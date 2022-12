Senzory v podlahe, interaktívne displeje a vláčiky na chodbách. To je školstvo budúcnosti

Unikátny projekt posunie vyučovanie v oblasti dopravy, energetiky a logistiky na svetovú úroveň. Chýbať nebude inteligentné vykurovanie či osvetlenie, ktoré pomôžu škole ušetriť náklady na energie. Senzory inštalované v podlahe totiž umožnia stopnúť či spustiť kúrenie podľa toho, či sa v miestnosti niekto nachádza. Žiaci sa budú identifikovať prostredníctvom čipov a pripravené sú tiež zábavné detaily – displeje pred triedami im okrem voľných miest v laviciach ukážu aj zostávajúci čas do konca hodiny.

„Naše chodby budú plné interaktívnych monitorov, v podlahe chodby pribudnú najrôznejšie senzory, kontrolné meracie body v doprave a iné inteligentné prvky, vďaka ktorým budú študenti priamo na mieste vidieť výsledky svojich aktivít a môcť simulovať reálne situácie,“ povedala riaditeľka školy Romana Trnková. Vysvetlila, že verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie stavebnej časti už bolo ukončené. Premenou má prejsť 50 percent priestorov. Riaditeľka predpokladá, že špičkové technológie tam stihnú inštalovať do troch rokov.

Projekt je podporovaný banskobystrickou župou, ktorá je zriaďovateľom tejto školy. Predseda kraja Ondrej Lunter objasnil, že prostriedky na to, konkrétne päť miliónov eur, chcú získať z Fondu spravodlivej transformácie. „Preinvestované musia byť do roku 2026,“ podotkol s tým, že majú veľkú mieru istoty na ich získanie. „Práve kvôli tomu, že ide o špecifický fond namierený na transformáciu ekonomiky,“ hovorí. Podčiarkol, že cieľom je vybudovať moderné, špičkovo technologicky vybavené vzdelávacie centrum so širokou ponukou odborných aktivít. Súčasťou projektu je aj zavedenie nového študijného odboru Inteligentné systémy v doprave a priemysle.

„Školstvo je jednou z našich priorít. Prvoradým cieľom sú lepšie vybavenie či programy, príjemnejšie prostredie na štúdium a viac absolventov s uplatnením na trhu práce,“ poznamenal Lunter.

„Inováciami obsahu a foriem vzdelávania v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov, ako aj logistiky, chceme reflektovať na potreby trhu práce a zvýšiť možnosti uplatnenia absolventov v praxi. Novým vzdelávacím polygónom tiež vytvoríme priestor na popularizáciu vedy a aktivity kariérneho poradenstva,“ uviedla Trnková. Zároveň upozornila, že už teraz má ich škola niektoré časti vynovené.

Župan Lunter pokračoval, že nielen z tejto školy chcú mať živý a funkčný organizmus, ktorý prispeje k rozvoju regionálnej ekonomiky. „A to tak, že získa žiakov základných škôl, ktorí tu budú radi študovať, pričom získajú to najkvalitnejšie vzdelanie. Nebudú sa venovať len teórii či učeniu na zastaraných systémoch, ale na špičkových technológiách,“ povedal župan.

Doplnil, že zvolenský projekt je pokračovaním ich snaženia. Na modernizáciu ôsmich stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja už získali 32,6 milióna eur v rámci iniciatívy Catching-Up Regions. Tieto peniaze rozdelili svojim školám v Rimavskej Sobote, Banskej Štiavnici, Detve, Lučenci, Banskej Bystrici a v Tornali.