri tomto nešťastí zahynul aj ich bývalý kolega. Mal 52 rokov. Kiu šoférovala jeho 53-ročná manželka, pričom v aute s nimi bola aj jej 79-ročná matka. Pochádzali z Revúcej.

„Sme malé mesto, skoro všetci sa tu poznáme. Či už bližšie alebo vzdialenejšie, no vieme o sebe. Táto smutná udalosť otriasla nami všetkými,“ podotkol primátor Revúcej Július Buchta. „Pochádzali z dobrej rodiny, slušní ľudia. Pavol bol policajt, Iveta robila opatrovateľku v Rakúsku. No a jej mama, samozrejme, si užívala dôchodok,“ povedal Buchta na adresu nebohých. Po manželoch zostali dve dospelé dcéry Nikoleta a Iveta.

„Je to veľká tragédia, ktorá podčiarkuje, že ľudia by k sebe nemali byť zlí. Riešia medzi sebou hlúposti a potom sa stane niečo takéto. Až vtedy si mnohí uvedomia, o čom to všetko vlastne je. Takto sa, za jeden večer, vymazala jedna rodina,“ dodal primátor.