Na Luníku IX bol historicky prvý mobilný odber krvi. Niektorí Rómovia mali obavy

Ako prvá darovala krv Darina Tomková ktorá učí na ZŠ L. Podjavorinskej na Luníku IX. „Je to dobrý nápad. Aj takýmto ľuďom treba dať príležitosť. Viem že na sídlisku žijú aj zodpovední Rómovia. Pozývala som aj kolegov v škole, ale viacerí sa báli. Uvidím, či sa niekto pridá,“ povedala už viacnásobná darkyňa.

Ľudia pomaly prichádzali do budovy mestského úradu, kde bol zriadená mobilná odberová miestnosť, od ôsmej ráno až do 11. hodiny. Zdravotníci na čele s Jitkou Mačalovou, vedúcou lekárkou Národnej transfúznej služby v Košiciach, rozložili dve kreslá a pripravili provizórne pracoviská. Záujemcovia o darovanie krvi najprv vypisovali dotazník, potom absolvovali odber krvi z prsta a meranie tlaku. Až potom si mohli sadnúť do odberového kresla.

„Musím povedať, že ma veľmi prekvapilo, keď sme dostali požiadavku z tunajšieho komunitného centra, že chcú zorganizovať odber krvi na sídlisku. Dohodli sme si termín a tešíme sa, pretože každá kvapka krvi je drahá. Okrem jednej darkyne, ktorá pred pár dňami prestala brať antibiotiká, sme mohli krv odobrať každému záujemcovi,“ hovorí Mačalová, ktorá síce na sídlisko prichádzala so svojimi kolegyňami s miernymi obavami, ale nakoniec bola veľmi milo prekvapená aj z organizácie či prostredia, v ktorom pracovali.

Organizátorkou tejto akcie bola asistentka podpory zdravia na Luníku IX Mária Horváthová. „Som rada, že sme aj za pomoci našej koordinátorky Renáty Pankiewicz zorganizovali darovanie krvi. Chceli sme tým niečo urobiť pre Luník IX. Hlavne aby si ľudia uvedomili, ako môže odobraná krv pomôcť. Mojej vnučke som ja sama darovala krv, keď mala tri mesiace. Dnes má 2,5 roka a je v poriadku,“ uviedla Horváthová.

Pred dverami odbernej miestnosti postávali chlapi aj ženy. Čakali, kedy na nich príde rad. „Aj sa bojím, musím povedať, ale hádam mi nebude zle, lebo potom utečiem,“ hovorí mladý muž. Po odbere si však už s úsmevom berie jablko, keks a stravný lístok. Takýto balíček dostávali všetci darcovia. Na otázku, či by ešte prišiel darovať krv, povedal, že určite. „Veď to nič nebolo, cítil som len pichnutie a chvíľu posedel v kresle. Už sa určite nebojím.“

Z celkového počtu 23 darcov bola väčšina prvodarcov. Medzi nimi bol aj starosta mestskej časti Luník IX. Marcel Šaňa (SRK). „My sme síce neboli organizátorom, ale teším sa tejto akcii. Verím tomu, že z toho urobíme tradíciu,“ hovorí. „Som prvodarca, ale viackrát som chcel krv darovať. Pre pracovnú vyťaženosť mi to nevyšlo. Keďže z transfúzky prišli lekári a zdravotníci až na mestský úrad, využil som to a určite sa už odberov budem zúčastňovať pravidelnejšie,“ poznamenal starosta. Keďže išiel na odber medzi prvými, nevedel ešte odhadnúť, koľko ľudí príde. „Uvidíme, aj my sme robili osvetu. Ale ak niečo robíme prvý raz, príde menej ľudí. Na druhý a ďalší raz je to vždy lepšie. Naši obyvatelia si musia najprv vypočuť tých, čo tu boli, aby im povedali, ako to prebiehalo. Keď dostanú dobrú odozvu, pripoja sa,“ dodal Šaňa, ktorého pri odbere prišiel podporiť aj primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý), ktorý tiež daroval 450 ml svojej krvi ako každý iný darca.