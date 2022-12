Školu nemám v pláne zavrieť, tvrdí švédsky zriaďovateľ

Čomu pripisujete úpadok školy? Sú za tým dlhodobé neinvestovanie do nej a úbytok žiakov?

Nie je to pravda. Do majetku BBSK, ktorý má na účely prevádzky škôl, som opakovane investoval. Napriek tomu, že je to viditeľné, existujú znalecké posudky o ich hodnote, samosprávny kraj dokáže vyvinúť až neuveriteľnú snahu nájsť dôvody, pre ktoré tieto investície nie je ochotný uznať. K úbytku študentov dochádzalo ešte predtým, ako sa škola stala súkromnou, no mám podozrenie, že zo strany župy sú vyvíjané snahy, aby to tak bolo aj ďalej. Napríklad celý rok blokovala vyplatenie dotácií, na ktoré má zriaďovateľ nárok. Škola tak nemala dosť prostriedkov na nákup materiálu či moderného vybavenia. Tieto náklady som vykrýval zo svojich prostriedkov. Takúto situáciu možno ťažko prežiť.

Dokedy ešte zvládnete fungovať? Je pravda, že už len dokončíte aktuálny školský rok a potom dôjde k zániku?

Nemám to v pláne. Týchto typov umeleckých škôl je dnes v Európe veľa, aj preto sa túto snažím udržať do poslednej chvíle. Samozrejme, očakávam, že politická reprezentácia kraja k tomu pristúpi rovnako a tiež sa bude snažiť pomôcť naplniť študentom ich kariérny sen.

Dá sa teda ten koniec ešte nejako zvrátiť?

Župa sa musí rozhodnúť, že v rámci svojich zákonných možností bude školu podporovať, nie jej klásť všemožné formalistické prekážky. Situácii tiež nepomáha, ak musia vyučujúci čeliť rôznym nepotrebným kontrolám a inšpekciám namiesto toho, aby sa plne sústredili na vyučovanie a študentov. Mimochodom, nedávno vykonaná pedagogická inšpekcia tam nezistila žiadne pochybenia. To ilustruje mnohé.

V kremnickom gymnáziu, ktorého ste tiež zriaďovateľom a zároveň je v rovnakej budove ako umelecká škola, je už len maturitný ročník. Máte v pláne žiadať o jeho vyradenie zo siete škôl?

Nie, kým k tomu nebudem nútený ekonomickými dôvodmi. Nepovoliť otvoriť nový ročník je takisto rozhodnutím BBSK. Samozrejme, študenti majú v meste aj iné alternatívy, ale nemuseli by byť nútení využiť ich, ak by existovalo riadne, stabilné a predvídateľné prostredie zo strany kraja.

A aký zámer máte s umeleckou školou?

Tá je vo svojej podstate unikátna. Pri rokovaniach s rôznymi politikmi som poukazoval na situáciu v iných krajinách Európskej únie, kde si najmä začiatkom nultých rokov tento typ škôl zatvorili a dnes to ľutujú. Existujú o tom aj príslušné štatistiky. Takže nie, plány dať ju vyradiť nie sú, ale treba brať do úvahy situáciu, do ktorej som tlačený.