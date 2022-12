Chrípka v Bratislave vyháňa deti zo škôl, v Dúbravke zatvorili všetky škôlky

Ako informuje mestská časť na sociálnej sieti, k opatreniu pristúpili na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave. „Chorobnosť v dúbravských MŠ je už dlhší čas vyššia ako 20 percent, aktuálne nad 50 percent," konštatuje samospráva. Škôlky uzatvoria od piatka do utorka 13. decembra.

V Novom Meste zase zatvárajú štyri základné školy (ZŠ). Prvou bola začiatkom tohto týždňa ZŠ Riazanská, kde dosiahla chorobnosť na chrípkové ochorenia 38 percent. Vyučovanie prerušili od štvrtka aj na ZŠ Cádrova, ZŠ Za kasárňou a ZŠ Jeséniova. Základná škola Cádrova, kde zaznamenali 41-percentnú chorobnosť, má prerušené vyučovanie od 8. do 12. decembra. Návrat žiakov do škôl by mal byť 13. decembra.

Základná škola Za kasárňou prerušuje vyučovanie od 8. do 9. decembra. Žiaci prejdú na dištančnú formu výučby. Ich návrat do školy by mal byť 12. decembra. Rovnaké opatrenie platí aj pre Základnú školu Jeséniova. „Na všetkých troch školách bude prerušená aj prevádzka školskej jedálne, školského klubu detí a krúžkov," upozorňuje samospráva.

Starosta Nového Mesta Matúš Čupka apeloval na rodičov, aby choré deti do školy či škôlky neposielali.