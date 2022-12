Legendárnej škole po viac ako polstoročí hrozí zánik

Zo situácie je poriadne znechutený mestský poslanec Ivan Petráš, ktorý je zároveň absolventom kremnickej umeleckej školy. Pripomenul, že kedysi bola jej zriaďovateľom banskobystrická župa, no v roku 2011 sa ju rozhodla, pre klesajúci počet žiakov, posunúť do rúk súkromníka. Konkrétne spoločnosti Swedish Education Group – SE group, ktorú vlastní Švéd Kemal Benali.

„Maturoval som ako umelecký kováč v roku 1980. Škola mi je blízka do posledných chvíľ, lebo som Kremničan,“ hovorí Petráš. Pokračoval, že stredné školstvo v meste pomaly zaniká, čo ho mrzí. V budove, kde sídli Súkromná škola umeleckého priemyslu (SŠUP), je totiž aj gymnázium, ktoré má rovnakého zriaďovateľa. Tam však funguje len posledný ročník maturantov – viac študentov už nemá. Objekty, v ktorých sa vyučuje, patria Banskobystrickému samosprávnemu kra­ju.

„Pred niekoľkými rokmi som župu upozorňoval na chátranie budov, ktoré zriaďovateľovi prenajímajú. Ten sa o ne jednoducho nestaral,“ tvrdí Petráš. Dlhodobo sa vraj do ich údržby neinvestovalo a rodičia, z obáv pred úpadkom, tam svoje deti nechceli dávať. Za klesajúcim počtom študentov je podľa neho aj fakt, že na Slovensku vzniklo veľké množstvo umeleckých škôl. To sú podľa neho dôvody, prečo kolabuje tá kremnická. Keďže sám podniká v segmente dizajnu s kovom, jeho záujem o ŠUP-ku, ako ju zvyknú označovať, je tiež profesijný.

„Chcel som zamestnávať ľudí, ktorí vychádzajú práve odtiaľ. V ostatnom čase napríklad neviem zohnať výtvarne vzdelaných remeselníkov – reštaurátorov, odlievačov, kováčov, zlatníkov či rytcov,“ vymenoval. Podčiarkol, že škola mala tradíciu a výborných učiteľov, pričom celé to bolo postavené na mincovni, ktorá je v meste už takmer sedemsto rokov. „Mnohí výtvarníci končili práve tam,“ poznamenal. Vzápätí spomenul niektoré zvučné mená, ktoré z tamojšej ŠUP vyšli. Medzi nimi napríklad automobilový dizajnér Škody, Bugatti či Volkswagenov Jozef Kabaň alebo Ivan Čobej, ktorý má známu nábytkársku firmu.

Nádej, že škola by mohla ožiť, mal Petráš pred dvomi rokmi, keď sa zriaďovateľstva chceli ujať dve šikovné umelkyne. „Jednou z nich bola Nina Cohen, dcéra herečky Zity Furkovej. Celé sa to ale zabrzdilo na súčasnom prevádzkovateľovi, ktorý sa toho nechcel vzdať,“ doplnil Petráš.

Po prázdninách sa vrátia

Keďže na prevádzku zriaďovateľ nemá peniaze, momentálne je škola odpojená od plynu. Nekúri sa tam, študenti sa preto už dva týždne učia dištančne. Do 1. decembra tam bol riaditeľom Juraj Cinkanič, no momentálne vystupuje v pozícii bežného učiteľa. Funkcie sa vzdal, lebo už toho bolo na neho trochu veľa. Ozrejmil, že v dištančnom vzdelávaní budú pokračovať do Vianoc. „Zriaďovateľ sľúbil, že po prázdninách, 9. januára, by sme mali nastúpiť a do konca školského roka fungovať normálne. Potrebujeme odmaturovať štvrtákov,“ podotkol.

Cinkanič objasnil, že v septembri nastúpilo na ŠUP štyridsať žiakov a do gymnázia, kde je už len štvrtý ročník, desať. „Z umeleckej sa už deti začali odhlasovať a prechádzať na iné školy. V tejto chvíli ale neviem povedať ich počet,“ poznamenal. Veľkú šancu na zachovanie školy nevidí. „Musel by prísť niekto, kto prevezme zodpovednosť za situáciu, aká tu je. No a najmä mať plán, čo s tým urobiť,“ dodal.

Či o tejto krízovej situácii vedia, sme sa pýtali rezortu školstva. Ten stručne reagoval s tým, že zatiaľ neevidujú žiadosť o vyradenie kremnického gymnázia zo siete škôl. Rovnako je to so ŠUP. „Návrh na to môže podať, v súlade so zákonom, iba zriaďovateľ, regionálny úrad školskej správy alebo hlavný školský inšpektor, ak zistí závažné nedostatky v kontrolovanom subjekte,“ uviedol odbor komunikácie.

Neúnosné poplatky

Benali Pravde potvrdil odstavenie od dodávok plynu. Zdôvodnil to tým, že na tieto výdavky nedostáva žiadne dotácie, na ktoré má nárok a o ktoré žiadal. „Mohol by som zvýšiť poplatky žiakom, čím by ale došlo k zaťaženiu ich rodičov natoľko, že by to bolo neúnosné,“ povedal. Má vážne podozrenie, že majiteľ objektov, v ktorých je škola a jej zariadenia, má s budovami iný zámer, ako je prevádzkovanie škôl. „Aj preto som tlačený do podpisu dodatku, na základe ktorého by bolo omnoho ľahšie donútiť ma, aby som školu zavrel. Bol by som to ja, kto ju zatvorí, nie regionálna politická reprezentácia. Žiaľ, toto nie je v rovinách konšpirácií, toto sa deje,“ podotkol.

Župa to ale popiera. „Na výchovno-vzdelávací proces na tejto súkromnej škole nemáme žiadny vplyv,“ podčiarkla hovorkyňa Lenka Štepáneková. Zároveň potvrdila, že kraj v tomto vzťahu vystupuje ako vlastník budov. „Do dnešného dňa neboli podniknuté žiadne kroky, ktoré by smerovali k ukončeniu predmetu nájmu. Práve naopak, dlhodobo sa snažíme o stransparentnenie nájomného vzťahu a komunikáciu s nájomcom, aby tam vyučovací proces mohol pokračovať a žiaci mohli riadne doštudovať,“ uzavrela.